Odmalička na Claru z Hondurasu pokřikovali, ať dá nohy k sobě, ať se pořádně nají, ať začne cvičit, aby měla normální postavu. Aby byla stejná jako ostatní. Její vrozená vada jí v tom však vždy bránila. Díky četným onemocněním nemůže dát nohy k sobě, má anální píštěl, trpí únikem moči, nemožností úplného vyprázdnění, nemůže mít děti, ale i přesto se naučila mít se ráda a milovat své tělo. Přála by si, aby se to, třeba díky ní, naučil každý.

Mladá žena z Hondurasu trpí onemocněním, které jí znemožňuje dát nohy k sobě. | Foto: Se svolením Clary Lucii Sorrentino

Clara se narodila s vzácnou vrozenou vadou nazývanou extrofie močového měchýře, při které se močový měchýř vyvíjel v děloze mimo plod. To s sebou přineslo mnoho komplikací a odkrytý močový měchýř nemohl ukládat moč a normálně fungovat, což vedlo k tomu, že musela nosit pleny až do 15 let. To ale nebylo jediné. Toto onemocnění často způsobuje i defekty močového měchýře, genitálií a pánevních kostí, stejně jako defekty střev a reprodukčních orgánů.

Clara nemůže mít děti, nikdy nedá nohy k sobě a celý život se bude potýkat s nenávistnými komentáři a nepříjemnými pohledy. Ona se však naučila mít se ráda, a to se snaží předat i ostatním lidem, kteří trpí jakoukoliv odlišností.

Defekt pánve a vrozené vady

Za každou silnou ženou stojí příběh, který jí nedal jinou šanci, než si své štěstí vybojovat. Všichni, kteří Claru v životě odsuzovali, si jen těžko uvědomovali, čím vším musí dívka, a později i mladá žena, procházet.

„Každý rád soudí někoho jiného, aniž by o něm cokoliv věděl. Nemám jen neustále roztažné nohy, nemohu je zkřížit a dát úplně k sobě. Mám kromě pánevní dysplazie i atrofii močového měchýře, anální fistuli, chronickou zácpu, pubickou diastázu, narodila jsem se s močovým měchýřem mimo tělo a už tři roky se neúspěšně snažím otěhotnět,“ popisuje svůj zdravotní stav devětadvacetiletá Clara Lucia Sorrentino z Hondurasu, která kvůli atrofii močového měchýře používá každé čtyři hodiny katetr, který jí pomáhá s vyprázdněním.

Se svou odlišností se však naučila žít a své tělo nejen přijala, ale naučila se ho milovat. „Bůh mě takto stvořil. Jestli se vám nelíbí, jak vypadám, tak to není můj problém,“ vzkazuje sebevědomě Clara.



Dříve měla psychické problémy

Vždy jí říkali, že je ošklivá. Pokřikovali na ni, že je divná, že se dá skrz její nohy proběhnout a jízlivě se jí ptali, proč je skrz její nohy vidět. Dříve se tím Clara trápila a měla psychické problémy. Dnes se ale se svou postavou a přidruženými problémy vyrovnala a miluje se taková, jaká je.

„Kdo mě zná osobně, ví, že mám takové nohy, ale kdo ne, myslí si, že fotografie upravuji. Narodila jsem se s onemocněním, které způsobilo, že jsem měla roztažené nohy. Mnoho lidí mě odsoudilo, pokřikovalo na mě jen proto, že jsem jiná. Mě to ale nezabrání být šťastná. Sebelásky je v tomto světě dost,“ hrdě tvrdí krásná Clara, která se snaží motivovat i ostatní lidi, kteří se sebou nejsou spokojení. „Nikdo nikdy nebude spokojený s tím, jak vypadá. Ale vaše štěstí nepochází od nikoho, pochází pouze od vás,“ dodává.

Nenávistné komentáře filtruje Kvůli své nemoci však nemůže mít děti, vyprazdňuje se pomocí katetru, má anální píštěl a řadu dalších komplikací. Zdroj: Se svolením Clary Lucii Sorrentino

Dříve se krásná Hondurasanka snažila být lepší než ostatní. Přišla však na to, že se s ostatními srovnávat nebude, a naopak začne pracovat na sobě a svém přístupu k sobě i okolí. „Vždy jsem chtěla být lepší než oni. Teď se každý den snažím být lepší, než jaká jsem byla včera. Jakmile se totiž naučíte mít se rádi takoví, jací jste, všechno v tomto životě bude snazší,“ motivuje své sledující na Instagramu, kterých má už téměř 100 tisíc.

Občas se na jejím profilu objeví nenávistné či posměšné komentáře, které ale Clara většinou nenechá jen tak a konkrétnímu agresorovi v klidu fakticky odpoví a vysvětlí mu, proč jeho komentář nebyl vhodný. Například jako @jalealadinovna, která napsala „Ach můj bože, mezi nohama by ti projel i vlak!“ Hlavně však autorům nenávistných komentářů dokáže, že jí jejich slova nebolí a že oni jsou ti, kteří by se měli za sebe stydět. Nikoliv ona kvůli své široké pánvi.

„Někteří lidé jsou zkrátka nešťastní a myslí si, že když udělají nešťastnými i vás, stanou se tak šťastnějšími. To jim ale nesmíte dovolit,“ tvrdí v jednom ze svých videí.

Obdivné komentáře i pochopení

Svým přístupem Clara každý den své sledující doslova nadchne a oni jí nepřestávají chválit a říkat jí, jak je krásná navenek i uvnitř. U každého jejího příspěvku se vždy strhne lavina obdivu jak od žen, tak od mužů.

Například @payasito napsal: „Nejsi ošklivá, jsi moc krásná, krásná a krásná. K obdivným slovům se přidal i @mallorycolsmann: „Je tak snadné přehlédnout vadu vašich nohou, když máte tak krásný obličej. Pokračujte v tom, co děláte a myslete na to, že ti, co nenávidí, budou nenávidět vždy. Vy ale zrovna tak budete vždy krásná.“ Svůj obdiv si nenechal pro sebe i @meadows_steve: „Myslím, že jsi prostě krásná taková, jaká jsi.“

Snaží se motivovat ostatní

Svůj profil si založila proto, aby dodala sílu a kuráž i ostatním ženám či mužům, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů terčem posměchu, nebo nejsou se svým tělem spokojeni. „Nikdy to nevzdávejte a vždy buďte tím, kým chcete v životě být. Buďte prostě šťastní, protože život máte jen jeden a je zbytečné se zaobírat tím, co si o vás myslí někdo jiný,“ vysvětluje žena, která se naučila milovat samu sebe i s viditelnou odlišností.

A dodává jednu důležitou věc. „Myslete také na to, že to, jak krásní jste, určuje především to, jací jste uvnitř. Ne to, jak vypadáte.“