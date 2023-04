Pamatujete, jak během covidové pandemie nebylo v obchodech k sehnání droždí? Kvůli strachu z nákazy byli všichni zavření doma, a kdo mohl, pekl si vlastní chleba. Z nouzového řešení se stala velká móda a domácí chleba peče stále víc lidí. Herečka a především skvělá dabérka Kamila Špráchalová, která ve filmech promlouvá za Jodie Foster, Nicole Kidman nebo Cameron Diaz, si ovšem zdravější a kvalitnější chleba z mouky v bio kvalitě pekla doma už dávno před covidem. Prozradila nám i svůj jednoduchý recept.

Kamila Špráchalová si zásadně vybírá mouky v bio kvalitě, protože, jak sama říká, je ekoteroristka. Drancování přírody a konzum bez hranic ji dost rozčiluje. | Foto: Se svolením Kamily Špráchalové

„Dobrý chléb patří mezi má nejvíce oblíbená jídla. Křupavý krajíc se sýrem mohu jíst třikrát denně. A mám na to i svědky! Dříve nebyl kváskový nebo vynikající chléb běžně k sehnání, tak jsem začala s domácím pečením. Nemám pekárnu, proto druhé kynutí probíhá na topení v kuchyni. Na přilehlé stěně je již mnoho let šmouha, to když mi bochník občas přeteče z formy. Dnes už peču méně často, protože jsou firmy, které dobrý chléb umějí. Neváhám si připlatit za kvalitu,“ říká herečka.

Jednoduchý recept na domácí chléb podle Laďky Něrgešové:

Jsem totiž ekoteroristka!

Pro Kamilu Špráchalovou bylo vždy důležité, aby byl chleba také co nejzdravější. Zvlášť, když byly děti malé, na kvalitu dbala velmi pečlivě.

Jak jíst zdravě při drahotě a potřebujeme teplé jídlo? Ptali jsme se šéfkuchařů

„Kváskový chléb je pro zdraví velice prospěšný, to vám potvrdí každý odborník. Můj muž si chvíli na odlišnou chuť kvásku zvykal, ale dnes ho dokonce vyhledává,“ usmívá se herečka a dodává, že si zásadně vybírá mouky v bio kvalitě, protože, jak sama říká, je ekoteroristka. Drancování přírody a konzum bez hranic ji dost rozčiluje. „Tím, že kupuji bio výrobky se snažím podpořit pěstitele, kteří se chovají k přírodě laskavě a s pokorou,“ vysvětluje.

A co říká Kamila Špráchalová názoru, že aby člověk hubnul, musí přestat jíst sacharidy, a tedy i pečivo a chleba? Je pravda, že když chcete zhubnout, je třeba sacharidy omezit. Nikoli vynechat. Vím to z vlastní zkušenosti. A dobrý, nešizený chléb vás více zasytí,“ je přesvědčená.

Recept na domácí chleba bez vážení

Herečka také uklidňuje každého, kdo se bojí, že upéct domácí chleba je složité: „Já peču jen snadným způsobem. Nic nevážím, používám hrnkové recepty. Chléb večer zadělám, mísu s poklopem zabalím do deky, ráno prohnětu a dám dokynout v silikonovém srnčím hřbetu. Do trouby dám plech s vodou a potírám slanou vodou. Toť vše.“

Výborný a jednoduchý hrníčkový chléb podle Eveliny. A bez vážení:

Kvalitní mouka je základ

Receptů na domácí chléb je spousta, můžete pracovat s žitným kváskem nebo se sušeným droždím, ale základem úspěchu je kvalitní mouka. Ideálně ta, která je určená právě pro pečení chleba, jako jsou chlebové mouky.

Obložené chlebíčky jsou s námi přes sto let. Ty nejlepší musí potěšit chuť i oko

„Chlebová mouka stojí zhruba někde v polovině mezi moukou hladkou a celozrnnou. Má výrazné aroma, tmavší barvu a chléb se z ní peče nejlépe. Můžete vyzkoušet mouku pšeničnou, žitnou či špaldovou, nebo zvolit jejich mix,“ vysvětluje Martin Hutař, spolumajitel firmy ProBio, která se specializuje na výrobu mouky v bio kvalitě.

Nejzdravější chleba je ten z bio mouky.Zdroj: Se svolením ProBio

Proč je bio zdravější

Biopotraviny neobsahují žádná rezidua, čili zbytkové látky pesticidů, hnojiv, herbicidů a nic tedy nestojí v cestě přírodním mikrobiálním procesům. Ty ostatně probíhají už v půdě, stejně jako všude kolem nás.

Bezlepková dieta není na hubnutí. Víme ovšem, proč u někoho funguje

„U nás to tedy začíná na ekopolích, v půdě bez chemie. Při pěstování nepoužíváme nic, co by rostliny negativně ovlivnilo. Už bioosiva mají velmi dobrý zdravotní stav, nemoříme je, hlídáme a kontrolujeme houbové i bakteriální choroby. Zrnka jsou „otužilá“, a jsou tedy téměř bez problémů. Půdu udržujeme zdravou a v ní zdravou mikrobiologii, střídáme plodiny, podporujeme ji. A to se odráží i v bioproduktech,“ vysvětluje Martin Hutař, proč je chléb z bio mouky zdravější než ten z mouky konvenční.

Problematické pesticidy i koktejlový efekt

Podle Hutaře je z mnoha studií zřejmé, že nejvíc problematický je rozklad pesticidů na metabolity, které většinou neumíme stanovit. Podle odborníků tyto metabolity mohou být často škodlivější než původní účinná látka, a navíc může dojít k takzvanému koktejlovému efektu i s ostatními látkami v našem prostředí. A to už vůbec neumíme říct, co nám mohou způsobit.

Recept na pečení chleba od ProBio Zdroj: Se svolením ProBio



Forma 30 x 12 cm



Ingredience:

380 g bio mouky pšeničné chlebové

5 g sušeného droždí

10 g bio cukr třtinový

400 g vlažné vody

lžíce octa

120 g bio mouky žitné chlebové

10 g bio kmínu

12 g soli



Tipy: Do těsta můžeme přidat semínka a oříšky. Chleba můžeme upéct i jen z pšeničné chlebové mouky.



Postup:

Smícháme cukr, droždí a vlažnou vodu, necháme vzejít kvásek. Směs vlijeme do pšeničné mouky a mícháme cca 5 minut. S těstem se pracuje příjemně a lehce, je řidší. Poté do těsta přidáme všechny ostatní ingredience a už jen řádně promícháme, nehněteme. V míse necháme kynout na teplém místě. Můžeme využít i troubu zapnutou na minimum (40 °C). Po 30 minutách těsto vyklopíme na pomoučenou plochu a vypracujeme válec. Vložíme jej do formy vyložené pečícím papírem nebo vymazané tukem a vysypané moukou. Necháme ještě jednou 30 minut kynout opět na teplém místě. Poté vložíme do trouby vyhřáté na 250 °C na dobu 10 minut, následně snížíme na 200 °C a pečeme dalších 30 – 40 minut do sytě medové barvy kůrky. Po upečení hned vyklopíme na mřížku.