Dominikovi byla po porodu zjištěna vážná zdravotní komplikace. Z porodnice tak putoval rovnou na operaci. Nikdo netušil, zda přežije a jaké postižení si případně do života ponese. Dnes jedenáctiletý Dominik se sice nikdy nepostaví na nohy, ale život dokáže žít naplno. A jeho rodiče jsou na něho právem pyšní.

Domča poděkoval všem, kteří mu poslali svůj příspěvek nebo jeho příběh sdíleli. | Video: Se svolením Elisabeth Havlíkové

Dominik je jedenáctiletý kluk, ze kterého by si jeho vrstevníci mohli vzít příklad. Na svět přišel se zdravotním hendikepem, kvůli kterému ho museli operovat ihned po porodu. Nikdo tenkrát netušil, jestli operaci vůbec přežije; a pokud ano, v jakém rozsahu bude schopen vnímat svět.

I přes další četné zdravotní komplikace, které upoutaly chlapce na invalidní vozík, je však Dominik plný života. Chlapec má víc volnočasových aktivit, než kdejaký zdravý kluk v jeho věku. A jak svůj zdravotní stav snáší? Štve ho prý jedině to, že nemůže být víc samostatný a rodina ho musí obskakovat.

Operace ihned po porodu

Zdálo se, že se Dominik narodí jako zdravý chlapec. Během těhotenství totiž nikdo netušil, že si s sebou na svět přinese vážnou vývojovou vadu. Kvůli ní musel být ihned po porodu převezen do brněnské nemocnice, kde doktoři doslova bojovali o jeho život.

„Syn se narodil s rozštěpem páteře a hydrocefalem. Po operaci se nevědělo, jestli bude vnímat svět; jak bude schopen v následujících dnech, týdnech a měsících či letech fungovat. Ani jak kvalitní život bude schopen vést,“ říká Dominikova maminka Elisabeth Havlíková.

Hydrocefalus: „Hydrocefalus je nahromadění mozkomíšního moku v dutých místech uvnitř mozku. Nahromaděný mozkomíšní mok vyvolává zvýšení nitrolebního tlaku, což zhoršuje prokrvení mozkové tkáně. Operační výkon a ponechání cizorodého materiálu uvnitř organismu má jistá infekční rizika. Může dojít například ke krvácení do mozku,“ informuje Národní zdravotnický a informační portál.

Pokud není odvádění mozkomíšního moku provedeno tak, aby byl zkrat schopen odvádět mok plně, je nutná reoperace.

Pokud se hydrocefalus objeví u novorozence, je potřeba provést jeho drenáž, aby byl umožněn optimální vývoj a zrání mozku.

Operace podle Neurochirurgické kliniky v Ústí nad Labem „probíhá bez komplikací, výjimečně se objeví krvácení, který vyžaduje rozšíření rány.“

Nashromážděný mozkomíšní mok chlapci tlačil na mozek už v děloze. Nikdo proto netušil, ani si netroufl odhadovat, k jaké míře poškození za tu dobu došlo. Operace byla úspěšná a Dominikovi byl do hlavy zaveden shunt (uměle vytvořená spojka, která umožňuje volný tok tekutiny v organizmu - pozn. red.), který přebytečný mozkomíšní mok odvádí do břicha.

Neuběhl však ani rok a Dominik musel znovu na operaci. Shnut se ucpal. I tentokrát však naštěstí všechno dopadlo dobře.

Dominik s tatínkem:

Omezení pohybu i stravy

Když byly Dominikovi tři roky, vyslechl si další z řady zdravotních omezení. Byl mu diagnostikován diabetes 1. typu. Pro Dominikovy rodiče i pro chlapce samotného to bylo velice náročné období.

Dominikova maminka Elisabeth Havlíková se musela naučit přistupovat ke stravě svého syna jiným způsobem. On sám se musel smířit s velkým množstvím omezení. A k diabetu se navíc později přidala ještě celiakie, která Dominikovu stravu ještě více omezila.

„Tato diagnóza v kombinaci s diabetem přinesla další zásadní omezení v Dominikově výživě. Musela jsem zvýšit míru kontroly nad jeho stravovacími návyky. O finanční zátěži při kupování bezlepkových potravin nemluvě. Dominik je navíc kvůli rozdílnosti chutí zprvu vůbec nechtěl jíst,“ popisuje přechod na jiný způsob stravy maminka.

Jako kdyby byl zdravý

Přes všechna omezení se však rodina snaží k chlapci přistupovat, jako kdyby byl naprosto zdravý. Od jeho tří let s ním jezdí každý rok do lázní a pilně cvičí. Svou péčí, výchovou a poskytnutým rodinným zázemím se hocha snaží připravovat na samostatný život a fungování v reálném světě. Pokud to jen trochu jde, učí ho dělat všechny běžné aktivity i na vozíčku.

Dominik chodí do běžné základní školy. Pomáhá mu ale asistent. Zvládnout celý běžný den bez pomoci není v jeho silách. Asistent mu pomáhá především s přípravou jídla a cestou do školy a zpět domů. Chlapec má ale i řadu koníčků, se kterými pomoc rozhodně nepotřebuje.

„Po škole Domča navštěvuje kroužky a zájmové aktivity jako je florbal. Chodil i do taneční skupiny N.C.O.D. a jezdil na taneční soutěže po celé České republice. Velmi rád jezdí na handbiku, který nám před několika lety pomohla zafinancovat nadace. Pokud je to v našich časových a finančních možnostech, účastníme se všech možných závodů, aby Domča mohl žít co nejvíc jako ostatní děti,“ popisuje život s hendikepovaným synem Elisabeth Havlíková.

Vyhrává závody a chce být samostatný

Domča ve svých jedenácti letech rozhodně nepatří mezi ten typ dětí, kteří bez rodičů neudělají ani ránu. Naopak chce být co nejvíc samostatný a rozčiluje ho, když ho musí někdo obskakovat.

„S rostoucím věkem je Domča mrzutý, pokud jej pořád obskakujeme a neustále mu pomáháme. I přesto, že ví, že sám není všech činností schopen. Také to je důvod, proč žádáme o příspěvek na přední pohon k vozíčku pro našeho syna. Dal by mu totiž alespoň částečný pocit samostatnosti a nezávislosti,“ žádá maminka veřejnost ve sbírce na Donio.

Jak sama říká, pohon pro vozíček by pomohl nejen synovi, ale ulevil by i rodičům. Například tlačení vozíčku do kopců bývá s ohledem na rostoucí věk i Domčovu váhu čím dál tím náročnější. Pokud by se podařilo vybrat více než potřebných 147 633 korun, byla by částka použita na Motomed (pomůcka pro domácí posilování nohou), který neproplácí pojišťovna.

Vzkaz od Domči

Velkou část potřebných peněz se již povedlo vybrat. Ještě však zbývá více než 40 tisíc korun, aby si chlapec mohl pohon pořídit.

„Chtěl bych všem moc poděkovat za vaši pomoc se sbírkou na Donio. Vážím si každé koruny, co mi posíláte na účet a také, že můj příběh sdílíte. Už se moc těším, až to pořádně rozjedu na vozíku,“ vzkázal Dominik všem, kteří mu poslali příspěvek, i na účtu své maminky na Facebooku.

Pokud byste rádi Dominikovi přispěli, můžete tak učinit ZDE prostřednictvím sbírky na Donio.