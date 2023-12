Diagnostika endometriózy totiž nezřídka trvá sedm až deset let a ženy dlouho nevědí, co je trápí.

Po čase ji už nechtěla brát. „Cítila jsem vedlejší účinky – měla jsem ekzémy nebo výtoky. Skončilo to tím, že se mi odvápnily kosti,“ zavzpomínala na neveselé časy. Na klasickou medicínu přesto nezanevřela. Byla ráda minimálně za to, že díky lékařům věděla, s jakou nemocí se potýká.

Adéle Pavlun lékaři diagnostikovali před jedenácti lety endometriózu , při které se i mimo dělohu vyskytuje tkáň podobná děložní sliznici. U ní se objevila na vaječnících, což jí způsobovalo velké bolesti a vnitřní nepohodu. Podstoupila dvě operace, lékaři ji posílali do různých center, ať již asistované reprodukce či onkologického. „Vždy to končilo tak, že mi předepsali recept na hormonální antikoncepci,“ přiblížila Deníku.

Jedná se o listovnici dvoubarvou, což je žába žijící na stromech v povodí Amazonky. Do Evropy se sekret z ní dostává legálně. Pracuje s ním šaman, který do kůže člověka vypálí malé otvory, jakési tečky, jimiž se malinká dávka sekretu dostane do organismu. Adéla kúru podstoupila.

Rozdílný pohled na sekret

A co to s ní udělalo? „Sekret působí jako jed, ale šaman vám ho do těla dá tak málo, že se neotrávíte, ale nastartuje to detoxikaci. Musíte při tom pít hodně vody. A vše z vás jde pryč – horem, někdy i spodem. Pročistilo mě to nejen fyzicky, ale dodalo i vnitřní sílu a víru, že se mohu uzdravit. Otevřelo mi to cestu k dalším přírodním medicínám. Jela jsem i do Ekvádoru, kde jsem zažila ceremonie v pralese,“ svěřila se.

Nyní se podle svých slov cítí dobře, má pravidelnou menstruaci a nemoc pod kontrolou. A něco z toho, co se naučila, předává dalším lidem. „Napětí uvolní například samovolný třes. Zkrátka necháte tělo, aby se samo třáslo, což uvolňuje hlubinné napětí, které si s sebou neseme,“ přiblížila čtyřiatřicetiletá žena. Svůj silný příběh zaznamenala v knize o léčení přírodními medicínami UNDO ENDO, která nedávno vyšla.

Ne každý je ale kúře z amazonské žáby nakloněn a kupříkladu v roce 2016 po aplikaci sekretu zemřela třicetiletá Polka z Varšavy, které otekl mozek. „Určitě to nedoporučujeme, sekret obsahuje mimo jiné opioid, který je třicetkrát až čtyřicetkrát silnější než morfin. Působí tedy na bolest a ne na nemoc. V důsledku předávkování jistě hrozí smrt, jelikož nejspíš dávku neodhadnou,“ reagovala pro Deník gynekoložka z pražské Všeobecné fakultní nemocnice Kristýna Hlinecká.

Každá desátá žena

Deník již v minulosti informoval, že endometrióza podle odborníků trápí každou desátou ženu. V Česku jich je kolem 250 tisíc, nejčastěji ve věku šestnáct až čtyřicet let. O péči šitou na míru se snaží v pěti endocentrech, které jsou Praze, Brně, Frýdku-Místku, Znojmě a Ostravě. Lékaři z endocenter přitom spolupracují s fyzioterapeuty, psychoterapeuty a dalšími odborníky.

Obrátit se lze i na pacientskou organizaci ENDOTalks, která mimo jiné prosazuje komplexnější péči o ženy s nemocí. Léčba, která by vedla ke stoprocentnímu vyléčení, dosud neexistuje.

A jak lze nemoc diagnostikovat? Při stanovování endometriózy se lékaři musejí opírat o čtyři stejně důležité diagnostické postupy. „O anamnézu, základní klinické gynekologické vyšetření, zobrazovací metody, kterými jsou především ultrazvuk a magnetická rezonance, a o laparoskopii,“ řekl již v minulosti Deníku vedoucí lékař Centra pro léčbu endometriózy při Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Jan Drahoňovský.

Léčba adenomyózy

Část žen trápí i adenomyóza, kdy se žlázové výstelky děložní dutiny přesouvají do vrstvy děložní svaloviny. Ženy s její těžkou formou mívají problém otěhotnět. Dřív byla nazývána endometriózou dělohy. Podle gynekoložky Hlinecké ale odborníci od tohoto označení ustupují, protože faktor, který ji spouští, je zřejmě jiný než u endometriózy. Dosud není objasněn ani její vliv na plodnost ženy.

Lékaři nemoc diagnostikují pomocí ultrasonografického vyšetření, případně magnetické rezonance. Jak ale Hlinecká zdůraznila, pokud pacientku na expertní vyšetření nepošlou, stanovení diagnózy může trvat i několik let. Léčba spočívá jak v užívání léků, tak v operaci. „Slibnou metodou se zdá být cytoredukční resekce adenomyózy,“ zmínila.

Ženám s těžkou formou a opakovanými těhotenskými ztrátami totiž dává šanci donosit dítě. „Tento technicky náročný výkon patří bezesporu k současným tématům reprodukční chirurgie. Úspěšnost dosažených gravidit po výkonu je až 75 procent,“ přiblížila. U žen s nejtěžší formou nemoci po této operaci úspěšně porodilo téměř 44 procent z nich.

Nejradikálnější operací je odstranění dělohy. „To by ale mělo být vyhrazeno pouze pro ženy, u kterých selhala konzervativní terapie nebo již nemají reprodukční plány,“ zdůraznila Hlinecká.