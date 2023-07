Margitka je dvaceti osmi letá dívka, která se poprvé před třemi lety ocitla v přímém ohrožení života. Následovalo několik operací, otrava, sepse, vnitřní krvácení, krvácení z jizvy, protržení střeva, stomie, ale hlavně neutišitelné bolesti. Dnes už lékaři vědí, co mladé dívce je. Diagnostikovali jí endometriózu. Její tělo je ale po nespočtu prodělaných operací velice slabé a na každou další operaci reaguje velmi přehnaně a nikdo neví proč.

Margitka je mladá dívka, která díky zákeřné nemoci trpí ukrutnými bolestmi. | Foto: se svolením Lenky Švestkové

„Margitka je velmi speciální, lékařsky složitý pacient, v důsledku čehož se opakovaně ocitá v srdcervoucích situacích,“ říká na začátku příběhu osmadvacetileté Margitky pěstounská maminka Lenka Švestková.

Co je to stomie a jak funguje vám přiblíží toto video:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* I mladé tělo může trpět

* Stomie – vývod a sáček

* Krvácení a další operace

* Obrovský otok stomie

* Teď je vše na ní

Boj Margitky o holý život začal před třemi lety, kdy jí při akutní operaci lékař diagnostikoval hlubokou infiltrující (prorůstající) endometriózu. V tu chvíli započala její chirurgická cesta a její organismus začal reagovat velmi přehnaně na jakýkoliv chirurgický zákrok, což si nikdo nedovede úplně vysvětlit.

Mladá dívka, která žije u své pěstounské milující rodiny, je tudíž jasným příkladem, že endometrióza by se neměla brát na lehkou váhu, jelikož vás může dostat na hranici života a smrti. Bohužel stále nemá vyhráno.



Nahrává se anketa …

I mladé tělo může trpět

Obecně panující názor, že vážnou nemocí mohou začít trpět pouze staří lidé, kuřáci, či lidé nedodržující pravidla zdravé životosprávy, je bohužel mylný. V některých případech se nemoc projeví i u mladých lidí. A stejně tak je tomu i u Margitky.

„Trvalo několik let, než Margitce endometriózu objevili. Získání diagnózy však byla chvíle, kdy se její obrovská bolest stala pro všechny důvěryhodnější a už jsme věděli, s čím bojujeme,“ vzpomíná na den, kdy jí lékař diagnózu sdělil, Lenka Švestková.

Málokdo věřil, že přežije. Bára ale s rakovinou bojuje dál a vypadá lépe a lépe

Margitka následně podstoupila radikální operaci kvůli ložiskům, která zasahovala i do oblasti konečníku. Operace dopadla dobře, nicméně její tělo začalo z nějakého důvodu kolabovat.

„Následovaly dvě komplikované reoperace, u kterých jsme nečekali ani polovinu toho, čím si Margitka prošla. Abscesy, protržení střeva, otrava, sepse, vnitřní krvácení, zánět pobřišnice, krevní ztráta, opakované transfuze a neutišitelné bolesti,“ popisuje stav dcery paní Lenka.

Margitce z břicha doslova trčelo několik hadiček v otevřených ranách, aby jí zachránily život. To ale stále nebylo jediné, co jí čekalo, a bohužel možná stále čeká.

Stomie – vývod a sáček na břiše

Margitčin zdravotní stav si následně vyžádal i provedení umělého vyústění střeva na stěnu břišní. To je zákrok, který i podle Národního zdravotnického informačního portálu může velmi zkvalitnit život v případě zánětlivého onemocnění, nebo doslova zachránit život například u onkologických a jiných závažných onemocnění. I tak to trvalo třicet sedm dní, než mohla být propuštěna do domácí péče.

„Nejhorší je, že nám doposud nikdo nedokázal říct, jestli to Margitka zvládne a přežije. Pořád jsme poslouchali, že musíme čekat a nevěděli jsme, jestli se nám dcera ještě vůbec vrátí domů. Každý den jsem jí říkala, že na ni doma všichni čekáme a prosila jsem ji, ať nepřestává bojovat,“ smutně vzpomíná na nejhorší okamžiky Margitky pěstounská maminka.

Krvácení z jizvy a další operace

Po propuštění do domácí péče však následovalo špatné hojení, opakované infekce v jizvě a první rok byla Margitka stále v ohrožení života. V dubnu roku 2023 podstoupila další operaci, která ji měla zbavit stomického sáčku. V pooperačním stavu však nastaly komplikace, byly nutné opakované transfuze a přešívání jizvy, což mělo zastavit krvácení.

Nemoc Báře vzala dlouhé vlasy, na kráse jí však neubrala. Dnes inspiruje lidi

„Krvácení z jizvy bylo děsivé, stejně jako odsávání krve ze zavedeného drénu. Trpěla intenzivními bolestmi a bylo vidět, že má nějaké vnitřní zranění ve vnitřní části rektální oblasti. Ven vycházela jen temná krev, ale ani při CT vyšetření se příčina neobjasnila. Moc plakala, věděla, že je něco špatně,“ říká se slzami na krajíčku pěstounka mladé dívky.

Příčinu však odhalili devátý den po operaci, kdy odběry poukázaly na neskutečně vysoké CRP (bílkovina, která se tvoří v játrech a určuje, zda se v těle nachází akutní zánět nebo bakteriální infekce, pozn. red.), což způsoboval dvaceti centimetrový hematom utlačující ostatní orgány.

Otok stomie, krvácení z jizvy, to je jen zlomek toho, čím si musela Margitka projít.Zdroj: se svolením Lenky Švestkové

„Opět nastal ten okamžik, který už jsme dobře znali. Margitka musí na sál, nebo umře. V tu chvíli se ukázalo, že nejlepším rozhodnutím pro ni bude návrat ke stomickému sáčku. Po probuzení z narkózy trpěla tolik, že byla v celkově paralyzovaném stavu. Ale naživu,“ říká paní Lenka.

Obrovský otok stomie, bolesti, zvracení

Ani to však nebylo stále všechno a dívka nepřestávala bojovat o život. Brzy totiž nastalo podezření, že je něco špatně s nově vytvořenou stomií. „Vzhledem k akutní operaci s tak rozsáhlým zánětem vznikl obrovský otok stomie (cca 8 cm), který spustil obavy s její průchodností. Následovalo další otevření dutiny břišní, jelikož břicho už dokonce začalo smrdět,“ popisuje další vývoj událostí pěstounská maminka Margitky. Zjistilo se však, že díky náročné operaci dívčina střeva doslova vypnula a přestala plnit svou funkci.

Nový lék na rakovinu? Žena vkládá veškerou naději do preparátu z kuřecích embryí

Zavedli ji proto trubičku do nosu, aby mohl odcházet hlen ze žaludku. Aby se střeva rozpohybovala, dostávala mladá dívka injekce, které však neměly žádný efekt.

„Naopak se pro ni staly doslova mučením a prosila doktory, ať už s tím přestanou. Tenhle způsob léčby bohužel nezabral. Zavedli ji proto trubičku skrz stomii do větší části střeva, což během jedenácti dní plných bolesti, zoufalství a doufání skutečně zabralo a stomie odvedla první tekutinu (výkaly). Kdo touto bitvou někdy prošel, ví, o jak dojemný okamžik se jedná,“ radovala se paní Lenka i proto, že Margitka konečně přestala zvracet.

Žena má devět dětí, čtyři hendikepované a je na ně sama. Doma ale vše funguje

I tak však zůstává stále v ohrožení a neustále trpí bolestivostí celé břišní dutiny.

Teď je vše na ní

V tuto chvíli je vše na dívčině organismu, aby dokázal zregenerovat. Jakmile její tělo trochu zregeneruje, bude potřebovat podstoupit další operaci kvůli „velké stomii“, což zatím nikdo neví, jak bude náročné a zda nebude nutné znovu otevřít celou břišní dutinu.

„Co ale víme, že každá další operace je pro ni velkým rizikem úmrtí. A to je něco, co nás udržuje v neustálém strachu. I přesto se ale snažíme mít co nejvíce optimistický přístup a zaměřovat se na pozitiva,“ tvrdí maminka Margitky.

Navzdory nejistotě z dalšího vývoje nemoci Margitka i její blízcí věří v uzdravení.Zdroj: se svolením Lenky Švestkové

Aby se její dcera, která žije v pěstounské rodině, rychleji zregenerovala, potřebovala by začít podstupovat hyperbarickou terapii (HBOT), které hojení usnadňuje. I proto maminka Margitky vytvořila sbírku na Doniu, ve které žádá širokou veřejnost, aby přispěla na pořízení hyperbarické komory. V rámci celého zotavovacího procesu je však důležité k tomu ještě intenzivně rehabilitovat, což stojí další peníze.

Pokud chcete Margitce pomoci vyhrát její boj o život a přspět finančně na léčbu, můžete to udělat prostřednictvím sbírky na Doniu ZDE.

„Margitka si navzdory všemu, co přežila a prožívá, zachovává skutečnou víru v možnost zotavení, kterou v sobě nosí tváří v tvář všem obtížím, kterým čelí. I my nepřestáváme věřit v lepší zítřky, i když víme, že život naší dcery může být znovu v ohrožení ,“ říká v závěru paní Lenka Švestková.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová