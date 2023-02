Zdravá dívka v nezdravém těle. S přístrojem ovládaným očima skládá i hudbu

Kvůli banální infekci v porodnici je dnes šestadvacetiletá Kristýna Munduchová připoutána k invalidnímu vozíku a dorozumívat se může jen očima. Je nesoběstačná, i když uvnitř svého postiženého těla žije mentálně naprosto zdravý člověk plný optimismu, humoru a chuti do života. Jediné, co jí chybí, je přístroj ovládaný očima, kterým by se mohla dorozumívat.

Kristýna ke komunikaci používá přístroj, který je ovládán očima | Foto: Se svolením Hany Stehlinské