Vsaďte na vhodné pomůcky

Ani při nejlepší snaze nelze mechanickým čištěním dosáhnout perfektní čistoty celé ústní dutiny. Kartáček se postará o bakterie a nečistoty na zubech, mezizubní kartáček a nit o mezizubní prostory. I ty je ale třeba dočistit, ideálně například ústní sprchou. Péči je třeba věnovat také jazyku. Ten se nečistí kartáčkem, ale škrabkou na jazyk. Díky ní se zbavíte povlaku z povrchu jazyka i nepříjemného zápachu z úst.

Poradí stomatolog, dentální hygienistka i lékárník

Na trhu je obrovské množství výrobků různé kvality a ceny. Není žádnou ostudou, pokud ve výběru tápete. Sortiment pro péči o zuby je široký a není snadné zvolit ideální variantu vhodnou přesně pro váš chrup. Navíc jedna věc je pomůcky pořídit, druhá umět je správně používat. S tím by vám měl poradit zubař nebo dentální hygienistka, které byste měli navštěvovat v rámci preventivních prohlídek a péče alespoň jednou do roka. Na radu se ale nezdráhejte zeptat také pracovníků lékáren. I oni jsou dostatečně kvalifikovaní na to, aby vám pomohli s výběrem vhodných produktů pro péči o zuby a ústní dutinu.

