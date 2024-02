Fanda má vzácnou genetickou vadu. Táta se za něj rve jako lev, máma ho opustila

František by dnes chodil do čtvrté třídy klasické základní školy. Je však na úrovni batolete, a to jak po fyzické, tak mentální stránce. Narodil se totiž s vzácnou mutací genu, kvůli které jeho stav odpovídá osmiměsíčnímu miminku. Aby toho nebylo málo, jeho maminka ho opustila hned poté, co se o diagnóze dozvěděla. Odešla i s mladší dcerou a o chlapce ani bývalého partnera se už vůbec nezajímá.

