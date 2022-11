Všichni nám připomínají, že nás vzhledem k situaci ve světě teď čeká mnohem asketičtější život, než jaký jsme dosud vedli. Dá se i s takovou vidinou radostně plánovat? Martina Viktorie Kopecká: Náš diář má podtitul pro dny všední a sváteční a vychází z toho, že se v minulosti pravidelně střídal čas práce a čas odpočinku a oslav. Tyto svátky dodnes slavíme, ale moc nerozumíme tomu, proč a co se vlastně slaví. Tradiční svátky vycházejí z koloběhu přírody, kdy se střídalo období hojnosti a nedostatku. Naši předci také zažívali těžké časy se spoustou práce, ale věděli, že vždy přijde i čas oslav, na které se mohou těšit. I my si můžeme užívat nejen svátky, ale i přípravy a těšení na ně. Svátků je mnohem víc, nejen milované Vánoce. Všímejme si malých zázraků každého dne. Moudrost našich předků nám může v těžkých časech určitě pomoci.

Pro koho je podle Vás TraDiář určený? Stále více lidí svůj čas plánuje v kalendářích v mobilu.

Martina Viktorie Kopecká: Je určený pro všechny, kteří chtějí mít při svém plánování času a roku přehled, kdy se přesně slaví například masopust, kdy začíná postní období, jak se jmenují postní neděle, a jaké zvyky se k nim vážou. Zejména v jarních svátcích je v tom docela zmatek. Čtenáři se dozví, co je základním smyslem svátku a co si připravit. Určitě zaujme maminky malých děti, babičky, všechny, kdo mají rádi tradice, ale i ty, kteří přemýšlejí o smyslu života, duchovních otázkách, koloběhu a cykličnosti. A lze ho použít i jako deník, je tam dost prostoru pro nejrůznější zápisky toho, co nám dělá radost.

Můžeme si užívat nejen svátky, ale i přípravy a těšení na ně.Zdroj: Se svolením Smart Press z Vánočního Tradináře

Tradice nám do života vnášejí řád. Myslíte, že dodržování tradic může člověku nějak pomoci zvládat jeho životní krize?

Martina Viktorie Kopecká: Tradice nás vedou k ostatním lidem, nejen doma, ale i v blízkém okolí. Mnoho svátků se slaví společně se sousedy, přáteli a také samozřejmě s dětmi, prarodiči. Pravidelné oslavy, ale i přípravy na ně, pomáhají k utváření vztahů, vazeb i vzpomínek, díky nim můžeme životní krize zvládnut určitě lépe. Také si třeba uvědomíme, co je skutečně důležité a že na mnoho věcí nejsme sami.

Do loňských Vánoc jste doslova dotančila v televizním Star Dance. Času nebylo nazbyt. Vynahradíte si to letos v adventu?

Martina Viktorie Kopecká: Protančený Advent byl vlastně krásný. Teď, když se můžu za celým zážitkem ohlédnout, uvědomuji si, jak výjimečná ta doba byla. Rozdělit svůj čas mezi službu a tanec nebylo snadné, ani fyzicky ani psychicky, ale neměnila bych. Letošní adventní čas ale zase nebude o velkém odpočívání. Připravuji jeden pár snoubenců k svatbě a budeme slavit také několik křtů, to jsou ty nejhezčí farářské „starosti“. Přiznám se, že na pečení mě moc neužije, ale velmi ráda zdobím faru jmelím, a větvičkami se slaměnými ozdobami. V kapli taky míváme vánoční stromeček, se kterým musím nejdřív zápasit, abych jej snesla ze schodů – farníci mi samozřejmě nabízejí pomoc, kterou se učím přijímat. A o tom advent i Vánoce jsou, nebýt na radost ani starost sami.

V diáři si plánujeme, co budeme dělat. Dá se v něm plánovat i to, jak se chceme cítit?

Martina Viktorie Kopecká: V TraDiáři je přímo ponoukání k tomu, abychom si plánovali čas tím, co nám dělá radost. Je to o naší radosti z času, který je nám dán. Kalendář je připraven s přehledem a prázdné stránky jsou nachystány připomínat nám, že můžeme snít a plánovat. Přesto, anebo právě proto, že zjišťujeme, že nic není samozřejmé.

Jaký je Váš recept proti stresu a co byste poradila nám ostatním do příštího roku?

Martina Viktorie Kopecká: Velký lék na stres nabízí příroda – ta nám může vždy pomoci. Dalším klíčem ke spokojenosti je udělat si čas na své nejbližší, na rodinu, děti. Mě osobně od stresu ulevuje také čtení a prožívání každého okamžiku, tady a teď.

Poradíte, jak k blížícím se Vánocům letos přistupovat s klidem?

Martina Boledovičová: Osvědčilo se mi plánování, rozdělení příprav na celou rodinu a uvědomění si toho, že nejsou důležité cíle, ale hodnoty. Tedy ne, jaký počet cukroví bude na vánočním stole, ale že stačí třeba jedno s láskou upečené. Cukroví krásně provoní celý byt a domácí marmeládou v lineckém oslavíme naši letošní úrodu. Nejde také o počet dárků, ale o přemýšlení o tom, čím udělat ostatním radost. Možná nám to odkryje i jiné možnosti obdarovávání, než je obdarovávání hmotné. Spoustu nápadů na výzdobu i vlastnoručně vyrobené dárky lze vytvořit z toho, co je běžně a zdarma dostupné. Zajímavé je zapátrat, jak oslavovali Vánoce naši rodiče či prarodiče, když byli dětmi. Můžeme objevovat to, co bylo jsme pozapomněli, a třeba nás překvapí, jaké skryté poklady máme v našich rodinných tradicích.

Znám spoustu partnerů, kterým odrostly děti, a tak řeknou, že sami pro sebe na Vánoce nic extra chystat nebudou. Není to škoda?

Martina Boledovičová: Určitě to škoda je, Vánoce nabízejí tolik možností, jak je vnímat a oslavovat. Nejsou jen rodinným svátkem. Jsou svátkem duchovním, oslavujeme příchod světla, ať již v podobě narození Ježíška, Spasitele, nebo jen zimní slunovrat, kdy se opět začínají prodlužovat dny. To přináší naději. Vánoce nás přesahují směrem k našim předkům i potomkům, kdy myslíme nejen a sebe, na svou rodinu, ale i na ostatní lidi okolo nás. I příroda nám nabízí klidný čas, kdy můžeme přemýšlet o svých přáních.