Tam mají informace o dostupnosti léčivých přípravků na speciálních webových stránkách . „Když do políčka na polském webu napíšete název léku, objeví se vám čtyři různé velikosti balení a lékové formy. Pokud na jednu z nich kliknete, objeví se jednotlivé lékárny s adresou i telefonem, s otevírací dobou,“ uvedl Suchopár pro Deník.

Zájemce tak může zjistit, v jaké lékárně nejblíže od jeho bydliště je konkrétní lék dostupný a kolik stojí. „Ještě vám to ukáže, kolik hradí pojišťovna a kolik si doplácí pacient,“ řekl.

Též na estonském webu člověk do příslušného políčka zadá název léku a obratem se zobrazí všechny lékárny, kde a za kolik jej mají skladem. Poté lze kliknout na ATC (anatomicko-terapeuticko-chemickou klasifikaci léčiv) a vyjedou obdobné léky a jejich ceny.

U nás se lze podle Suchopára na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv jen dozvědět, kterého dne byly dodávky léků přerušeny a kdy patrně budou obnoveny. „To mi přijde v rámci digitalizace zdravotnictví jako málo a považuji to za selhání,“ řekl Suchopár.

Česká praxe

Mluvčí SÚKL Klára Brunclíková pro Deník uvedla, že české přehledy obsahují i důvod případného přerušení či prokliky na nahrazující léčivé přípravky. „V databázi je možné hledat dle časových parametrů, úhrady a názvu přípravku nebo ATC skupiny,“ uvedla.

Jak podotkla, odborná veřejnost může vyhledávat dle kódu SÚKL, lékárníkům a lékařům jsou data o výpadcích poskytována i ve formátu strojově čitelných, otevřených dat. „Ve srovnání s databázemi v okolních státech naše jako jediná uvádí také nahrazující léčivé přípravky,“ řekla.

Upozornila i na to, že v databázi lze zjistit o daném léku podrobnosti, například informace o ceně a úhradě. „Informacemi o aktuálním stavu zásob léčivých přípravků v lékárnách SÚKL nedisponuje," dodala.

Je možné se v tomto inspirovat zahraničím? „Web, který by informoval o dostupnosti léku podle geolokace, by byl rozhodně užitečný. Sám jsem nedávno absolvoval „kolečko“ po lékárnách kvůli předepsaným antibiotikům. Programátorsky to příliš složité není, protože na podobném principu fungují vyhledávače zboží,“ řekl Deníku programátor webových stránek upit.cz Petr Žaloudek.

Úskalí ale vidí v tom, že by se SÚKL musel umět dohodnout s provozovateli lékáren na automatickém propojení s jejich systémy. „V lékárnách rozhodně ručně nic zadávat nebudou. Z mého pohledu jsou tedy takové stránky realizovatelné, ovšem závislé na domluvě mezi SÚKLem a lékárnami,“ dodal.

Informace o dostupnosti a ceně léků na některých lékárenských webech jsou. „Registrační systém Dr. Max to umožňuje už dnes," uvedl pro Deník mluvčí této sítě Michal Petrov. Zdržel se ale komentáře k případnému vzniku nějaké nadfiremní struktury. „Hodně záleží na tom, jak by to fungovalo v detailu," podotkl.

Jelikož žádný oficiální český web podobný servis nenabízí, na sociálních sítích vznikají různé svépomocné skupiny, kde se lidé o dostupnosti léků informují. Na Facebooku je kupříkladu pražská skupina mapující dostupnost čípků, sirupů, antibiotik a jiných léků pro děti.