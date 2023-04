Svět dietářů se sice ještě neshodl, zda se při hubnutí a zdravém životě osvědčuje takzvaný přerušovaný půst, kdy je jídlo dovoleno jen určitý počet hodin denně. S nadšením ovšem přivítal obdobnou kúru s názvem 5:2. Je to obměna založená na tom, že si člověk nařídí půst dva dny v týdnu.

Dieta 5:2 je založená na takzvaném přerušovaném půstu, kdy se dva dny v týdnu výrazně omezí příjem kalorií a ve zbylých dnech se jí zdravě, ale bez většího omezování. | Foto: Shutterstock

Dieta 5:2 není pro hubnutí nejrychlejší. Člověk, který se na tuto cestu vydá, může očekávat, že za týden ztratí něco kolem půl kila. Její propagátoři také připouštějí, že účinky této kúry na lidský organismus ještě nejsou dostatečně prozkoumány.

Přerušovaný půst je však na dodržování jednodušší než tradiční omezování kalorií, a navíc u něj není nutné razantně vyřazovat z jídelníčku některé druhy potravin.

Co je to přerušovaný půst?

Důležitý je výběr dnů

Jaká jídla volit ve dnech půstu? Osvědčila se zelenina, bílý jogurt, vařená vejce, grilované ryby nebo libové maso, zeleninové polévky, kuřecí vývar, čaj, černá káva a neperlivá voda.

Princip diety 5:2 je velmi jednoduchý. Pět dní v týdnu se stravujete normálně, dva dny dodržujete půst. Dva postní dny však neznamenají totální hladovku, ale výrazné omezení jídla. Podle odborníků by příjem u žen neměl překročit 2100 kJ a u mužů 2500 kJ za den.

Autoři diety uvádějí, že je vcelku jedno, jakým způsobem si to malé množství jídla rozložíte. Kdo chce, může je sníst najednou nebo je rozdělit na více porcí. Někomu se osvědčilo sníst polovinu k snídani, polovinu k večeři a mezitím dvanáct hodin hladovět.

Důležitý je však výběr dnů, kdy chcete omezit příjem potravy. „Vyhněte se půstu ve dvou po sobě jdoucích dnech – místo toho přerušte týden například půstem v pondělí a čtvrtek – pomáhá to předcházet únavě,“ radí web BBC Goodfood.

Někteří lidé uvádějí, že ve dnech půstu cítí málo energie, špatnou koncentraci, bolí je hlava a mají závratě. Mnozí z nich však při půstu zapomínají na hydrataci. Přitom právě nedostatek tekutin může být příčinou bolestí hlavy a únavy. Ve dnech půstu je proto důležité pití vody a bylinných čajů.

Můžete jíst, co chcete. Ale s rozumem

Propagátoři 5:2 a podobných způsobů stravování založeného na přerušovaném půstu dokonce tvrdí, že omezení příjmu kalorií má vedle hubnutí také vliv na zlepšení funkce mozku, zlepšení hladiny cholesterolu a rovnováhu krevního cukru. Dokonce prý vede ke snížení rizika srdečních chorob, mrtvice a rakoviny a působí proti stárnutí. Zdroj: BBC Goodfood

Ovšem stejně jako půst u diety 5:2 neznamená úplné hladovění, není ani možné si ve zbylých dnech dopřávat jídlo bez jakéhokoliv omezování. Výroky typu: Můžete jíst, co chcete, je potřeba brát s rezervou. I v době normálního stravování Je důležité dodržovat počet kalorií potřebných k udržení váhy. Odborníci radí příjem 5000-7000 kJ denně.

Dietoložka Jessica Cordingová doporučuje zaměřit se na potraviny bohaté na živiny a zdravé tuky, jako je avokádo, ořechy a semena, spolu s různými zdroji bílkovin, jako jsou ryby a libové maso

„Obecně se doporučuje, abyste se ve dnech bez půstu stravovali ve středomořském stylu. Ale ne každý to ve skutečnosti dělá. Zdá se, že mnoho lidí prostě jí, co chce," říká autorka knih o dietách Keri Gansová. Zdůrazňuje, že pokud je člověk ve dnech bez půstu schopen jíst rozumně, měl by zhubnout.

S tím souhlasí i Jessica Cordingová: „Pokud spálíte více kalorií, než celkově přijmete, zhubnete. Ale pokud se ve dnech bez půstu budete přejídat, nezhubnete.“

Gansová i Cordingová se shodují i tom, že pokud se člověk po ukončení diety začne chovat neukázněně, musí počítat s jojo efektem.

Odborníci připomínají, že ani dieta 5:2 se nehodí pro každého. Těhotné a kojící ženy stejně jako diabetici by se měli poradit s lékařem, pro děti a teenagery je tento způsob stravování zcela nevhodný. „Neměli by ji zkoušet ani lidé s anamnézou poruchy stravování,“ varuje web Prevention.

Fenomén půstu pro hubnutí zazářil v roce 2012, kdy BBC odvysílala v rámci seriálu Horizon epizodu nazvanou Jezte rychle a žijte déle. Lékař a novinář Michael Mosley v ní představil nový koncept stravování označovaný za „skutečně revoluční“ a o rok později na to navázal knihou Rychlá dieta. Měsíc po jejím vydání zveřejnila bývalá novinářka BBC Kate Harrison svou verzi s názvem The 5:2 Diet Book. Doporučení v obou knihách se mírně liší, ale obecné zásady stravování zůstávají stejné. Zdroj: BBC Goodfood