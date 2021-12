Vánoce doma stráví i pacient nemocnice v Ostrově Marek. Do svých devíti let to byl úplně zdravý, sportovně založený kluk. Všechno změnila virová encefalitida, po které v roce 2016 kompletně ochrnul. „Jediné, co v tu chvíli Mareček dokázal, bylo mrkání. Dodnes je to jediný způsob, kterým s námi komunikuje. Nedokáže polykat, takže ho musím krmit sondou. Kromě pár drobných pohybů je v podstatě nehybný a odkázaný na pomoc druhých. Bohužel mu ochrnulo i dýchací ústrojí, tudíž je napojený na plicní ventilaci,“ popisuje zdravotní stav chlapce maminka Martina.