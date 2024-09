Stavba již na první pohled zaujme originální architekturou. Přízemní oválný prstenec v sobě skrývá atrium plné stromků, rostlin a bylinek, vstupuje se do něj rovnou z chodeb a pokojů. Střecha obrostlá zelení filtruje a zadržuje vodu. Jelikož právě prší, lze pozorovat, jak přebytek vody stéká okapy ze střechy do záchytných nádrží zamaskovaných kamínky. Až se i ty naplní, poteče do řeky Bobrůvky.

Budova čerpá teplo pro topení a ohřev vody z hlubin země, recykluje také teplo ze vzduchu. „Za moderní technologie a ekologická řešení jsme si připlatili, ale v následujících letech nám budou naopak šetřit peníze,“ tvrdí vedoucí Domova Pomněnka Petr Hladík.

Popisuje také, jak si automatický systém sám hlídá příjemnou teplotu a řídí, kolik tepla či chladu má jít do místností či jak mají být nastavené venkovní rolety.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Vedoucí Domova Pomněnka Petr Hladík.

Kousek od vstupu ještě dovybavují kapli, kde se budou konat koncerty, bohoslužby a obyvatelé domova se tu budou setkávat s novoměstskými občany. U recepce stojí stěna s tisíci jmény dárců. Ti se diakonii složili na 15 milionů korun z celkové částky 125 milionů. Zbytek peněz šel z rozpočtů ministerstva práce a sociálních věcí, Kraje Vysočina, Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou a dalších přilehlých obcí.

O Pomněnku je velký zájem

Krátce poté, co Diakonie loni otevřela přihlašování do Pomněnky, se celková kapacita třiceti lůžek naplnila. Žádostí se sešla stovka a přibývají další. „Všechny rodiny jsem objela, provedla u nich sociální šetření a pak jsme vybrali třicítku klientů. Požadovali jsme, aby pocházeli z Nového Města a blízkého okolí a měli od lékaře potvrzenou demenci. Dalším kritériem pak byla náročná situace v domácnosti, kdy už rodina nezvládala péči,“ líčí sociální pracovnice Pomněnky Zuzana Šafaříková.

Když člověk prochází oválnou chodbou kolem dokola, míjí zákoutí pro posezení a malé kuchyňky s jídelničkami, kde si může návštěva se svým blízkým ohřát jídlo, uvařit kávu a posadit se. „Chceme, aby sem lidé chodili rádi a cítili se tu dobře,“ plánuje vedoucí Hladík.

Sociální pracovnice Šafaříková vysvětluje, že oválná chodba je pro klienty příjemnější, nedohlédnou na konec a stále se před nimi objevují nová a nová zákoutí. Ukazuje také na barevně odlišené bloky pokojů. „Pro lidi, kteří již hodně zapomínají, pomáhají při orientaci kromě rozmanitých architektonických prvků také barvy. Je pro ně jednodušší pamatovat si, že mají jít do červeného pokoje než třeba na sedmičku,“ vysvětluje.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Sociální pracovnice Zuzana Šafaříková.

V pokojích se nacházejí buď dvě lůžka, či jedna postel s rozkládacím gaučem pro blízké, kteří by tu chtěli přespat. Jim také mají sloužit hostinské pokoje v podzemí stavby.

Chodba ústí do prostorné jídelny, jež zároveň slouží jako společenská místnost. Na první pohled zaujmou velká okna táhnoucí se po celém obvodu jídelny. Venku podél budovy vede stezka s parkovou úpravou, kam rádi chodí Novoměstští na procházku s dětmi, kočárky či psy. Za ní se nachází oblíbené hřiště na tenis či volejbal. „Klienti tu mají okolní svět na dosah ruky, projde tudy spousta lidí, stále je co pozorovat,“ upozorňuje sociální pracovnice.

Budova by mohla mít dvě patra

Nápad na Pomněnku vznikl již v roce 2015 na zámku v Myslibořicích, kde se tamější středisko Diakonie stará o 150 pacientů s demencí. Tehdy se jednalo o její jediné středisko na Vysočině, takže její představitelé plánovali rozšíření služeb. Farní evangelický sbor v Novém Městě proto hledal, o jakou sociální či zdravotní službu by byl v místě zájem. Z jednání s radnicí a krajem vzešla poptávka po zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence.

„Populace stárne a lidé se dožívají stále vyššího věku. Jedinců s touto chorobou proto bude stále přibývat. Na nemoc navíc nejsou léky, pouze se dají zmírňovat příznaky,“ objasňuje Hladík.

Dodává, že se říká, že Alzheimerova nemoc je náročnější pro okolí než pro pacienta. „Blízký se začne nenávratně proměňovat před očima a posléze vyžaduje celodenní péči. Vícegenerační rodiny, které by si vypomohly, už moc neexistují. Proto nyní vznikají další a další Alzheimer centra a stále jich není dost,“ vysvětluje.

Pomněnka stojí na 140 železobetonových pilotech, tudíž je možné na stávající prstenec přistavět ještě jedno patro. „Udržitelnost projektu je deset let, tudíž po tuto dobu nemůžeme se stavbou nic dělat. Do té doby by měl také být splacen úvěr. Takže uvidíme za deset let, jestli se do toho někdo pustí,“ říká vedoucí Hladík.