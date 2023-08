Příběh pětašedesátiletého pana Fernanda, kterému nikdo neřekne jinak než Fernao, má mnoho společného s osudy miliónů diabetiků 2. typu. Ke své cukrovce se totiž s postupujícím věkem projedl a prolenošil. Miluje jídlo a pivo. Ale protože nechce, aby mu obezita zbytečně zkrátila život, dal se už podruhé do boje s nadbytečnými kilogramy. Jak zhubne diabetik? Přečtěte si Fernandův příběh.

Na dovolené v Turecku vážil Fernao nejméně, asi kolem 90 kilo. | Foto: Se svolením Fernanda Alvese

Pan Fernao pochází z exotické Brazílie, konkrétně z Beléma – hlavního a největšího města státu Pará, které se nachází na severu země. V Brazílii pracoval jako státní policista a bylo tedy nezbytné, aby se udržoval ve formě. Pravidelně cvičil a věnoval se především bojovým sportům – nejoblíbenější bylo karate a taekwondo. Co jí, tehdy nijak zvlášť neřešil a jedl hlavně v restauracích.

Když pan Fernao zhubl, užíval si dovolenou v Turecku. Poté opět nějaká kila nabral a nyní opět hubne.Zdroj: Se svolením Fernanda Alvese

Nyní už třicet let žije v Čechách. Odstěhoval se sem kvůli rodině.

„Moje bývalá žena je Češka. Žijí tu i mé dvě dospělé děti a osmiměsíční vnouče, proto pro mě varianta odejít zpátky do mé rodné země nepřichází v úvahu,“ vysvětluje, proč zůstává v zemi, kde vždy musí přetrpět hodně neoblíbené zimy.

Jsem excelentní kuchař

Dobré jídlo a pití má rád odmalička. „My Brazilci si vážíme dobrého jídla a jeho rozmanitosti. Z českých jídel mi například chutná smažený řízek s bramborovým salátem. Miluji pivo, a to především v létě. Tuto zálibu rozhodně sdílím společně s Čechy,“ usmívá se Fernao.

Sám se považuje za excelentního kuchaře a rád hýčká své blízké tradičními brazilskými jídly. „Velmi doporučuji vyzkoušet feijoadu. Jedná se o vydatnou kombinaci černých fazolí a dušeného masa, často jde o směs hovězího a vepřového. K tomu obvykle podáváme rýži a pomeranč,“ popisuje nadšený gurmán.

Kvůli výmluvám náhle vážil 105 kilo

„Ani vlastně nevím, proč jsem se o sebe a svou fyzičku přestal časem aktivně starat. Najednou asi nebyl na nic čas a mé zájmy, včetně sportu, musely ustoupit do pozadí. Když nad tím ale zpětně přemýšlím, říkám si, že to byla jen výmluva. Začal jsem přibírat a došlo to do takové fáze, že jsem vážil 105 kilo,“ říká upřímně pan Fernao.

Pavlína Lubojatzky zhubla 25 kilo. Dieta rozhodně nebyla to hlavní, co pomohlo

Tloustnutí se samozřejmě negativně projevilo na jeho zdraví i fyzické kondici. Začal se zadýchávat, a i běžné aktivity se pro něj staly čím dál tím náročnější. Proto se rozhodl s tím něco udělat. Dal si předsevzetí, že bude na rodinné dovolené v Turecku fit. Nebylo to vůbec snadné, ale shodil 15 kilo, na což je doteď velmi pyšný. Stačilo jen výrazně upravit jídelníček: přestal se stravovat v rychlém občerstvení, zcela vyřadil sladké limonády a veškerý alkohol.

Pomohla i dřina na zahradě

„Zpočátku šla kila dolů sama. Pak už pro mě najednou každodenní aktivity přestaly být tak náročné a s plnou vervou jsem se pustil do pohybu. Chodil jsem plavat a na svižnější procházky. Také jsem téměř každý víkend pracoval na zahradě. Kopal jsem, ryl nebo sekal dříví – nadšení zahrádkáři vědí, že je to pěkná dřina,“ vzpomíná pan Fernao.

Dvě nejdůležitější místa pro hubnutí máte doma. Neuvěříte, která to jsou

Dodává přitom, že bez podpory rodiny by tak pevnou vůli asi neměl. Hodně mu věřili a fandili. Také je přesvědčený, že zhubnout by nedokázal, pokud by musel držet nějaké drastické diety. Přerušované půsty nebo zeleninové diety nejsou prostě pro něj. Dobré jídlo miluje. Jde jen o to, jíst ho střídmě a s rozmyslem.

Připadal si monstrózně

„Bohužel ale moje píle a odhodlání stravovat se zdravěji dlouho nevydržely. Několik měsíců po rodinné dovolené jsem zase sklouzl do staré rutiny a vrátil se ke svým zlozvykům. Bylo to v zimním období, které mi obecně nedělá dobře,“ říká Fernao, který to, co shodil, opět rychle nabral. A k tomu i něco navíc.

Simona opakovaně hubla a přibírala. Nakonec se zbavila 72 kil a váhu si už drží

Fernao si připadal monstrózně. „Ono se to opravdu nezdá, ale byl jsem přesvědčený, že se na mě každý dívá a komentuje můj vzhled. Přiznám se, že mi to vadilo daleko více než to, že jsem opět obézní. Byl jsem na sebe naštvaný, že moje vůle zmizela a já neměl sebemenší tušení, co mám dělat,“ přiznává muž.

Přišla cukrovka, dna i hypertenze

Střídavě se snažil a hubnul, po několika měsících pak opět nekontrolovatelně přibíral. Bylo to jako v začarovaném kruhu, ze kterého nebylo úniku. Nutkavá chuť na nějaké dobré jídlo vždy převládla. Obezita je podle Fernaa prostě opravdu nemoc.

Dnes je pan Fernao se svou váhou spokojený.Zdroj: Se svolením Fernanda Alvese

„Můj nezdravý životní styl a velký fyzický i psychický nápor na tělo se na mě následně podepsal. Před osmi lety mi lékaři diagnostikovali diabetes 2. typu. Pak se přidaly další obtíže a nyní se kromě cukrovky léčím i s vysokým tlakem a dnou,“ vypočítává Farnao. Jako diabetik už neměl na výběr, a jak tvrdí, byl postaven do situace, že buď změní své návyky nebo se nemoc fatálně podepíše na jeho zdraví.

Cukr stále pod kontrolou

Naučil se proto dodržovat určitá pravidla. Mezi ty stěžejní patří pravidelný monitoring krevního cukru, dostatek pohybu a také omezená strava. Dnes se snaží jíst pestře a vyváženě – v jídelníčku pana Fernaa jsou tedy především ryby, kuřecí maso, zelenina a pouze malé množství příloh. Když se chce odměnit, připraví si lehkou pizzu. Jídlo si vaří sám a přestal chodit po restauracích.

Obezitolog Martin Matoulek: Proč vážíme 200 kilo? Hubnutí je prostě nepřirozené

„Nejsem úplně příkladný pacient, ale snažím se veškerá doporučení dodržovat. Dřív mi dělaly problémy pravidelné kontroly cukru v krvi, na které jsem dost často zapomínal. Taky mi vadily rozpíchané prsty. Dnes už je to pro mě mnohem snadnější – zaplať pánbůh za moderní technologie! Krevní cukr kontroluji pomocí diabetického senzoru, který mi doporučila vyzkoušet moje dcera. Ta pracuje ve zdravotnictví. Díky senzoru nemusím myslet na to, že bych měl během dne kontrolovat hodnoty svého cukru, protože to chytrý přístroj udělá za mě,“ vysvětluje pan Fernao

Nemoc by mi ukradla život

Poklesem váhy se povedlo i poněkud upravit hladiny krevního cukru. Hodnoty začaly být stabilnější a pan Fernao se tak nemusel bát častých výkyvů hladiny glykémie. Samozřejmě je zapotřebí hodnoty stále kontrolovat, nelze spoléhat na zlepšení a vyšetření zanedbat.

„Navíc se cítím v lepším psychickém rozpoložení, jelikož jsem měl oprávněný pocit, že mi onemocnění ukradne léta života. Snížení váhy mi umožňuje lépe a pravidelně cvičit – a to je to, co teď také moc potřebuji. To, že jsem zhubnul, mi pomohlo i s vysokým krevním tlakem,“ pochvaluje si muž.



Bez správně nastavené hlavy to nejde

Nyní váží kolem 95 kilo. Se svojí váhou nebude asi nikdy úplně spokojený, ale teď se cítí dobře. Zhubl osm kilo a váhu si stále udržuje. „Mám z toho opravdu radost. Nejsem už nejmladší a moc dobře vím, že zdraví je to nejdůležitější. Už rozumím tomu, co mi moje maminka vždycky kladla na srdce: Nejcennější jsou věci, které si za peníze nelze koupit,“ zdůrazňuje Fernao.

A nějaká rada od pana Fernaa na závěr? Nikdo z okolí vás nemůže k hubnutí donutit. Změnu musíte chtít vy sami. A důležité je se připravit psychicky. Bez správně nastavené hlavy to prostě nejde.

Recept na lehkou domácí pizzu

Suroviny

• Listové těsto

• Zakysaná smetana 15 % (nebo light verze)

• Česnek

• Lžička olivového oleje

• Chilli

• Sušená majoránka

• Rajčata

• Sůl

• Pepř

• Bazalka

• Sýr mozzarella (může být light verze)

• Šunka nebo konzerva tuňáku ve vlastní šťávě (případně bílkovina dle preference)

• Olivy

Postup

Nejprve si připravíme základ. Do misky dáme zakysanou smetanu a ochutíme ji lžičkou olivového oleje, přidáme trochu soli a pepře a sušené majoránky. Koření do omáčky můžeme mixovat podle chuti. Dle libosti přidáme chilli. Poté slisujeme stroužek česneku. Takto připravený základ pečlivě rozprostřeme na listové těsto. Ozdobíme rajčaty, cibulí, olivami a šunkou. Troubu rozehřejeme na 200 stupňů a pečeme zhruba 15 minut. Mezitím si nastrouháme sýr a nakrájíme nadrobno bazalku. Těsně před dopečením přidáme strouhaný sýr a ztlumíme teplotu. Sýr necháme rozpéct. Nakonec hotovou pizzu ozdobíme bazalkou.

Jak to vidí diabetoložka doc. Denisa Janíčková Žďárská, z Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Diabetes 2. typu je novodobá civilizační choroba. Pacienti si jej mohou způsobit nezdravým životním stylem a obezitou nebo nedostatkem fyzické aktivity. Pokud se diabetes projeví, musí pacient přijmout jistá opatření, která pomohou s managementem nemoci. Mezi ty stěžejní patří pravidelný selfmonitoring – tedy časté kontroly krevního cukru za pomoci glukometru nebo diabetického senzoru.

Docentka. Denisa Janíčková Žďárská, diabetoložka z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.Zdroj: Se svolením Denisy JaničkovéV případě pana Fernanda bylo zapotřebí snížit váhu a nastavit si pravidelný denní režim. Pacient se dříve často stravoval v restauracích, jedl nepravidelně, a ne zcela zdravě – to si diabetici nemohou dovolit, jelikož by mohlo dojít k nebezpečným výkyvům glykémie. Nezbytné proto bylo nastavit diabetickou dietu.

Tu v současné době chápeme jako pravidla racionální stravy s omezením sacharidů, navýšení příjmu bílkovin a zdravých tuků. Pan Fernando také zařadil do svého denního režimu pohyb, který je velmi důležitý. Není nezbytné posilovat s činkami ani běhat každý den, každý by si však měl najít aktivity, které mu vyhovují.

S touto nepříjemnou diagnózou život nekončí – což si uvědomil i Fernao. Pacient si v hlavě nastavil, že to zvládne a bude léčbu pečlivě dodržovat. Psychika je velmi důležitá, a u vážné metabolické choroby to platí dvojnásob. V případě, že o sebe pacient dbá, chodí na pravidelné prohlídky k lékaři a s onemocněním se naučí žít, může vést plnohodnotný život bez větších omezení.

