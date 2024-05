Martina je maminka desetiletého Vojty a sedmileté Magdalénky. Na konci minulého roku si do té doby vitální žena všimla, že ji začínají brnět prsty, a následně i celé horní a dolní končetiny. Vše ale přisuzovala pouze nedostatku vitaminů či stresu. Během deseti dní se z ní ale stal ležící pacient se závažnou neurologickou diagnózou, na kterou zatím nikdo nezná lék.

Martina Křížová je dvojnásobnou maminkou. Společně s manželem Danielem Křížem vychovává dvě děti, ke kterým vždy přistupovala s respektem a podle principů kontaktního rodičovství. Náhle ji však začaly brnět prsty, následně dlaně, a poté i dolní končetiny.

Zpočátku si myslela, že o nic nejde, ale brzy se ukázalo, že je to první příznak velmi vážného neurologického onemocnění, na které neexistuje lék. Během chvíle se stal z Martiny ležící pacient, který je plně závislý na péči druhých. Ze dne na den byla nucena odloučit se od své rodiny a začít trávit veškerý svůj volný čas na JIP, v nemocnicích a rehabilitačním ústavu. Cvičí, jak může, ale tělo ji stále neposlouchá tak, jak by si všichni přáli.

Začalo to brněním končetin

Martina Křížová byla až do listopadu roku 2023 zdravá žena a nic nenasvědčovalo tomu, že by měla být v následujících dnech upoutána na lůžko kvůli závažné diagnóze. Jediné, čeho si všimla, že ji začalo mírně brnět v prstech, později i v dlaních či zápěstí. Někdy se brnění přesunulo i na dolní končetiny. Mravenčení v končetinách ale přisuzovala spíš nedostatku vitaminů, železa či stresu, který prožívá do jisté míry každý pracující rodič.

„Martina vždy byla aktivní a vitální maminka, která propagovala zdravý životní styl jak ve stravě, tak volbě bot či oblečení pro děti. Aktivně šířila povědomí o nošení dětí v šátcích a kontaktním rodičovství jako takovém. Pravidelně darovala krevní plazmu a byla evidována jako dárce kostní dřeně. Takhle ji všichni znali. Plnou energie, s úsměvem na tváři, vždy přátelskou a pozitivní,“ říká o své manželce Daniel Kříž ve sbírce na Donio, kterou pro ni založil, aby jí mohl dopřát kvalitnější život.

Vážná nemoc, na kterou neexistuje lék

Během deseti dní se ale vše otočilo vzhůru nohama a Martina musela být hospitalizována na neurologii se závažnou a neléčitelnou diagnózou – nejvzácnější formou Guillain – Barré syndromu AMSAN (Acute Motor Sensory Axonal Neuropathy) česky akutní motorickou a senzorickou axonální neuropatií.

Guillainův – Barrého syndrom (GBS) je závažné autoimunitní onemocnění postihující periferní nervovou soustavu. Obvykle je vyvolané akutním infekčním procesem. Jde o poměrně vzácné onemocnění, které je za rok diagnostikováno u 0,16 až 4 lidí na 100 tisíc obyvatel,“ říká o nemoci lékař Jan Tomčík z 1. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. Onemocnění se projevuje paralýzou, která má vzestupné tendence, počínající slabostí v nohou, která se ovšem šíří do horních končetin i obličeje.

„V současné době na toto onemocnění neexistuje žádný konkrétní lék. Nemoc se léčí plazmaferézou (postup, při kterém je z krve oddělena určitá část a zbytek je vrácen zpět do těla, pozn. red.) a aplikací imunoglobulinů. Během pár dní se ze zavedených katetrů potřebných k výměně plazmy Martině do celého těla rozšířila široká sepse. Léčba byla okamžitě ukončena a Martina převezena na JIP, kde strávila dalších deset dní,“ líčí situaci Martinin manžel Daniel.

Po propuštění z JIP strávila Martina v nemocnici další měsíc a v lednu 2024 byla převezena do rehabilitačního ústavu, kde je doposud.

„Martina je těžce nemocná a je upoutaná na invalidní vozík. Od listopadu nebyla s námi doma, ačkoli jsme doufali, že se brzy vrátí. Bohužel se to nestalo,“ svěřuje se i prostřednictvím sociálních sítí manžel.

Závislá ne péči druhých

Martina v rehabilitačním ústavu podstupuje intenzivní rehabilitace, ale vše se jí dle manžela daří jen částečně. Nohy a ruce jí stále nefungují, proto je upoutána na mechanický invalidní vozík. Je zcela závislá ne péči a pomoci druhých. Navíc se u ní projevily výpadky krátkodobé paměti a problémy s pamětí dlouhodobou.

„Když jsme se s Martinou vzali, tak jsme si slíbili, že spolu budeme v dobrém i zlém. Už ale pomalu nevím, kudy kam. Podle poslední zprávy od lékařů není Martina schopna samostatně jednat, ani se podepsat. Nabídku na umístění do ústavní péče jsem ale odmítl. Trpěli bychom všichni,“ říká s úctou ke své ženě manžel Daniel.

Martina potřebuje podporu

Daniel bydlí se svou ženou a společnými dětmi v nájemním bytě, do kterého se však Martina po propuštění z rehabilitačního ústavu vrátit nemůže. Vzhledem ke svému stavu je pro ni byt kompozičně i prostorově naprosto nevyhovující.

„Vybrané příspěvky budou použity na pořízení vlastního bydlení a jeho úpravu na bezbariérové. Dále ale i na zajištění asistenční péče pro Martinu v době naší nepřítomnosti (škola, práce). Pomoc nám umožní soustředit se na péči o Martinu a zajistit co možná nejnormálnější život pro naše děti,“ sdílí Daniel Kříž záměr, jak naloží s vybranými penězi.

Do sbírky se již zapojilo přes 3 300 lidí, kteří zatím rodině společně věnovali více jak 1,3 milionu korun. Přispět na platformě Donio lze prostřednictvím sbírky s názvem Martina – boj o normální život jakoukoliv částkou až do poloviny června.

