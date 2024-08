Pan Luděk strávil se svou ženou nádhernou dovolenou na Zanzibaru. Ani ve snu by ho nenapadlo, že za dva týdny po návratu bude bojovat o život. Právě z dovolené si dovezl nemoc, které se přitom na Zanzibaru téměř nevyskytuje a očkování proti ní není povinné. Luďkův příběh by měl být varováním pro každého cestovatele, který po návratu z tropů dostane horečku.

Luděk s manželkou Lenkou bydleli na dovolené na Zanzibaru v bungalovu přímo u moře. Poštípaní během dovolené nebyli, používali běžné repelenty, v bungalovu měli sítě v oknech a moskytiéra nebyla potřeba. Zanzibar je dlouhodobě bezpečné dovolenkové místo a očkovací centrum, které manželé před cestou navštívili, antimalarika do této oblasti nedoporučovalo.

Krátce po návratu z dovolené však Luděk dostal vysoké horečky.

„Nenapadlo mě, že první nevolnosti po návratu z exotiky mohou mít příčinu v malárii a k lékaři jsem přišel pozdě. Pozdě znamenalo dva dny,“ vypráví pan Luděk o začátku svého boje o život. Jeho žena Lenka si po celou dobu jeho nemoci vedla deník, který nám dal pan Luděk k dispozici.

Malárie den po dni – z deníku Luďkovy ženy

27. ledna Luděk vstává s chvějícím se žaludkem a oznamuje, že raději zůstane doma. Necítí se dobře. Přes den hodně zvrací, pomohly mu až čípky, ale žaludek se mu přesto třese.

28. ledna má Luděk horečku skoro 39. Venku zuří chřipková epidemie, takže rada doktora byla logická. Srážet teplotu. „A zítra mi ho přivezte ukázat“, doporučuje.

29. ledna byl důležitým dnem. Obvodní lékař posílá Luďka na infekční oddělení. Pro jistotu, když jsme byli na tom Zanzibaru. Tam ho pečlivě vyšetřují na tropické choroby. K jejich i k našemu překvapení diagnostikují tropickou malárii a večer jej převážejí na Bulovku.

30. ledna se slovy „To není dobré,“ hodnotí Luďkův zdravotní stav paní doktorka na Bulovce. Má v krvi kriticky vysokou hladinu parazitů plasmodií a hrozí selhání celého organizmu. „Přivezla jste ho pozdě“, vyčetla mi.

31. ledna uvedli Luďka do umělého spánku a jeho životní funkce zajišťují přístroje. Můžu ho jen držet za ruku a věřit, že to bude dobré.

close info Zdroj: Se svolením pana Luďka zoom_in 3.Luděk v umělém spánku na jednotce intenzivní péče

2. února se Luděk podruhé narodil. „Dnes měl pán kritickou noc. Vypadalo to, že ho neudržíme a že tu budeme mít exitus. Naštěstí to nakonec dal,“ bez varování vypálí slova hrůzy paní doktorka. Když čelíte skutečnosti, že vám někdo drahý může nadobro odejít, nejistota je strašná věc. Ale na rozdíl od jistoty v sobě skrývá naději, že si to ještě rozmyslí, že se vrátí.

14. února se Luděk konečně probudil a usmál se na mě.

23. února Luďka zbavili tracheotomie (umělé vyústění průdušnice na povrch těla; pozn. redakce) a může konečně mluvit. Nepamatuje si, který je den, neumí přečíst čas na hodinách a obávám se, že ani neví, kdo jsme a proč za ním chodíme.

28. února neočekávaně Luďka přestěhovali na normální lůžkové oddělení. Ledviny se mu téměř vzpamatovaly, a tak nemají žádný důvod držet ho na JIP. Už si povídáme, i jeho mysl se vyjasnila.

1. března Luděk se uzavírá do sebe. Intuitivně odmítá prostředí kolem sebe, do kterého patří i jídlo. Sotva se posadí, nechodí a ruce se mu třesou. Potřebuje rehabilitační kliniku, kde by se mu věnovali.

13. března „Mně se tady líbí,“ referuje Luděk z rehabilitační kliniky ve Vršovicích. „A taky mi chutná a je tu klid, dobře se mi spí a cvičí se mnou třikrát denně.“

9. května se Luděk konečně vrátil domů, ale ještě ho čeká dlouhá cesta k úplnému zotavení.

Tolik zápisky Luďkovy ženy Lenky.

Malárie se může podobat chřipce

Malárie je chřipce podobné onemocnění s teplotou, zimnicí, pocením, bolestmi hlavy a malátností. U některých lidí dochází ke zvracení a průjmu. Toto infekční onemocnění, způsobené parazitickými prvoky, nazývanými plasmodia. Jak popisuje informační portál Lab Tests Online, tito parazité se přenesou na člověka při sání jeho krve infikovanou samičkou komárů rodu Anopheles. Pokud je člověk kousnut infikovaným komárem, plasmodia se dostanou do krevního řečiště a dále do jater. Po infikování je inkubační doba obvykle 7-30 dní.

Po jejím uplynutí se tito parazité dostanou do červených krvinek a začnou se objevovat příznaky onemocnění. Podle odborných stránek Infektologie.cz je diagnostika malárie založena na přímém mikroskopickém průkazu plasmodií v krvi.

Podle tabulek by Luděk neměl žít

Podle krevních testů měl Luděk v krvi 40 % plasmodií a taková koncentrace se podle tabulek neslučuje se životem. Aby vyhrál nad infekcí, musel popřít všechny statistiky. Učil se znovu dýchat, polykat, mluvit, sedět i chodit. Zmobilizoval své myšlení, aby se rozvzpomněl, kdo je, kam patří, jaká je jeho minulost a jak by chtěl strávit svůj život v budoucnu.

„Dlouho jsem po nemoci rehabilitoval, učil se znovu poznávat lidi, dýchat sám a jíst, moje ledviny se musely vzpamatovat, abych nepotřeboval dialýzu. 6 týdnů mě učili chodit na rehabilitačním oddělení ve Vršovické zdravotní. Teď už jsem naprosto bez následků,“ říká dnes Luděk.

Infekce malárií se zjistí krevním testem

Nový návrat malárie

Nepříjemné překvapení v podobě závažné infekce na Zanzibaru ale v poslední době nepostihlo jen pana Luďka. Jak upozorňuje například lékařský portál Promedmail, Zanzibar totiž již urychloval odstranění malárie a zdá se, že většina intervencí fungovala a míra výskytu byla 0,4 % po dobu nejméně deseti let. Ale pak nastala změna.

„Nárůst případů malárie mezi říjnem a prosincem roku 2023 až do letošního roku byl šokem pro zdravotnické úřady na Ostrovech, kde bylo nemocniční oddělení v Mnazi Mmoja Referral Hospital zaplněno pacienty bojujícími o jejich životy,“ říká se v příspěvku.

Horečka po návratu z tropů je vždy nebezpečná

„Na Zanzibaru se tropická malárie vyskytuje, nicméně u krátkých pobytů na jednom místě, například v resortu, při pouhém odpočinku u moře s občasnými krátkými výlety po okolí antimalarickou chemoprofylaxi často nenabízíme. Pokud cestovatel celý ostrov projíždí, případně má pobyt spojený se safari na pevnině, tak antimalarika již určitě předepisujeme,“ říká Jan Dvořák, lékař a infektolog očkovacích center Avenier.

Snížit šanci život ohrožujícího průběhu malárie lze podle infektologa včasnou návštěvou zdravotnického zařízení při výskytu horeček po návratu z tropů, i když už od něj uplynuly dva týdny. Čekat s horečkou dva dny už může být nebezpečné! „Tedy doporučení zní, jakákoliv horečka po návratu z tropů má být považována za potenciálně nebezpečnou a je nutné bez odkladu navštívit specialistu,“ dodává doktor Dvořák.