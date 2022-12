Glykovaný hemoglobin se označuje zkratkou HbA1.c Jeho hodnota poskytuje nepřímou informaci o průměrné hladině cukru v krvi, tedy o glykémii, v časovém období čtyř až šesti týdnů.

Paní doktorka ovšem také svým pacientům radí nestresovat se striktním odpíráním toho, co mají rádi, a raději se držet následujících tipů.

1. Stres jde proti inzulínu

Kromě toho, že zakázané ovoce nejvíce chutná, vedou zákazy také k vyššímu stresu.

„Stres obecně vyvolá produkci stresových hormonů, jako je adrenalin a další, a ty jdou proti inzulinu, který má za úkol hladinu cukru v krvi snižovat,“ vysvětluje doktorka Svobodová.

Pokud tedy máte rádi kapra v trojobalu, nenahrazujte ho jinou variantou. Jednou za rok si diabetici mohou takové jídlo dopřát. Při finální úpravě lékařka doporučuje odsát přebytečný tuk pomocí papírových ubrousků a servírovat kapra v menších porcích.

2. „Zdravé cukroví“ je zrádné

Ani cukroví, kde bílý cukr nahrazují umělá sladidla, není zcela neškodné. I když v něm bude namísto bílé mouky celozrnná a máslo nahrazeno rostlinným tukem, stále půjde o energeticky vydatnou lahůdku. „Lidé mají leckdy pocit, že takového cukroví mohou sníst neomezené množství. Tak to ale není. Musejí si hlídat celkový energetický příjem,“ uvádí doktorka Svobodová.

3. Zvolte si své favority

Ačkoli tradice velí napéct devatero druhů cukroví, vánoční atmosféře nijak neuškodí, když zůstanete u jednoho nebo u dvou. Čím více druhů váš vánoční talíř bude nabízet, tím silnější musí být vaše vůle, abyste neměli chuť ochutnat od každého alespoň jeden kousek.

4. Když alkohol, tak víno

Alkohol je dobře koncentrovaný zdroj energie. „Když si dáte 3 piva, dostanete do sebe přibližně 2500 kilojoulů, což je téměř třetina vašeho doporučeného denního příjmu,“ varuje lékařka. Pro diabetika proto alkohol není vhodný vůbec. Asi nejmenší škodu napáchá malé množství suchého bílého vína prokládané většími dávkami vody. Cílem prokládání vína vodou je vypít alkoholu co nejméně. Variantou je také vinný střik, který ale nemusí vyhovovat každému.

5. Sladké doplňte bílkovinou

Kvalitní bílkovina, jako je například tvaroh nebo jogurt, dokáže lépe zasytit. Díky ní se pomaleji vstřebávají sacharidy, což znamená, že se pomaleji zvedá hladina glykemie v krvi, a to je u diabetiků žádoucí. Výrazně se tak sníží riziko, že člověka za chvíli popadne neovladatelná chuť na další sladké sousto.

6. Pohyb zlepší náladu

Pohyb by měl být podle lékařů nedílnou součástí života každého diabetika. Pomáhá totiž kompenzovat vyšší přísun energie. Vhodný je jakýkoli aerobní pohyb přizpůsobený věku pacienta. Ideální jsou proto delší procházky svižným tempem. „Výhodou pohybu na čerstvém vzduchu je také to, že se po něm do těla vyplavuje hormon endorfin, který navozuje pocit dobré nálady. To je ve vánočním stresu více než žádoucí,“ doplňuje lékařka.

7. Dodržujte svůj režim

Pravidelná strava, dostatečný pitný režim, užívání léků v konkrétní čas, počítání kalorií a průběžné měření – to vše by mělo u diabetiků fungovat v době vánočních svátků stejně jako kdykoli jindy. Jedině tak je možné mít nemoc pod kontrolou a co možná nejvíc oddálit zdravotní dopady, které cukrovka na lidský organismus může mít.