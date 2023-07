Vrásky. Strašák většiny žen, ale i mužů. Přestože se jim nelze úplně vyhnout, je možné stárnutí ve tváři zpomalit. A nestojí za tím jen pořízení drahých kosmetických přípravků či plastických zákroků. Klíčovou zbraní v boji proti vráskám je totiž konzumace vybraných potravin. Co tedy jíst, abychom si zachovali co nejdéle hladkou pleť a mladistvý vzhled?

Vráskám lze čelit vhodnou stravou. | Foto: Shutterstock

Proti vráskám lidstvo bojuje už od pradávna. Zatímco přirozenému stárnutí se příliš postavit nelze, pokožku lze udržet mladistvou poměrně dlouho. Pomoci může držet se několika stravovacích návyků.

Předejděte vráskám pomocí stravy:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Proč a jak vznikají vrásky

* Základní druhy vrásek

* Co jíst proti vráskám

* Co potvrzují studie

Proč a jak vznikají vrásky

Za vznikem vrásek stojí změna struktury pokožky a látek v ní. Jde zejména o úbytek kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. Tyto látky jsou klíčové proto, aby pokožka byla hladká a netvořily se vrásky jakožto malé záhyby na kůži. Ty se pak nejčastěji tvoří kolem úst, očí, na čele a mezi obočím.

Jak na vrásky:

„Na vzniku vrásek se podílí i vystavování se slunečním ultrafialovým paprskům, kouření a nezdravá strava. To vše umožňuje vznik dalších molekul volných radikálů, které dále pokožku poškozují,“ uvedl ve své zdravotnické části web US News.

Dva druhy vrásek

Existují dva základní druhy vrásek „Jde o mimické vrásky, které jsou důsledkem častých svalových kontrakcí při mluvení, mžourání, pláči nebo smíchu. Jsou hlubší a je jich méně. A pak jsou to stařecké vrásky způsobené věkem a zároveň jsou výsledkem přirozených procesů probíhajících v těle. Jsou sice jemnější, je jich však více,“ uvedl odborný web Fyzikoklinika.

Fitness obličeje:

Web US News připomíná, že vznik vrásek lze oddálit i vhodnou skladbou stravy. „Existují výzkumy, které naznačují, že zdravá strava se specifickými živinami může pomoci snížit známky stárnutí," uvedla pro web US News Patricia Farrisová, dermatoložka a klinická asistentka na Tulane University School of Medicine a mluvčí Americké akademie dermatologie.



Co jíst proti vráskám

Samozřejmě existuje celá řada kosmetických přípravků, které působí na pleť blahodárně. Vrásky lze odstranit i s pomocí zásahů plastických chirurgů. Ale mnohem snadnější a ve finále i levnější je ve prospěch stavu pokožky změnit jídelníček. Co tedy proti vráskám konzumovat?

- Vitamin C – v první řadě je Vitamin C antioxidant, který pomáhá v boji proti volným radikálům. Zároveň napomáhá tělu vytvářet kolagen. „Výzkumy ukazují, že vitamín C z potravin může pomoci regenerovat kožní buňky, redukovat vrásky a bránit pokožku před ultrafialovým zářením,“ uvedla Patricia Farissová.

- Vitamin E – i vitamin E hraje důležitou roli při vzhledu pokožky, když pomáhá chránit před buněčným poškozením. „Mezi potraviny s vysokým obsahem vitamínu E patří mandle, avokádo, lískové ořechy , piniové oříšky a slunečnicový a dýňový olej,“ uvedl web BBC Good Food.

Za hebkou a pružnou pletí stojí kolagen, elastin a kyselina hyaluronová.Zdroj: Shutterstock

- Kyselina linolová – stavu pokožky prospívá dostatečný přísun omega-6 mastné kyseliny linolové, která brání ztenčování kůže a tím zvětšování již stávajících vrásek v obličeji. Jde o látku, kterou si tělo neumí vytvořit samo. „Ale je hojně obsažena v sójovém oleji, řepkovém oleji, vlašských ořeších, mandlích a eidamu,“ uvedla expertka Patricia Farissová.

- Nahradit sladké – Jak Farissová upozorňuje, strava s vysokým obsahem cukru může poškodit kolagenová a elastinová vlákna, což způsobí ztrátu jejich pružnosti, a to vede k většímu počtu vrásek a ochablé kůži. „To však neznamená, že by se nemohlo vůbec jíst sladké. Ale je vhodné se zaměřit na přírodní dezerty jako je ananas, meloun či hrozny. Ty navíc obsahují antioxidanty, které jsou účinné právě proti volným radikálům,“ doplnila expertka.

- Více kolagenu – Pro stav pokožky a tím i omezení tvorby vrásek je klíčový dostatek kolagenu. Je to nerozpustná bílkovina, která tvoří stavební hmotu pojivových tkání. Nachází se jak v kostech, zubech a šlachách, chrupavkách, tak právě v pokožce. „Tělo ho může získat z drůbežího masa, ryb či fazolí,“ doplnila Farissová. „Kolagen tvoří lešení, které udržuje pokožku kyprou a posiluje krevní kapiláry,“ doplnil web BBC Good Food.

- Dostatečné množství tekutin – v neposlední řadě je stav pokožky závislý na množství tekutin. Při jejich nedostatečné konzumaci pokožka bude suchá, unavená a lehce zašedlá.

„Odborníci doporučují vypít šest až osm sklenic vody denně. Všechny tekutiny se započítávají do denní dávky, ale nejlepší je voda,“ upozorňuje BBC Goof Food.

Co potvrzují studie

Dodržování výše uvedených dietních pravidel by mělo v brzké době pomoci k mladistvějšímu vzhledu. Výzkum ukázal, že tvorbu vrásek lze výrazně ovlivnit složením stravy. Několik rozsáhlých studií pak zjistilo, že ti, kteří jedí více zeleniny, mají mnohem méně vrásek a k tomu navíc kypřejší pleť,“ potvrdil například pro známý web Bristol Post uznávaný dietní guru Michael Mosley.

