Na dovolené v exotických zemích pozor na malého tvora jménem hádě střevní. Jde o nebezpečného parazita, který žije v hlíně. S ní se pak stačí blíže dostat do kontaktu a většina napadených ani nepostřehne, že si právě zadělali klidně na vleklé zdravotní potíže. Ty se projeví s odstupem dnů až týdnů. Hádětem způsobená nemoc se jmenuje strongyloidóza.

Hádě střevní vyfocené v laboratorních podmínkách. | Foto: Wikimedia Commons, Ajay Kumar Chaurasiya, CC BY-SA 4.0

Milimetrový červ, který kůží pronikne do lidského těla. Tím putuje, než se usídlí v trávicím traktu. To je hádě střevní. Nechtěný parazit, kterým se lze nakazit při pobytu v tropických i subtropických zemích a také v USA.

Hádě střevní je takzvaný endoparazit. Endoparazit je tvor, který žije uvnitř těla hostitele. Ať už v jeho útrobách, tkáních či buňkách. Hádě střevní má protáhlé tělo a dorůstá velikosti 0,8 – 2,2 milimetru. Samičky jsou větší než samci. Laicky řečeno, má zkrátka podobu drobounké larvy či červa.

Kde se hádě střevní vyskytuje

Hádě střevní (latinsky Strongyloides stercoralis) je parazit, který se vyskytuje typicky v tropických a subtropický oblastech, a to včetně venkovských oblastí jižních Spojených států, jak uvedla vědkyně Chelsea Marie z University of Virginia na specializovaném webu MSD Manuals.

Jak se hádě střevní do těla dostane

Nebezpečné je, že hádě může pronikat i lidskou pokožkou, jak uvádí Masarykova univerzita ve svých skriptech s názvem Základy lékařské parazitologie.

Hádě střevní žije v půdě. Pokud se jí lidé dotýkají, mohou se larvami nakazit. „Háďata mohou migrovat tělem,“ popsal web specializované instituce Center Disease Control and Prevention.

„Konkrétně jim to umožní krevní řečiště, které je zanese do srdce a do plic. Z těch se dostanou dýchacími cestami do ústní dutiny, odkud jsou hostitelem spolknuty. Ve střevě se přichytí a opět se rozmnoží,“ lze se dočíst na základě informací z odborné knihy Paraziti a jejich biologie na internetové encyklopedii Wikipedia.

Většina larev je z těla vyloučena stolicí. „Ale některé z larev mohou dospět a okamžitě znovu infikovat hostitele buď zavrtáním se do střevní stěny, nebo proniknutím kůží kolem řitního otvoru,“ popsal web specializované instituce Center Disease Control and Prevention.

Jakou nemoc hádě způsobuje

Hádě střevní je původcem nemoci s názvem strongyloidóza. Odhaduje se, že celosvětově je infikováno 30 až 100 milionů lidí, jak uvedla vědkyně Chelsea Marie z University of Virginia. „Hádě rovněž může způsobit chronickou formu onemocnění trvající desítky let,“ doplnila.

Několik případů je podle dostupných případů evidováno i na území České republiky. Podle statistik Státního zdravotnického ústavu byl naštěstí poslední případ zaznamenám v roce 2017.

Jak se nákaza hádětem střevním projevuje

Podle webu Center Disease Control and Prevention většina lidí nepozná, že se právě nakazili „Až pak se může objevit vyrážka. Kašel se obvykle objevuje o několik dní později. Břišní příznaky se obvykle objevují přibližně o 2 týdny později a larvy lze nalézt ve stolici přibližně o tři až čtyři týdny později,“ popsal web.

Podle webu Příznaky – projevy nemocí mohou některá onemocnění probíhat bez příznaků. Ale pokud ne, pak se strongyloidóza projevuje:

poškozením sliznice střeva

průjmy

bolestí břicha

zvracením

při průniku larev kůží se může objevit dermatitida

kašlem, když se dostanou do plic

bolesti na prsou

Jak se strongyloidóza léčí

Podle webu Pediatrie v praxi se strongyloidóza léčí přípravky, jako je albendazol. Ten podle popisu internetové encyklopedie Wikipedia způsobuje rozvrat metabolismu parazitů, kteří následně uhynou.