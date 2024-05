Bez okamžité pomoci hrozí, že stráví poslední okamžiky sama. Zora Šebková je již třičtvrtě roku doma. Statečně se pere s rakovinou plic, která metastázovala do mozku. Lékaři jí nedávno sdělili, že pro ni už neexistuje léčba. Zbývající dny si přeje strávit vedle svého muže a užívat si poslední společné okamžiky. Bez finanční pomoci se jí však toto přání nesplní.

Zoře Šebkové zbývají poslední dny. Chce je prožít po boku svého manžela. | Foto: Se svolením Evy Minaříkové

Zora Šebková se před třemi lety vdala za svou životní lásku. V manželovi Michalovi Šebkovi našla zároveň i nejlepšího přítele, se kterým si společně užívali každou volnou chvilku. Život se jim však převrátil naruby, když Zora onemocněla rakovinou plic, která navíc metastázovala do mozku.

Po akutní operaci hlavy podstoupila Zora ozařování i chemoterapie, ale nemoc se jí porazit nepodařilo. Nyní ví, že jí zbývají poslední dny života. Chtěla by je strávit po boku svého manžela. Bohužel je toto jejich společné přání plně závislé na financích.

Zorce nezbývá moc času

Po celou dobu léčby zákeřné rakoviny plic a metastází na mozku lékaři dělali vše, co bylo v jejich silách. „Pro vás už není léčba. Teď je důležité, aby to nebolelo a abyste se cítila co nejlépe,“ řekl ale nakonec umírající Zorce s lítostí lékař.

Po tak fatálním sdělení se Zorce a jejímu manželovi Michalovi zatmělo před očima. Hlavou se jim honily myšlenky, zda bojovali dostatečně. Zda udělali vše, co mohli. Proč se to děje právě jim, co bude teď a jestli skutečně neexistuje alespoň maličká jiskra naděje.

„Na tohle se nedá připravit. To vyrazí dech každému,“ říká Zorčin manžel Michal.

Rakovina plic Vznik rakoviny plic je podmíněn několika faktory . Některé můžeme ovlivnit zvoleným životním stylem, jiné ovlivnit nelze.

rakoviny plic . Některé můžeme ovlivnit zvoleným životním stylem, jiné ovlivnit nelze. „Rakovina plic často zůstává dlouho nepovšimnuta , proto se může nenápadně šířit a růst. Více než polovina případů rakoviny plic je odhalena až v okamžiku, kdy se nádorové buňky již rozšířily do dalších orgánů,“ uvádí Národní zdravotnický informační portál.

, proto se může nenápadně šířit a růst. Více než polovina případů rakoviny plic je odhalena až v okamžiku, kdy se nádorové buňky již rozšířily do dalších orgánů,“ uvádí Národní zdravotnický informační portál. Čím dříve se rakovina plic odhalí, tím vyšší je naděje na úspěšné vyléčení .

úspěšné . Mezi hlavní příznaky rakoviny plic patří: úporný neustupující kašel, dušnost, příměs krve ve vykašlaném hlenu, hubnutí, únava či horečky.

„Na rakovinu plic ročně zemře kolem pěti tisíc pacientů,“ říká pneumolog Libor Havel z Plicní kliniky 1. LF UK z Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Ani v případě Zorky nedokáže nikdo přesně stanovit, jak dlouho tu ještě bude. Aby jí mohl být její manžel Michal oporou a prožít s ní zbývající okamžiky jejího života, rozhodl se odejít z práce. Manželé jsou tudíž úplně bez příjmů, což není z dlouhodobého hlediska finančně udržitelné.

Poslední přání: Být spolu

„Michal a Zorka jsou dva lidé, kteří se moc milují. Jejich přání být teď spolu je ale závislé na financích. Nezbývá jim moc času. Každý finanční dar jim pomůže nemyslet na běžné starosti. V takových životních chvílích je potřeba žít jen přítomným okamžikem, uvolnit mysl od stresu a dovolit projít ke smíření,“ myslí si společná kamarádka manželů Eva Minaříková, která se páru snaží finančně pomoci prostřednictvím sbírky na Donio.

Vybrané peníze poslouží k zajištění všech běžných věcí, které jsou nyní potřeba uhradit.

Michal si však moc dobře uvědomuje, že pokud by v zaměstnání zůstal, hrozí, že v rozhodujících chvílích po boku své ženy stát nebude. A i když se společně s ostatními modlí, aby se stal zázrak a Zorka se uzdravila, je potřeba myslet i na nejhorší.

Mimo jiné si tak uvědomuje i nutnost zajistit peníze na poslední rozloučení. Prostředky, které se vyberou navíc, hodlá věnovat na další sbírky lidem na Donio.

Zorce se v posledních dnech fyzicky přitížilo a bylo potřeba přidat i léky na bolest. „Zorka je nyní v takzvaném domově poslední bolesti, kde má prvotřídní péči. Jsou u ní úžasné sestřičky a doktoři. Vypadá to tam jako doma a Michal může být s ní,“ dodala zakladatelka sbírky .

Smíření a úcta k životu

Svým kamarádům Eva Minaříková nejen prostřednictvím sbírky vzkázala, že v náročném životním období nejsou sami.

Přispět v rámci sbírky „Okamžitá pomoc pro Zorku – diagnóza SMRT!“ na Doniu můžete ZDE.

„Užívejte si nejmenší detaily bytí. Užívejte si vaši lásku, každý úsměv, obejmutí, každé společné ráno, sousto jídla, zpěv ptáků, vůni květů, slunce i déšť, hudbu, kterou máte rádi. Každý okamžik bez bolesti, a to vše s vědomím, že máte kolem sebe lidi, kteří vás mají upřímně rádi,“ napsala dlouholetá přítelkyně manželů Šebkových.