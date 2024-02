Každý se někdy ocitne v těžké životní situaci. Jsou mezi námi ale i tací, kteří by bez pomoci druhých, někdy i naprosto cizích, lidí nikdy nepřemohli vážnou nemoc, nemohli podstoupit život zachraňující operaci, nebo by si nemohli dovolit zdravotnické pomůcky, které jim pomáhají usnadnit už tak dost těžký život. Nejúspěšnější dobročinnou platformou je Donio, které se v roce 2023 podařilo vybrat pro potřebné přes půl miliardy korun.

Donio v roce 2023 vybralo prostřednictvím sbírek téměř 600 milionů korun | Foto: se svolením Donia

O tom, že je u nás dárcovství na vzestupu, jasně hovoří poslední čísla, která nedávno zveřejnila na svém webu platforma Donio. Ta se již pátým rokem věnuje dobročinným aktivitám a vybírání finančních prostředků pro ty, kteří si nemohou dovolit léčbu vážné nemoci, zdravotní pomůcky, rehabilitace či se musí vypořádat s extrémně těžkou životní situací.

Matky přicházejí o své děti, děti o rodiče, muži i ženy o životní partnery. A právě pro ně vznikají dobročinné sbírkové organizace, jež se jim snaží s těžkými životními osudy pomáhat a Donio mezi nimi zaujímá jasné první místo.

Češi mají srdce na pravém místě

Jak jsme vás informovali nedávno, díky platformě Donio se podařilo vybrat už přes miliardu, ovšem loňský rok společnost pod vedením Davida Procházky ukázala, že je schopna mnohem vyšších čísel. Více jak polovinu částky, kterou nashromáždilo za celou dobu své existence, totiž díky neuvěřitelné štědrosti dárců vybralo právě v předchozím roce.

Češi jsou třináctí nejštědřejší na světě Nárůst štědrosti Čechů zaznamenala i Nadace charitativní pomoci (Charities Aid Foundation, zkráceně CAF), která Českou republiku umístila v roce 2022 dle světového indexu štědrosti na 13. místo. „Česká republika se stala zemí s největším nárůstem indexového skóre, kdy se oproti roku 2017 posunula o 115 míst vzhůru. Jak vyplývá z dat, více jak 55 % lidí v roce 2021 finančně přispěli na potřebné. Zvýšil se i počet Čechů, kteří darovali peníze online či prostřednictvím SMS zpráv,“ uvádí generální ředitel CAF Neil Heslop ve zprávě Globální pohled na trend štědrosti z roku 2022.

„Konkrétně se prostřednictvím platformy Donio vybralo 592 821 908 tisíc korun. Zaznamenali jsme celkem 877 541 příspěvků, z nichž nejvyšší přesahoval hranici jednoho milionu korun. Průměrný příspěvek pak činil 675 korun. Díky všem dárcům jsme mohli pomoci 2 760 lidem, kterým osud přichystal těžkou životní zkoušku,“ říká Deníku zakladatel platformy Donio David Procházka.

A to vše navzdory společenským a ekonomickým výzvám, které nám rok 2023 přinesl. Mnoho z nás muselo s ohledem na vysoký nárůst cen energií, potravin i vysokou inflaci utáhnout pomyslný opasek, ovšem peníze pro potřebné jsme vždycky našli.

„Mnoho dobročinných organizací zaznamenalo (v roce 2023) pokles darů, naše platforma zažila opak. Minulý rok byl pro nás rekordním, podařilo se nám vybrat téměř 600 milionů korun pro více než dva tisíce příběhů. To z nás činí největší platformu pro změnu životních příběhů, a to jak v Česku, tak na Slovensku,“ poděkoval nejen svému týmu, ale i dárcům David Procházka.

Celý tým Donio, který je zodpovědný za to, že je platforma dnes tam, kde jeZdroj: Se svolením Donio

Nejsledovanější sbírka roku 2023

Určitě máte ještě všichni v živé paměti sbírku pro malého Martínka, kdy se během pár týdnů vybralo neuvěřitelných 151 milionů korun. Chlapec potřeboval odjet na zahraniční kliniku, aby mu byl aplikován lék, jež mu měl prakticky zachránit život. Pojišťovna úhradu léčby zamítla, a proto se rodiče obrátili s prosbou na veřejnost. Právě díky dobrovolným příspěvkům obyčejných lidí se peníze vybraly, a dokonce cílovou částku o polovinu přesáhly. Martínek odjel do Francie na konci ledna a nyní už se zotavuje po úspěšném podání léku zpět v České republice.

David chtěl pomoci lidem, kterým nikdo nepomáhá. S Doniem už vybral miliardu

„Za nás vám mohu s nadšením prozradit, že jsou již nyní patrné změny a u Martínka se začíná projevovat takzvaná dyskineze. Jedná se o stav, při kterém dochází v končetinách k samovolným nahodilým pohybům z důvodu většího množství produkovaného dopaminu, na které jeho tělo zatím není zvyklé. Tento stav by se měl postupně stupňovat, a nakonec po několika měsících vymizet. Je to ale významný ukazatel toho, že léčba funguje,“ sdělil Martínkův tatínek Tomáš Zatloukal.

Tato sbírka sice do finální částky přispěla nemalou měrou, ovšem prostřednictvím sbírek jste i vy, čtenáři Deníku, podpořili léčbu letušky Lenky, Davida, který spadl při pokládce koberce, Petry, kterou málem uškrtil její bývalý partner nebo Romana, u něhož lékaři podcenili bulku na ruce. Ten ovšem bohužel své nemoci podlehl.

Finance i psychická podpora

I přesto, že hrají finance obrovskou roli, nejsou tím jediným, co zakladatele sbírek žene kupředu. Dostávají totiž nejen sto procent veškerých příspěvků, ale ještě něco důležitého navíc.

„Sbírky na Donio často neznamenají jen finanční pomoc, ale také poskytují zakladatelům sbírek obrovskou psychickou podporu. Vidět, jakou podporu dostávají, jim pomáhá snáze překonávat těžké životní období, ve kterém se mnozí nacházejí,“ tvrdí s pokorou David Procházka.

Tým Donio navíc považuje za jednu ze svých nejdůležitějších hodnot transparentnost, proto pravidelně přináší aktuality i po ukončení sbírek, aby přispěvatele ujistili, že jejich peníze byly použity přesně tam, kde být použity měly. Zakladatelům sbírek předává stoprocentní výši vybrané částky bez jakýchkoliv poplatků a provizí. Sama platforma funguje pouze z dobrovolných příspěvků, které jdou přímo na chod Donio.

Rok 2023 byl co se dárcovství úspěšný. KLIKNĚTE NA OBRÁZEK PRO ZVĚTŠENÍZdroj: se svolením Donia

Nový cíl: pravidelné dárcovství

Z dat, které společnost poskytla médiím, vyplývá, že téměř 500 tisíc lidí poslalo na vybranou sbírku jednorázový dar, více jako 250 tisíc přispívalo pravidelně. A právě pravidelné dárcovství je oblast, na kterou by se Donio rádo zaměřilo v roce 2024.

„Kromě toho nejdůležitějšího, tedy poskytování naděje těm, kteří ji hledají, bychom chtěli začít u české společnosti budovat zvyk pravidelného dárcovství. Dle veškerých dostupných dat, jsme my, Češi, skvělí v urgentních případech. Když jde do tuhého, umíme se sjednotit a dokázat zázraky. Tak jako tomu bylo například u sbírky pro malého Martínka. A nejen díky takovým příběhům se chceme v roce 2024 zaměřit na pravidelné dárcovství. Naším cílem bude přinést jednoduchý, transparentní a zábavný způsob této formy přispívání,“ sdílí David Procházka své nadšení pro novou výzvu, kterou by v letošním roce se svým týmem rád pokořil.

Kdo je David Procházka Zakladatel Donia David Procházka už díky štědrým dárcům vybral s platformou přes miliardu Zdroj: se svolením Donia Dalo by se říci, že se David Procházka narodil proto, aby konal dobro. Dobročinným aktivitám se věnoval už v mládí, kdy jezdil do dětských domovů a připravoval pro místní děti zábavné programy a volnočasové aktivity. Viděl ale, kolik lidí by potřebovalo pomoc, kterou ovšem on sám zajistit nemohl. Z velké touhy pomáhat mnohem většímu počtu lidí pak založil platformu Donio, se kterou už pátým rokem vybírá pro potřebné lidi ohromné finanční částky, které pomáhají zachraňovat lidi s pohnutými osudy.

