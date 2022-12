Jaký máte pocit, když se vysloví slovo rakovina? Je to nemoc. Zlá nemoc. Ale dá se s ní za určitých podmínek docela slušně bojovat, a při troše štěstí ji i porazit. Ovšem chce to vůli, čas, prevenci a hlavně to štěstí. A mít kolem sebe někoho, kdo vás v tom nenechá samotného. A když se tomu peklu, a ono to někdy peklo je, postavíte čelem a bojujete, zjistíte, že máte kolem sebe spoustu lidí, kteří budou do roztrhání těla dělat všechno proto, aby vám pomohli. A už jen tento samotný fakt může hodně pomoci…

Zdroj: Youtube

Proč jste se stal ambasadorem právě projektu Onko Fit?

Odpověď na tuhle otázku je poměrně jednoduchá. Protože si myslím, že tento projekt má smysl a je v něm veliký potenciál. A jestli může člověk alespoň trochu pomoci, a to v čemkoli, tak to má udělat. Navíc jsou tam úžasní lidé, a to je fajn bonus.

V úvodním videu jste řekl, že se onkologické nemoci samozřejmě dotýkají i Vaší rodiny. Prozradíte něco víc?

Není to příliš dlouho, co umřel manžel mé maminky. Rakovina slinivky. „Naštěstí“ to šlo dost rychle, takže se dlouho netrápil…

Žena má geny jako Angelina Jolie. Kvůli nim onemocněla rakovinou

Nabádáte pacienty k začátku pohybu slovy: „Stojí zato začít – kvůli vám i kvůli vašim blízkým“. Proč zdůrazňujete i ty blízké?

Vždycky stojí zato něco začít. A když jde o zdraví, platí to dvojnásob. Sedět doma, čučet do zdi, litovat se a naříkat na nespravedlnost světa je cesta do pekel. Za prvé to ničemu a nikomu nepomůže, a zadruhé začnete tím být protivní svému okolí. A právě okolí vám může pomoci nejvíc. Ale začít musí samozřejmě každý u sebe. Tak proto.

Udržujete se Vy sám v kondici pohybem? Zůstal Vám od vítězství ve Star Dance v životě v nějaké podobě tanec?

Když nato přijde, zatančím si rád, ale už to nejsou kreace ze Star Dance. Už bych na to neměl fyzicky, a navíc jsem drtivou většinu kroků zapomněl. A co se týče udržování nějaké kondice, tak v tom mám značné rezervy. Ale mám v plánu se polepšit. Tak mi držte palce.

Pohyb snižuje riziko návratu rakoviny



Cvičení pozitivně přispívá k léčbě rakoviny. I proto představili odborníci z Masarykova onkologického ústavu a Masarykovy univerzity nový portál Onkofit.cz, který radí pacientům, jak se správně hýbat podle konkrétní diagnózy. Pacienti se mnohdy obávají, že by si mohli pohybem spíše uškodit, a proto se šetří. Přitom cvičení a onkologická diagnóza se nevylučují, právě naopak. Web OnkoFit.cz ukazuje uživatelům konkrétní video-lekce s cvičebními programy a shrnuje praktické rady, jak zvládat některé pohyby při daném onemocnění.



„Pravidelný pohyb výrazně zlepšuje celkový fyzický stav, má pozitivní dopad na psychiku a prognózu onkologických pacientů. Výzkumy udávají snížení rizika návratu onemocnění a prodloužení celkového přežití až o 27 procent. Kromě toho, přiměřený pohyb snižuje i výskyt možných komplikací v průběhu léčby. Mohu shrnout, že i malá pravidelná fyzická aktivita je vždy lepší než žádná,“ vysvětluje prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu.



Aerobní zátěž snižuje o 40 až 50 procent únavu u pacientů s rakovinou. Také zmírňuje pět častých vedlejších účinků léčby: nevolnost, poruchy spánku, poruchy krevního obrazu, deprese a úzkostné stavy.