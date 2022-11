Co nás k obezřetnosti nutí? Nemocnice už nepraskají ve švech.

V nemocnicích není kritická situace. Ale když se podíváte na statistiky úmrtí na covid letos v létě, zemřelo na něj nejvíc lidí od začátku pandemie. Podle Informačního systému infekčních nemocí podlehlo covidu od července do září 2020 celkem 329 lidí, loni to bylo za stejné období 91 pacientů, ovšem počet letošních obětí covidu se v létě u nás vyšplhal na 740 mrtvých.

Ale my budeme dělat, že pandemie není…

Ano, všichni se tak budou tvářit. Plošná protiepidemická opatření už zavedena nebudou. Takže to nadále bude o osobní zodpovědnosti každého z nás. Základním opatřením proti kapénkové nákaze, kterou se covid i další respirační nemoci přenášejí, je dodržování rozestupů mezi lidmi. Ale to nestačí. I když je budeme dodržovat, může se stát, že k nám přistoupí někdo zezadu, kdo třeba bude nakažený, aniž by o tom zatím věděl. Pro takové situace doporučuji, aby měl každý z nás u sebe respirátor v kapse a použil ho, když bude ve veřejné dopravě, nebo v místech, kde se blízkému kontaktu s jinými lidmi nelze vyhnout. To ostatně platí už pro tyto dny.

Nikdo to moc nedělá. Proč se nebojíme nákazy?

Ministr zdravotnictví jasně formuloval, že nyní je epidemická situace taková, že lze přenést zodpovědnost na jednotlivé občany. A pokud je někdo zdravotně rizikový nebo má ve své blízkosti někoho rizikového, koho chce před případnou nákazou chránit, tak nepůjde na hromadné akce. Nebo když půjde do míst, kde je hodně lidí, tak si pak při styku s rizikovými jedinci vezme respirátor, aby je nenakazil.

Ale důvod k velkému strachu z neznámé nákazy už pominul?

Známe virus mnohem lépe a víme o něm mnohem víc, než na začátku roku 2020. Víme, že i doma se dá být s někým, kdo je covid pozitivní. Jenom se od něj musíme držet ve vzdálenosti dvou metrů nebo jej i víc izolovat, když má příznaky. A když se s ním máme potkat, tak si oba vezmeme respirátor. Covidu se už tolik nebojíme. Odborníci spíš teď mají strach, aby nedorazila dřív chřipková epidemie, která by se s covidem spojila. To ale pravděpodobně nastane až po novém roce.

Co byste doporučil těm, kdo na Vánoce plánují velkou rodinnou oslavu napříč generacemi, které od sebe byly v minulých dvou letech izolované?

Doporučuji se už teď začít chovat podle toho, že tu je pandemie covidu. I když to nařizuje zákon, dodržovat základní preventivní opatření, která platila před loňskými Vánocemi. Situace je lepší v tom, že většina populace je proti covidu očkována alespoň nějakým počtem dávek vakcín. Na druhou stranu víme, že ani tím nejsou ti nejrizikovější lidé chráněni. Takže před společnými oslavami s dědečkem a babičkou by se měli očkovat i ostatní členové rodiny.

Očkování před nákazou ale nechrání.

Ano, neznamená to, že se nemohou nakazit, ale budou méně infekční, protože nebudou mít tak rozvinuté příznaky případné nemoci. A budou mít lepší imunitu i na sliznicích, takže virus se tam tolik nepomnoží.

Jaká další opatření před Štědrým dnem udělat?

Jelikož lidé samozřejmě nebudou mít u štědrovečerní večeře respirátory, měli by je nejen nosit preventivně na veřejnosti. Navíc by je měli před večeří se seniory nahradit antigenním testem. Také je dobré myslet na to, že pacient je infekční po nákaze týden. Proto, když vím, že budu trávit Vánoce s osmdesátiletou babičkou nebo s někým chronicky nemocným či jinak rizikovým, tak posledních sedm dní před tím, tedy letos od poslední adventní neděle, nepůjdu na žádnou hromadnou akci, kde se lez snadno nakazit, a pak babičku ohrozit na životě.

To zní jako, že by měl nastat soumrak vánočních večírků.

To zase ne. Protože ne každý plánuje takovou multigenerační oslavu. Když slaví rodina, v níž jsou všichni ve středním věku plus děti, jsou všichni očkováni, jak mohou být, a na hromadných akcích i na veřejnosti se chovají racionálně, tak riziko, že někdo z nich skončí po Štědrém dnu na jednotce intenzivní péče, je minimální.

Chřipka je nyní větší hrozbou, než covid?

Máme několik důvodů se blížící se chřipkové epidemie obávat. Velké části populace chybí ochranná hladina protilátek proti aktuálně cirkulujícím kmenům chřipkových virů. Tu lze získat jen proděláním nemoci nebo očkováním. U nás teď dva roky chřipková epidemie nebyla a proočkovaní jsme strašně málo. Poprvé od začátku pandemie proběhne chřipková sezóna bez povinných plošných preventivních opatření v běžných veřejných prostorách, včetně hromadných akcí, hromadné dopravy nebo nákupních center, kulturních či společenských událostí. Právě to vede k obavám z nejhorší chřipkové sezóny za poslední roky, podle některých může být nejhorší za posledních 13 let od pandemie způsobené virem A H1N1 v roce 2009.

Situaci u nás prý předvídáme podle jižní polokoule…

Ano, předzvěstí dopadu chřipkové sezóny na severní polokouli bývá epidemiologická situace v Austrálii v našich letních, tedy jejich zimních měsících daného roku. A letošní chřipková sezóna v Austrálii byla nejhorší za posledních pět let, s dominancí chřipkového kmene A H3N2. Navíc chřipková epidemie v některých částech jižní Ameriky, například v Brazílii, proběhla se dvěma vrcholy. Přičemž ten druhý byl netypicky pozdní až koncem zimy, což bylo naše září. Nelze proto vyloučit delší trvání epidemické sezóny ani v Evropě. To znamená, že by se chřipková nákaza mohla kromě typického ledna a února šířit třeba i v březnu.

A proč tolik vadí souběh covidu a chřipky?

Těžší forma chřipky oslabuje organismus, jeho lokální i celkovou imunitu. Pokud do takto vyčerpaného terénu nastoupí větší infekční dávka SARS-CoV-2, existuje možnost vzniku těžších superinfekcí vyžadujících hospitalizaci i u jinak zdravých, nerizikových skupin populace.

Jak se do této situace pokud možno nedostat?

Pro obě nemoci platí identické hlavní formy prevence: odstup od jiných osob, a pokud to není možné, respirátor pro vlastní ochranu. Doplňkovou formou ochrany je hygiena rukou. Vzhledem k tomu, že není možné uhlídat všechny rizikové situace hrozící nákazou a včas zasáhnout, specifickou pojistkou proti oběma nemocem je preventivní očkování.