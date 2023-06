Druhý infarkt prodělá do pěti let od prvního jeden člověk z pěti. Lékaři proto apelují na všechny, kterým toto riziko hrozí, aby dodržovali doporučení, žili zdravě a chodili na pravidelné prohlídky.

Pravděpodobnost prvního infarktu myokardu a zástavy srdce závisí na mnoha faktorech. Roli hrají genetika, životní styl, ovlivnitelné faktory, jako jsou krevní tlak a hladina LDL-cholesterolu. | Foto: Shutterstock

Už v osmapadesáti prodělal Vít Vojtěch srdeční infarkt. Užíval si zrovna radovánek na běžkách. Náhle nemohl hýbat rukama a do horské chaty se dostal s vypětím sil. Odtamtud mu zavolali záchranku, která jej dopravila do nejbližšího města. Z něj putoval vrtulníkem do Krajské nemocnice Liberec.

I když mu šlo o život, byl celkem klidný. „Nepamatuji si, že bych prožíval nějaké pocity ohrožení nebo strach. Vlastně mám na transport do nemocnice a první dny po příhodě spíše zastřené vzpomínky. V každém případě se o mne lékaři a sestry skvěle postarali,“ přiblížil dnes osmašedesátiletý muž.

Po propuštění ze špitálu byl slabý. „Jako po těžké nemoci. Takový stav tělesné nedostatečnosti jsem nikdy předtím nezažil,“ podotkl. Následně musel dlouhodobě užívat léky na vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, zpomalení srdeční činnosti a proti srážení krve. Potíže překonal za pomoci rodiny a zálib. Uvědomil si, že musí začít víc naslouchat svému tělu.

Nic nepodceňuje. Dodnes bere některé léky a chodí na pravidelné kontroly. Jelikož do nemocnice se tehdy dostal až po několika hodinách od infarktu, pro případ, že by mu náhle přestalo pracovat srdce, má implementovaný podkožní defibrilátor.

„Snažím se užívat si každý den, neřešit hlouposti, dodržovat důležitá opatření v léčbě a nemyslet moc na budoucnost,“ zdůraznil. Tím vším se snaží zabránit tomu, aby jej infarkt postihl podruhé.

Další rána

Ročně infarkt podle zdravotních statistik prodělá přes dvacet tisíc lidí, z nichž mu podlehnou asi tři tisíce. Před deseti lety byla úmrtnost dvojnásobná, snížila se díky vyspělosti akutní kardiologie. Ne každý ale po infarktu vydrží být zodpovědný jako Vojtěch.

Předseda České odborné společnosti pro aterosklerózu z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Vrablík upozornil, že ačkoliv si většina lidí další infarkt nepřeje, chová se nezodpovědně.

„Řada pacientů postupně přestává dodržovat pravidla zdravého životního stylu, znovu začíná kouřit a méně pravidelně užívá doporučenou léčbu,“ podotkl.

Podle předsedy České kardiologické společnosti Aleše Linharta je druhý infarkt jako dostat další ránu. „Jeden je hodně a dva už jsou pro srdce opravdu velkým zásahem,“ zdůraznil.

Kvůli druhému infarktu je podle odborníků do pěti let od prodělání prvního hospitalizován přibližně jeden člověk z pěti. Vedle dodržování zdravého životního stylu je proto důležité chodit i na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři.

„Naším cílem je pomáhat pacientům jak v oblasti vzdělávání a osvěty, tak v oblasti prosazování jejich zájmů a potřeb," řekla předsedkyně této nové pacientské organizace Zdeňka Cimická.

S nějakou formou onemocnění srdce a cév žijí v České republice více než tři miliony lidí s nějakou formou onemocnění srdce a cév. Jejich počet přitom neustále roste.