"Narodil jsem se v roce 1981 s vrozenou srdeční vadou. První operaci srdce jsem podstoupil, když mi bylo osm měsíců. Lékaři se tak rozhodli proto, aby 'opravili' defekt známý jako Fallotova tetralogie a provedli uzávěr defektu mezi komorami a odstranili část plicnicové chlopně, která byla zúžená," začíná vyprávění Dominik.

* Fallotova tetralogie je nejčastější vrozenou srdeční vadou.



* U dětí proběhne operace obvykle do 1 roku, u dětí s výraznou cyanózou a záchvaty do 6. měsíce věku.



* Pravděpodobnost přežití v případě velmi vážných srdečních vad je 94 procent.



* Pacientů s Fallotovou tetralogií je operováno ročně několik desítek.

"Stejně jako mnoho lidí s vrozenou srdeční vadou jsem si myslel, že to operace vyřešila a když jsem dospíval, často jsem se snažil vyhnout kontrolám v kardiologické ambulanci. Jsem neskutečně šťastný, že jsem si aspoň nějaký čas užíval zdravý a aktivní život, který je pro lidi s takovou nemocí poněkud neobvyklý. Vždy jsem miloval cyklistiku a jakmile to šlo, jezdil jsem jako o život. Před více jak deseti lety jsem dokonce zvládl cyklomaraton. Od té doby jsem ho jel víckrát a ani teď se toho nechci úplně vzdát," vzpomíná Dominik.

"Při jednom výletu na kole jsem dostal smyk a zranil se a byl jsem převezen do nemocnice, kde mi dali důrazně najevo, že jsem prodělal těžkou operaci v mládí a neměl bych hazardovat se svým životem. Došlo mi, že vrozená srdeční vada je ve skutečnosti celoživotním problémem. Magnetická rezonance tehdy odhalila závažné problémy," pokračuje Dominik.

"Po 30 letech od operace už totiž plicnicová chlopeň těžce nedomykala a způsobovala rozšíření a selhávání pravé komory a riziko závažných arytmií. Musel jsem tedy na reoperaci a dostal jsem novou plicnicovou chlopeň. Teď má životní cesta poklidně pokračuje dál, jízdy na kole jsem se nevzdal a cítím se výborně," uzavírá Dominik.

Co je Fallotova tetralogie?

* První příznaky se objeví brzy po narození nebo u pár dnů starých dětí. Pokud je vada méně závažná, může se projevit až během dětství.

* Jedná se o kombinaci několika srdečních vad, které se vyskytnou společně. Děti s touto diagnózou mají zúženou plicní tepnu, která je přetěžována. Nemají také přepážkou oddělenou pravou a levou srdeční komoru, takže okysličená a neokysličená krev se míchají. Do srdce se krev dostává v pořádku, nikoliv však zpět do krevního oběhu.

* Hlavním znakem je cyanóza, kdy je modře zbarvená kůže. To je způsobeno nedostatečně okysličenou krví. Projevuje se namodralými rty, kůží a nehtovými lůžky.

* Přesto se zmodrání nemusí projevit, ale děti bývají letargické a zadýchávají se. Mnoho z nich si nemůže normálně hrát, protože se snadno unaví.

* Bez operace v dětském věku je šance na přežití nízká.

* Naopak prognóza dětí po operaci Fallotovy tetralogie je velmi dobrá. Někdy v dospělosti dochází k náhradě pulmonální chlopně kvůli její významné nedomykavosti spojené se selháním pravé komory.

Jak se nemoc léčí?

Fallo­to­va tetra­lo­gie pů­so­bí pra­vi­del­ně ob­tí­že od mlá­dí, kdy se též diagnosti­ku­je. V do­spě­los­ti pat­ří k hlav­ním kom­pli­ka­cím moz­ko­vá trombó­za pod­mí­ně­ná po­ly­cy­te­mií, moz­ko­vý absces, in­fekč­ní endo­kardi­ti­da a vzác­ně­ji pře­chod­ná cyano­tická ob­do­bí. Mo­hou se ob­je­vit pa­ra­dox­ní embo­li­za­ce.



U Fallo­to­vy tetra­lo­gie po­dob­ně ja­ko u izo­lo­va­né ste­nó­zy plicni­ce ne­ní vl­na „a“ na žilním pulzu vý­raz­ná; pří­či­nou je při­dru­že­ný de­fekt ko­mo­ro­vé­ho septa. Cyanó­za a pa­ličko­vé prs­ty jsou in­teg­rál­ní sou­čás­tí nále­zu. U mla­dých pa­ci­en­tů se dává před­nost cel­ko­vé ko­rek­ci, je-li pro­ve­di­tel­ná. Zkra­to­vá ko­rek­tu­ra u mla­dých vel­mi těž­kých pří­pa­dů zvý­ší pulmo­nální prů­tok a mů­že být pro­ve­de­na ja­ko úvod­ní zá­krok před cel­ko­vou ko­rek­cí.

