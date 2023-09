Takzvané rozšířené diabetologické ambulance dostanou od příštího roku možnost využít lidé s cukrovkou po celé republice. A to včetně služeb nutričních terapeutů, kteří dnes působí hlavně ve velkých ambulancích a klinikách.

Test na diabetes | Foto: Shutterstock

Komplexní péče poskytovaná vedle lékařů s potřebnými přístroji i nutričními terapeuty. Takovou možnost najdou diabetici, jichž je v republice kolem milionu a jejichž počet neustále stoupá, v takzvaných rozšířených diabetologických ambulancích.

Koncept spustí Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má mezi svými klienty přes 570 tisíc diabetiků, ve spolupráci s Českou diabetologickou společností příští rok. V Česku zmíněných ambulancí vznikne zhruba osm desítek. Budou v každém bývalém okrese.

Lékaři zvažují vyšetření pro část cukrovkářů. Kvůli zákeřné rakovině slinivky

Díky správné životosprávě mohou nemocní brát méně léků, čímž ušetří i stát. „Lidem, kteří mají diabetes, se snažíme nabídnout co nejlepší péči, aby nedošlo ke komplikacím,“ vysvětlil náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Jan Bodnár.

Nutriční terapeutka z kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aneta Hásková je ráda, že se péče díky rozšířeným ambulancím dostane k většímu počtu pacientů. „Nutriční terapeuti jsou nyní spíš na klinikách a ve velkých ambulancích. V malých chybí,“ řekla Deníku.

Krok uvítal i předseda České diabetologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Prázdný. „Otevíráme tím cestu ke komplexní intervenci životního stylu u motivovaných pacientů s diabetem 2. typu. Ať už se jedná o pacienty s nově zjištěnou diagnózou, nebo obézní či s komplikacemi,“ uvedl.

Půl roku čekání

V současné době je vše na dlouhé lokte. „Na naší klinice jsme čtyři nutriční terapeutky, přesto je kapacita omezená. Proto je dlouhá čekací doba. Lidé po objednání čekají i půl roku,“ přiblížila Hásková. Pacienti s 2. typem diabetu podle ní přicházejí s mnohaletými komplikacemi a horší diagnózou. Věří proto, že dostupnější péčí se to zlepší.

Je ráda, že v rozšířených ambulancích budou moci nemocní přijít na nutriční terapii i čtyřikrát do roka. Prvotním úkolem odborníků totiž je odnaučit je nesprávným stravovacím návykům, což kompletně zabere první sezení. „Lidé se řídí různými mýty, které si někde přečtou nebo jim je předají lidé bez odborného vysokoškolského vzdělání,“ odůvodnila.

V Česku přibývají desítky tisíc diabetiků ročně. I kvůli tloustnutí populace

Nemocní mají třeba pocit, že nemohou jíst jen cukr. „Je ale třeba vysvětlit jim, že nejde pouze o cukr, ale například i o větší množství skrytých tuků. Důležité je seznámit je s podstatou onemocnění. Laicky se mu říká cukrovka, je to ale metabolická záležitost, která vzniká na podkladě vyššího množství tuku v těle,“ podotkla.

Nejde o zákazy

Pacienti jsou podle ní často mile překvapeni, že nutriční terapie není drastická, jak si představovali. „Přichází s tím, že jim budeme jako kati škrtat v jídelníčku a zakazovat. Tak to ale není,“ zdůraznila. Terapeuti je vedou především k tomu, aby jedli zdravě a střídmě, jak by měl v rámci zdravého životního stylu jíst víceméně každý. Když ten režim monitorují a dodržují, podle Háskové obvykle funguje a jejich stav se zlepší.

Moderní léčba cukrovky: pomáhá oxid uhličitý i mobilní aplikace

Služeb nutričního specialisty v rozšířených ambulancích využijí především lidé s nově diagnostikovaným diabetem 2. typu, obézní diabetici, ti, kterým byla nasazena injekční léčba, pacienti s chronickým onemocněním ledvin, vysokým kardiovaskulárním rizikem či jinými komplikacemi vyžadujícími změnu životosprávy.

Pojišťovna u nich bude vyhodnocovat, jak stanovený výživový režim dodržují. Zda jim klesly hodnoty glykovaného hemoglobinu, zlepšily se jim hladiny glukózy v krvi po jídle, snížil se jim výskyt hypoglykémií či zda obézní pacienti redukovali svou hmotnost alespoň o pět procent. Na diabetiky myslí i další zdravotní pojišťovny, které jim nabízí různé benefity.

Zdravotní pojišťovny a diabetici



Všeobecná zdravotní pojišťovna: diabetici mohou získat 3000 korun například k nákupu jehel k inzulinovým perům a další 3000 korun třeba na odbornou přístrojovou pedikúru.



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR: přispívá 500 korun dospělým od 19 let na prevenci diabetu, 500 korun nemocným dospělým (a 1500 korun dětem) na vybrané zdravotnické prostředky.



Zdravotní pojišťovna Škoda: diabetikům do 18 let přispívá na úhradu pomůcek a na dietu až 5000 korun.



Oborová zdravotní pojišťovna: na úhradu pomůcek pro diabetiky přispívá až deset tisíc korun.



Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: diabetikům nabízí až tisíc korun na úhradu záležitostí spojených s nemocí.



Vojenská zdravotní pojišťovna: v programu Pohyb přispívá na prevenci (i diabetu) – až 500 korun na cvičení či plavání a 300 korun na kloubní výživu pro seniory.



RBP, zdravotní pojišťovna: přispívá mimo jiné až tisíc korun na testovací proužky pro zjištění glukózy v moči či příslušenství k inzulínové pumpě.



zdroj: výběr z nabízených benefitů na webech zdravotních pojišťoven