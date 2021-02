„Obrovským přínosem jógy je harmonizace nervového sytému. To může přinést klidnější spánek, redukci stresu a psychických potíží a zmírnění únavových stavů. Po fyzické stránce posílení svalů, úpravu držení těla, zvýšení flexibility a zlepšení při problémech se zády,“ popisuje výhody jógy v rozhovoru pro Deník.

Co vlastně je jóga?

Je pravdou, že o „józe” se dnes mluví všude možně a mnozí si pod ní představují pouze styl fyzického cvičení - jakéhosi protahování a stavění se do mnohdy složitých a krkolomných pozic. Takto jsem jógu nejdříve vnímala i já, když jsem se s ní setkala poprvé. Původně jóga pochází ze starověké Indie. Jedná se o fyzickou, mentální a duchovní praxi, která vás má dovést k „jednotě”, což je pravý význam slova „óga”. Tato praxe má za cíl uvést do souladu tělo, mysl a ducha a také přivést k propojení naše osobní já s vesmírným vědomím. V dnešní době jde o fyzické cvičení, práci s dechem a myslí za účelem lepšího a spokojenějšího života. Slovy lektorky jógy Lucie Königové: „Jóga je cesta poznání a přijetí sebe i druhých. Je tedy vnímána jako sebepéče a způsob, jak odbourávat stres.” Právě s Lucií jsme před pár měsíci dokončily knihu Jóga z obýváku.

Proč byste jógu doporučila lidem, kteří s ní nemají zatím žádné zkušenosti? Co jim může přinést?

Určitě bych pro začátek doporučila z toho nedělat “žádnou vědu” a přistupovat k józe s lehkostí, hravostí a zvídavostí. Kdysi jsem měla období v životě, kdy jsem toto cvičení doporučovala úplně každému a skoro na jakýkoliv problém. Tak moc jsem z různých účinků byla nadšená! Je pravdou, že praxe jógy určitě přináší opravdu hodně užitku v široké škále. Naše tělo vždy nějak reaguje na všechny stresové situace, myšlenky a emoce v našem životě. Tyto emoční stavy se v těle mnohdy ukládají na delší dobu v podobě stažení, ztuhnutí, chvění… a někdy i odpojení se od těla. Říká se, že pak “nejsme ve svém těle doma”. V těchto případech je jóga nesmírně užitečná, pomáhá tyto uložené vjemy a ztuhlosti rozpouštět a navrací nám znovu cítění svého těla jako příjemného a pohodového místa. Dalšími velkými přínosy cvičení jógy jsou například redukce bolesti zad, rovnoměrné posílení svalů, zlepšení stability a flexibility. Uvádí do rovnováhy také hormonální a nervový systém. Pomáhá při problémech se stresem a vylepšuje spánek. A určitě cvičení jógy může pomoci také s únavou.

Jaký druh jógy je vhodný pro začátečníky?

Doporučila bych lekce určené pro začátečníky. Začít jemně a pomalu, bez velkého tlaku na své tělo a na sebe. Mohou se také poohlédnout po lekci, která je zaměřená na téma, se kterým mají zrovna obtíže, například jóga proti úzkosti, nebo jóga proti bolesti zad. Podstatné je myslet na správné dýchání a rozhodně nejde o perfektní provedení pozic. Naslouchat instrukcím lektora, jak pozici provádět, ale nezapomínat na to, že žádný začátečník nemůže pozici zacvičit jako lektor a hlavně o to v józe vůbec nejde. Jde o to, dělat pozici pouze jak to zrovna jde. Je užitečné, aby se seznámili se základními pozicemi jógy. Klidně postupně na lekcích, ze zdrojů v knihách nebo na internetu. Proto základním pozicím také věnujeme jednu kapitolu naší nové knihy.

Vytvořila jste projekt Jóga z obýváku, který najdou zájemci na vašem webu. Co vás k tomu inspirovalo?

Sama jsem začínala se cvičením jógy zejména v domácím prostředí a byla jsem hodně nadšená z jejích účinků. Pomáhala mi vyrovnat se se stresem, úzkostmi, zlepšovat soustředění a kondici mého těla… Také jsem na internetu neustále zkoumala a četla příběhy lidí z celého světa, kterým jóga pomohla například vyléčit trauma, deprese a samozřejmě mnohé fyzické obtíže. To mně naprosto fascinovalo. V té době jsem se také sama vydala na svatojakubskou cestu do Španělska a na této cestě se zrodil nápad vytvořit jógová videa s opravdu dobrými českými lektory na různá témata, aby tyto lekce mohl cvičit doma pak naprosto každý. Tak vznikl internetový portál jogazobyvaku.cz a nyní také nová kniha Jóga z obýváku. A protože jsem také umělkyně, ten projekt nakonec získal barevný příjemný design, jehož tvorba mě moc bavila a což nakonec přidalo určitě k jeho oblíbenosti mezi lidmi. Projekt a kniha se věnují tématům, jako je jóga pro zdravá záda, pro dobrý spánek, józe pro psychické obtíže, jako je úzkost a deprese. Velkou část knihy také tvoří cvičení pro ženy pro pánevní dno, jóga pro období menstruace a menopauzy. K naší knize právě spouštíme také video lekce. Při tvorbě projektu vycházím z toho, co bych já sama uvítala a co podle mých zkušeností hledá každý jógový začátečník i člověk s jógou zkušený. Aby informace byly komplexní a srozumitelné a lekce jógy praktické a proveditelné pro každého. O to se také samozřejmě pak starají lektoři jógy, se kterými spolupracuji.

Co potřebuji, abych mohl(a) začít cvičit?

Pokud plánujete jít na svou první lekci do jóga centra, stačí si vzít s sebou jen příjemné a pohodlné oblečení pro cvičení. V centrech určitě jinak všechna potřebná výbava bude. Pokud si chcete pořídit svou podložku pro cvičení, říká se jí také “jógamatka”, tak to určitě doporučuji. Důležité je, aby byla neklouzavá a aby měla pro vás příjemnou barvu a design. A časem, pokud zjistíte, že je jóga pro vás to pravé, doporučuji do dobré podložky klidně i více investovat. Vyplatí se to, určitě se na ní pak lépe cvičí, může mít příjemnější povrch a rozhodně déle vydrží. Jen bych ráda upozornila, že na trhu se objevila spousta podložek s povrchem z takzvaného mikrovlákna. Ty jsou sice moc krásné, nejsou ale určeny pro běžné cvičení jógy, nýbrž pro jógu cvičenou v prostředí s vysokou teplotou. Mohou být velmi klouzavé. Protiskluzovost je tedy základ! Pro domácí praxi se vám určitě bude hodit deka na přikrytí při závěrečné relaxaci a možná také občas jógový bloček.

Na co by si měli dát začátečníci pozor? Kde nejčastěji dělají chyby?

Je vhodné upustit od jakýchkoliv nároků na sebe a jakéhokoliv srovnávání. Nejít při cvičení přes bolestivé meze. Hledat polohu, která je tak akorát, a opravdu naslouchat hlavně sobě a možnostmi svého těla. Nejde o dosahování nějakých ideálních pozic či co největší ohebnosti. A nezapomínat na dýchání, to je v józe moc důležité. Často jsem také slyšela lidi říkat: byl jsem na józe a jóga mně nešla, nebo jóga mně nebavila. Takže bych doporučila začátečníkům nevzdávat to, když například narazí na lektora nebo styl jógy, který jim nevyhovuje, a vyzkoušet jiný styl nebo jiného lektora. Stojí to za to.

Jak často cvičit?

To je opravdu velmi individuální. Měla jsem období, kdy jsem cvičila ráno minimálně hodinu každý den. Ale to určitě není možné vždy a pro každého. Pro někoho to může být lekce v jóga centru s lektorem jednou dvakrát týdně. Pro někoho každý den patnáctiminutové cvičení doma a k tomu čas od času cvičení s lektorem. Pro někoho může být přínosné například večerní cvičení před spaním třeba obden. Každopádně alespoň malé protažení každý den může být naprosto blahodárné.

Co mně jóga může dát?

Jak už jsem zmiňovala, je toho hodně a určitě se to může různit pro každého. Obrovským přínosem je určitě harmonizace nervového sytému. To může přinést klidnější spánek, redukci stresu a psychických potíží, celkové rozproudění energie a zmírnění únavových stavů. Po fyzické stránce mimo jiné rovnoměrné posílení svalů, úprava držení těla, zvýšení flexibility a rozhodně zlepšení při problémech se zády. Dalším přínosem je navázání kontaktu se sebou. Nalezení si času pro péči o sebe je moc důležité. Obzvláště pro nás pro všechny, kteří jsme zvyklí podávat co nejlepší výkony v různých oblastech svého života. Je moc důležité myslet také na sebe a dopřát si potřebnou péči a cvičení jógy určitě takovou sebepéčí je. Zlepšení naší nálady a celkové spokojenosti je pak přínosem pro nás a i naše okolí.

Doporučila byste spíše cvičení pod dohledem lektora, nebo to zvládne každý třeba podle návodu na internetu či instruktážních videí?

Pokud jste naprostý začátečník, ideálnější by bylo zajít nejdříve na několik lekcí pro začátečníky s lektorem naživo. Ať už do jógového centra a nebo se dohodnout i na individuálních lekcích. Někteří lidé ale takovou možnost nemají - může to být kvůli času, kvůli tomu, že v blízkosti jejich bydliště žádná jóga s lektorem není, nebo také protože se zrovna necítí dobře mezi větším množstvím lidí. Podle mého názoru se dá úplně v pohodě také začít i přímo podle video lekcí, které jsou určené pro začátečníky. V tom případě doporučuji seznámit se základními pozicemi jógy a hledat spíše jednoduché a pomalejší cvičení a také znovu hledat lektora, jehož cvičení a vystupování vám “sedne”.

Je jóga vhodná pro každého?

Ano, myslím si, že jóga je vhodná pro každého. Ale určitě při zdravotních potížích je vhodné konzultovat cvičení s ošetřujícím lékařem.

Gabriela Ryšková o sobě



Jsem kreativní tvor na volné noze. Máma, ilustrátorka, fotografka, grafička a také jsem vytvořila projekt Jóga z obýváku. Baví mě hledat nevyšlapané cesty životem.



Před lety jsem začala doma cvičit jógu a zjistila jsem, jak moc mi pomáhá v mnoha oblastech života.



V roce 2015 se zrodil projekt v podobě webových stránek www.jogazobyvaku.cz, na kterých představujeme jógu kreativní, hravou a srozumitelnou formou pro každého. Najdete zde kvalitní lekce jógy vedené špičkovými českými lektory a vybere si opravdu každý.



V září také vyšla kniha s názvem Jóga z obýváku, kterou jsme vytvořily spolu se zkušenou a báječnou lektorkou jógy Lucií Königovou. Kniha obsahuje řadu sestav pro domácí cvičení, účinných tipů i meditací, které vám například uleví od bolesti zad nebo pomohou lépe usínat, rozsáhlou kapitolu pro psychickou pohodu s lekcemi, které napomáhají od úzkostí a depresí. Pro ženy žádané a blahodárné cvičení pro pánevní dno i sestavy a tipy pro období menstruace a menopauzy. To vše je podáno jasnou a srozumitelnou formou a ztvárněno originálním grafickým designem.



Zrovna chystáme k této knize také řadu video lekcí, které najdete na stránce www.jogazobyvaku.cz.



Jóga z obýváku je přístupná také všem, kteří zrovna mají finanční nedostatek a nemůžou si lekce zakoupit. Stačí, když mi napíší e-mail, o jaké lekce mají zájem, a já je pak ráda zašlu zdarma nebo se slevou.



Doufám, že tento projekt bude inspirací pro všechny, kdo se s jógou už setkali a nebo chtějí s cvičením teprve začít.