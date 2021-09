"Naším cílem je motivovat veřejnost, aby začala v září zase cvičit, aby se lidé vrátili do normálních kolejí a aby – stejně jako nastavují kroužky svým dětem – nastavili i sobě pravidelné cvičení. Aby našli aktivitu, který je bude dlouhodobě bavit," sdělila ČTK Jana Havrdová z České komory fitness, která #BEACTIVE DAY zaštiťuje. Fitness sektor podle ní v současnosti nabízí velkou škálu aktivit a už dávno není fitness jen synonymem posilování s činkami. "Je to především zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví," doplnila.

Více než pět desítek fitness center, a to včetně bazénů nebo saun, se dnes po celém Česku otevře zdarma veřejnosti. Akce nazvaná #BEACTIVE DAY se koná při příležitosti Evropského týdne sportu. Připravené budou sportovní aktivity a akce určené pro všechny od dětí po seniory, od aktivních sportovců po začátečníky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.