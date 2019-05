Letos se přilepšení dočkal třeba personál v břeclavské nemocnici, kterou spravuje kraj. „Všem zdravotnickým pracovníkům jsme od ledna přidali sedm procent tarifního platu. Ale nejzkušenějším lékařům ve čtrnácté platové třídě jsme podle nařízení vlády přidali dvě procenta k tarifu. Proto jsem se domluvil s Lékařskou odborovou komorou a těmto doktorům jsem přidal ještě patnáct set korun do osobního příplatku,“ informoval ředitel nemocnice Petr Baťka.

Nelékařský zdravotnický personál v tamní nemocnici dostal nařízením vlády přidanou částku za směnný provoz. „Zaměstnancům pracujícím v ambulancích a nesměnných provozech jsem se rozhodl dát osobní ohodnocení pět set korun za měsíc,“ vyčíslil Baťka.

Sedm až deset procent

Podle úhradové vyhlášky navýšili odměny zdravotníkům také v Nemocnici Boskovice, kterou provozuje město. „Dále jsme navýšili odměny v různých kategoriích zaměstnanců v průměru o sedm až deset procent,“ oznámil jednatel nemocnice Dan Štěpánský. Přesto tam chybí asi deset sester.

Platy zdravotníků

- podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se platy lékařů a sester v nemocnicích blíží průměru v Evropské unii

- průměrná odměna má u lékařů letos vystoupat na 84 tisíc korun, u sester na 43 tisíc korun za měsíc

- i přes navýšení mezd chybí v jihomoravských nemocnicích desítky zdravotních sester

- začínající sestra si měsíčně vydělá od 23 tisíc do 26,5 tisíce

Začínající všeobecná sestra si podle platových tabulek měsíčně vydělá zhruba od třiadvaceti do šestadvaceti a půl tisíce korun měsíčně. Odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky počítají s tím, že průměrná odměna lékařů v nemocnicích letos překročí čtyřiaosmdesát tisíc korun a u sester třiačtyřicet tisíc. „Platy ve zdravotnictví jednoznačně rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky. Lékaři a sestry již nejsou žádné popelky, ale patří zaslouženě mezi nejlépe placené profese,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Čísla zvyšují přesčasy

Zástupci České lékařské komory a odboráři tvrdí, že tato čísla neodpovídají realitě. „Kdyby ji odrážela, nezáviselo by české zdravotnictví na lékařích z Ukrajiny a naši zdravotníci by neprchali do zahraničí,“ řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dodal, že průměrné mzdy jsou uváděné včetně přesčasů. Těch mají lékaři na bedrech často víc, než povoluje zákoník práce.

Ve státních nemocnicích dosáhl loni průměrný plat lékaře 85 690 a sestry 42 880 korun. V ostatních zařízeních je podle odborářů situace jiná. Jsou nemocnice, které mají základ mzdy daný nařízením vlády a garantovaný podle délky odpracovaných let. „A další je mají nastavené jen podle výše zaručené mzdy a například jen do úrovně osmadvaceti tisíc korun. Zatímco nejvyšší tarify podle státních tabulek jsou až k pětatřiceti tisícům,“ upřesnila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.