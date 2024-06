Pár měsíců po porodu dcery Kateřiny se Lence Kováčové z Širokého Brodu na Jesenicku obrátil život naruby. Holčičce, která se až do osmého měsíce vyvíjela „podle tabulek “, byla diagnostikována dětská mozková obrna. Dnes již 23letá Kačenka je těžce pohybově postižená a mentálně zůstává na úrovni osmiměsíčního dítěte.

Kateřinka je už dospělá žena. Mentálně je však na úrovni nemluvněte. | Foto: Se svolením Lenky Kováčové

Lenka Kováčová je maminkou doslova na plný úvazek. Její třiadvacetiletá dcera Kateřina je na ní totiž plně závislá a Lenka Kováčová tak musí všechno podřizovat dívčiným potřebám. Když bylo Katce osm měsíců, lékaři jí diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu. Ta dívce způsobila těžké fyzické postižení a mentálně ji uvěznila na úrovni nemluvněte.

Neustávající nasazení se projevuje i na fyzickém a psychickém stavu Katčiny maminky Lenky Kováčové. Ačkoli je velmi vyčerpaná, ví, že nemůže polevit. Celou situaci navíc nezvládl manžel Lenky Kováčové - rodinu opustil. Ženě tak s výchovou postižené dcery pomáhá pouze její syn, Katčin bratr.

„Vím, že tohle je neměnný stav. Bude to tak do konce jejího života. Já jsem si to obrečela, vztekala jsem se, a pořád se ptala, proč zrovna my. To jsem ale musela prostě vypustit, jestli jsem Katce chtěla pomoct,“ říká Lenka Kováčová v úvodu videa, které připravila nezisková organizace Aliance pro individualizovanou podporu.

Video o Katce a její mamince Lence Kováčové:

Zdroj: Youtube

Těžké postižení dcery a osamělost

Kvůli pohybovému postižení a s ním související absenci pohybu trpí Katka i vysokým stupňem skoliózy. „Později se u ní objevily i epileptické záchvaty a denně je závislá na lécích. Bez nich se dostává do stavů ohrožujících její život,“ vysvětluje Lenka Kováčová ve sbírce na Donio, kterou pro dceru založila.

Protože musí o dceru nepřetržitě pečovat, nemůže Lenka Kováčová docházet do zaměstnání. I kvůli tomu se prý často cítí, jakoby na ně celý svět zapomněl. „Někdy na mě ta samota prostě dolehne,“ přiznává žena.

Nevyhovující životní podmínky

Přestože má Katka už 23 let, váží pouhých 35 kilogramů. I to je však pro Lenku Kováčovou, která ji musí neustále nosit, rok od roku náročnější.

„S Kačenkou dlouhodobě obýváme horní patro domu, takže jsem nucena ji nahoru vynášet. To s sebou nese čím dál tím těžší možnost manipulace. Tuto část domu však není možné přebudovat na bezbariérovou,“ vysvětluje Lenka Kováčová, která svou dceru všude přenáší v náruči.

Dlouhodobé přetěžování se projevuje i na jejím vlastním zdravotním stavu. Lenka Kováčová trpí často silnými bolestmi zad, které ji už tak složitou manipulaci s dcerou ještě více znesnadňují.

Kdyby nespal malý Teo u maminky, nejspíš by zemřel. Rozjela se mu vzácná nemoc

„Problémy máme třeba i při koupání. Koupelna je malá, špatně se mi tam s Kačenkou manipuluje. Velmi rádi bychom žili dole v přízemí, kde by bylo možné byt zrekonstruovat a upravit na bezbariérový. Bohužel žijeme z invalidního důchodu dcery a mého příspěvku na péči. Není v našich silách dům přestavět,“ pokračuje Lenka Kováčová.

Bezbariérové bydlení na vlastní pěst

Nedostatku financí navzdory se nedávno se synem rozhodli, že spodní část domu předělají. Vlastní iniciativou dostali příspěvek od státu. Ten už však vyčerpali a dolní patro stále není obyvatelné. Bylo totiž v katastrofálním stavu po té, co ho zdemoloval bývalý obyvatel. Bohužel to byl člen rodiny, který dům zároveň zadlužil. Lenka Kováčová si kvůli tomu musela vzít v už tak těžké finanční situaci půjčku, aby mohla dům vyplatit z exekuce.

„Možnost čerpání finanční podpory od státu jsme již využili, ale na dokončení rekonstrukce nedostačující. Padly na ni už i všechny naše společné úspory. Proto jsem se rozhodla požádat o pomoc touto cestou,“ vysvětluje žena důvody, proč se rozhodla založit sbírku na platformě Donio.

Potřebných 160 tisíc

Celková cena za rekonstrukci je vyčíslena stavební firmou zhruba na 300 000 korun plus vícepráce. V částce jsou zahrnuty především povrchové úpravy podlah se speciální protiskluzovou vrstvou a úpravy venkovního vstupu a přístupové chodby.

„Kačenka je pro mě vším. Přála bych si být schopná zajistit jí plnohodnotný život, který není limitovaný setrváním v nevyhovujícím bydlení,“ ze srdce si přeje Lenka Kováčová. Zároveň děkuje všem dárcům, kteří už sbírku podpořili či se ji podpořit chystají.

Do sbírky na webu Donio je možné přispět do poloviny července. Na potřebnou rekonstrukci by lenka Kováčová potřebovala vybrat ještě zhruba 160 000 korun.

