Nastavili jste si v životě laťku, k níž se jen těžko dokážete přiblížit? Možná to od vás vyžaduje šéf, škola nebo dokonce partner. V takovém případě byste však měli zbystřit. Důraz na dokonalost vám může nadělat velké problémy. Jak varuje psychoterapeut Martin Vojvoda, touha po dokonalosti a snaha zavděčit se ostatním dokáže lidi dostat až na pokraj společnosti. Jak porazit perfekcionalismus? V tomto článku najdete odpovědi.

Jednoduché triky, jak vyhrát nad perfekcionismem:

Kdo by někdy nezatoužil být pochválen za perfektně odvedenou práci, vypracovanou postavu nebo znalost cizího jazyka. Touha zavděčit se druhým a být pyšný sám na sebe je zcela přirozená věc. Měli byste ji však držet na uzdě. V opačném případě dokáže pokazit vztahy a leckdy lidi dostat až na pokraj společnosti. „Určitě se nejedná o žádnou kategorii duševní diagnózy,“ vysvětluje psychoterapeut Martin Vojvoda, který se věnuje problémům ve vztazích a závislostem. „Co za tím můžeme tušit, je obsedantně kompulzivní porucha osobnosti. To sice diagnóza je, má však jen málo společného s perfekcionismem, s nímž se běžně setkal každý,“ dodává. Jenže i když se nejedná o chorobu, může úsilí o dokonalost podkopávat lidské štěstí.

Co je perfektní?

Už v dětském věku jste se možná setkali s požadavkem přepsat domácí úkol, protože se rodičům nezdál na výbornou. Možná vás nutili předělat ho i několikrát a trápili vás tím každý den. Vyžadovali rázně samé jedničky, protože kdo nosí trojky, skončí v dospělosti bez práce, ne-li rovnou ve vězení.

I tato zdánlivá drobnost může člověka poznamenat na celý život. Rodičovský tlak je v dospělosti důvodem, proč se nikdy necítí dost dobrý, sám sobě se nelíbí a za žádných okolností není spokojen s tím, co udělá.

Mnohým rodičům se nepodařilo stoprocentně uspět ve vlastním životě, proto pak vrhnou všechny své zmařené touhy na potomky a vyžadují od svých dětí, aby vynikaly ve sportu, v hudbě nebo cizích jazycích. Seberou jim tím veškerou svobodu.

„Obdivuji sportovce, co ve svém oboru dokázali. Na druhou stranu vidím, co je za tím bolesti a opuštěných dětských snů, které nemohly být naplněny kvůli sportovní kariéře. Až budou děti chtít jít v dospělosti vlastní cestou, nebudou vědět, čím svůj život naplnit,“ říká Martin Vojvoda. „Rodiče by si měli uvědomit, že děti mají svůj vlastní život.“

Faleš Instagramu

I dřívější generace měly své představy o kráse, mnohé ženy chtěly vypadat jako Brigitte Bardotová, muži zas jako Alain Delon. Každá doba měla svůj ideál, a dneska je těžko uvěřit, že to byla kdysi i žena s obrovským pozadím, Věstonická venuše. Jenomže do moderní doby zasáhla sociální média. Vzorem mladých lidí se stávají instagramové hvězdy a youtubeři, kteří se chlubí počtem sledovatelů a vytvářejí tím dojem absolutní dokonalosti.

Jak na perfekcionismus?

Nezralé osobnosti dětí, které je s mobilem v ruce neustále sledují, si často neuvědomují, že jejich modla není ve skutečnosti tak dokonalá. Za její „krásou“ se často skrývá hromada peněz, bolestivé zákroky a třeba i nepochopení nejbližších lidí v rodině. Jde pouze o byznys.

„Co se dnes děje, považuji za nezdravé. Holka, která se nechá přeoperovat do podoby Barbie a ztratí kvůli tomu vlastní identitu, to je extrémní forma nedospělosti,“ uvádí psychoterapeut, který se ve své praxi s podobnými případy setkává. „Otázka je, kdo tu dokonalost určuje a proč se ji snažíme kopírovat,“ ptá se. Příčinou jsou většinou mindráky a trápení, které si neseme z dětství.

Perfekcionismus Perfekcionismus je osobnostní rys, který charakterizuje snahu jedince o co nejlepší výsledek. Je doprovázen vysokými očekáváními na vlastní výkon i výkon ostatních. Vede k přílišné sebekritice a kritice kolegů či partnerů a neustálé úzkosti z hodnocení vlastní práce ostatními.

Adaptivní forma perfekcionismu omezuje člověka jen minimálně a vede k obecně dobrým výsledkům a vysoké motivaci. Tato forma perfekcionismu bývá považována za pozitivní osobnostní charakteristiku. Ve svých těžších formách již ale zpomaluje výkon jedince a způsobuje mu úzkost. V extrémní podobě způsobuje paralyzující úzkost, protože se jedinec snaží dosáhnout nedosažitelného ideálu.

Přílišný perfecionismus je považován za neurotickou poruchu, neboť zatěžuje svými projevy jak postiženého, tak i jeho okolí. Obecně snižuje pracovní výkon i kvalitu odvedné práce a způsobuje u postižených jedinců dlouhodobu depresi plynoucí ze silného stresu, který prožívají.

Jako na vojně

Perfekcionismus má různé podoby. Pro vztah je rozhodně zničující typ vojenské disciplíny uplatňovaný na domácím „kolbišti“. Mnohé ženy a děti si – v tom lepším případě – dělají legraci ze svých otců v uniformách. Čisto a uklizeno bez prachu a jednoho smítka, absolutní pořádek, prádlo srovnané do komínků a řád za cenu ztráty emocí a spokojeného života. Vojenská disciplína je potřeba v době války, ale do soužití se nehodí.

S touhou být dokonalí se nenarodíme, ale výchova má mocné účinky. Dost často se takto předávají i rodinné tradice. „Kamenný řád“ určil, že takhle to bylo u prapředků a bude to stejně i dnes, klidně na úkor zničení vztahů mezi rodiči s dětmi. Někdy je v pozadí také pocit nepřijetí společností, které se chce rodina zavděčit.

Tlak na dokonalost může způsobovat i přehnané nároky na partnera. Pro takovou ženu nebo muže nebudete nikdy dost dobří, a to ani v případě, že vás má rád. Bude vás omezovat a štvát den co den.



„Setkal jsem se i s takovým případem, kdy se manželé rozváděli kvůli, zdá se, legrační situaci,“ vzpomíná psychoterapeut. „Partner si ráno odskočil na toaletu a jeho manželka mezitím vzorně zastlala jeho lůžko. Nemohl se tedy vrátit pod vyhřátou peřinu, kam se cestou zpět těšil. Cítil se doslova vyhnán z manželského lože. S tebou se nedá žít, ty chceš mít všechno vyrovnané a já se bojím kamkoli sednout, stěžoval si ponížený partner a se svou ženou se rozvedl.“

Perfektní podle šéfa

Mnozí z nás si připadají nicotní i v práci. Šéf není nikdy spokojený, nepřidá vám na platu a pořád něco proti vám má. Vy si naopak myslíte, že děláte všechno správně, snažíte se ve všem vyhovět – a pořád je to málo. Připadáte si nedokonalí jako kdysi ve škole, když jste zapomněli doma učebnici nebo penál s dokonale ořezanými pastelkami.

Poznáváš se?

Bojíte se ozvat. A to je zlé – budete si totiž nakládat víc a víc, až nakonec už tíhu neustojíte. Odhodlejte se komunikovat beze strachu. Pokud se na to necítíte, existují různá školení, kde se komunikaci, i nepříjemnou, můžete naučit. A pamatujte, ani váš šéf není dokonalý.

Psychoterapeut upozorňuje na to, že vaše vlastní potřeby by neměly být až poslední v pořadí za všemi ostatními. „Vyžeňte ze sebe kritického rodiče a postavte hranice nárokům šéfa. Vykašlete se na dokonalost a kontrolu, s tím je peklo žít,“ radí Martin Vojvoda. Zkuste někdy taky trochu lajdat, a uvidíte, že se nic nestane. Nejspíš se dokonce budete cítit lépe.

Touha po dokonalosti dělá život těžkým a to pak vede k dalším problémům. „Perfekcionista se točí v pomyslném kruhu a nemůže být nikdy spokojený, stále zažívá pocit selhání. Takový život není jednoduchý. Nakonec je takový člověk zahnán do depresí a někdy si svou nedostatečnost ventiluje skrz alkohol a zneužívání léčiv,“ varuje psychoterapeut. Dodává, že takový nešťastník může z úspěšného manažera skončit i jako bezdomovec.

„Lidé závislí na alkoholu, s kterými pracuji, velmi často trpí perfekcionismem i narcistní poruchou osobnosti a často se ukazuje, že cesta k jejich droze šla přes selhání a potřebu zbavit se úzkosti z toho vyplývající. K tomu si pomáhali drogou,“ upozorňuje na rizika touhy po dokonalosti Martin Vojvoda.