Jak pro Deník potvrdila mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová, zásoby sirupů s obsahem ibuprofenu pro děti se v lékárnách tenčí. „Některé je už k dispozici pro své pacienty nemají vůbec. Další balení však u dodavatelů nemohou objednat. Kdy budou nová balení zavezena do lékáren, nevíme,“ dodala.

Informace o dalších dodávkách nemá ani Státní ústav pro kontrolu léčiv. To, kdy se do lékáren dostane další várka dětského Nurofenu, je podle ústavu v rukou výrobce a distributorů. Výrobcem je firma Reckitt Benckiser. Její mluvčí Bhagat Banwait na dotaz Deníku uvedl, že poptávka po léku je nyní enormní. Firma se podle něj snaží vyrábět maximum možného. „Optimalizací výroby a plánování děláme vše co je v našich silách, abychom nedostatek minimalizovali,“ uvedl.

Lékaři zatím chřipkovou epidemii zvládají. Stát ale zavede povinné zásoby léků

Žádá ale zákazníky, aby nenakupovali větší množství, než jaké potřebují. „Je důležité, aby měl každý přístup k tomu, co a kdy potřebuje,“ dodal Banwait. Na to, ať rodiče nekupují léky pro děti do zásoby, již v prosinci apeloval i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). S plným obnovením dodávek se totiž počítá až na jaře.

Situace v lékárnách

Nedostupný je dětský sirup Nurofen kupříkladu v internetové prodejně Lékárna.cz. „Maminky dětí starších šesti let a nad dvacet kilo hmotnosti se po sirupech často shánějí,“ potvrdila Deníku Pavla Horáková z tamní poradny. Lékárníci stejně jako zákazníci proto nedočkavě čekají, že se v následujících dnech dostupnost léků na bolest pro malé děti zlepší.

Přes deset tisíc balení jahodového sirupu pro děti od šesti let a necelých devět tisíc slabší varianty pro ty menší od tří měsíců mají na skladě lékárenské sítě Dr. Max. „Může se ale stát, že v některé lékárně sirup momentálně kvůli vyprodání chybí,“ řekl Deníku mluvčí Michal Petrov. Díky slušné zásobě jej však jsou lékárníci schopni do čtyřiadvaceti hodin dodat.

Možné řešení

Jak Petrov doplnil, roste i zájem rodičů po čípcích snižujících horečky, které připravuje centrální laboratoř tohoto lékárenského řetězce. „Dodáváme je všem lékárnám v České republice. Jsme tedy schopni zajistit dostupnost v jakékoli tuzemské lékárně, nejen v naší síti,“ uvedl.

Možné řešení přidala i Horáková ze zmíněné internetové poradny. „Při aktuálním výpadku sirupů mohou maminky dětem starším šesti let a nad dvacet kilo hmotnosti dát 200mg tabletku Nurofenu nebo Ibalginu, které dostupné jsou,“ řekla.

Nurofen dorazil do Česka. Distributoři jej začali rozvážet do lékáren

U mladších doporučuje postup nejen podle toho, co naměří teploměr, ale i na základě celkového zdravotního stavu. „Pokud je dítě i se zvýšenou teplotou vitální a hravé, není nutné teplotu snižovat léky,“ uvedla.

Léky považuje za vhodné nasazovat až při naměřené horečce 38,5 °C. „Teplotu mohou maminky snižovat i fyzikálně. Když děti například mají teplé ruce a nohy, tak studeným zábalem těla, vlažnou sprchou nebo studeným obkladem kotníků či zápěstí,“ dodala.