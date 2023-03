Jak jíst zdravě při drahotě a potřebujeme teplé jídlo? Ptali jsme se šéfkuchařů

Teplý oběd v restauraci byl donedávna pro mnohé z nás něco zcela běžného. Češi jsou zkrátka zvyklí mít v poledne teplé jídlo. Jenže teď máme čím dál tím hlouběji do kapsy a restaurační menu převyšuje domácí rozpočet. Máme se litovat, že strádáme? Obyvatelům severských evropských zemí, Velké Británie nebo Spojených států k obědu stačí nějaký ten sendvič a hlavní jídlo dne mají až v podvečer. Takže to v pohodě jde i bez teplého oběda. Zjišťovali jsme, co na to říkají naši špičkoví šéfkuchaři z Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR.