K tomu, aby učinil radikální rozhodnutí ohledně své budoucnosti, potřeboval zprošťující verdikt v kauze Čapí hnízdo. Stanovisko Městského státního zastupitelství v Praze, že trestný čin se v tomto případě nestal, byl pro Babiše živou vodou.

Znovuzrozený, očištěný premiér mohl začít spřádat plány na přesun ze Strakovy akademie na Pražský hrad. Neboť právě to má podle mého názoru v úmyslu. Mezinárodní scéna ho láká, zná se s Trumpem, velkolepě ho přijal Erdogan, chce společně s Macronem urovnat vztahy s Ruskem. Na zasedání OSN i při uvedení japonského císaře na trůn zastoupí prezidenta Zemana. No nevypadá to jako solidní příprava?

Nahrávají mu i časové souvislosti. V říjnu 2021 hnutí ANO vyhraje sněmovní volby s lídrem Babišem, ale předsedou vlády se buď hned, nebo po pár měsících stane současný vicepremiér Karel Havlíček. A o rok později se z úspěšného ministerského předsedy Babiše stane prezidentský kandidát Babiš. Razantním odmítnutím Zemanovy nabídky na udělení abolice dal najevo, že by byl jiným prezidentem. Takovým, který drží slovo a nejedná účelově. Kdo si za tři roky vzpomene na jednu byznysovou účelovku zvanou Farma Čapí hnízdo?