Co řeknete pacientovi, který touží po krásných a silných vlasech a přitom se s takovými nenarodil?

Řeknu mu pravdu: Bohužel, ne všichni se rodí s krásnými a silnými vlasy. Naštěstí však existují kosmetické a lékařské metody, které jejich kvalitu a pevnost zlepšují.

Může za kvalitu vlasů genetika?

Má na ni podstatný vliv, což je všeobecně známé i přesto, že o nich nevíme ještě úplně všechno. Péče o ně je velice mladý lékařský obor, starý maximálně padesát let. Avšak i za tak krátkou dobu vědci vyvinuli řadu technologií, s jejichž pomocí můžeme genetice vzdorovat.

Z malého vzorku slin zjistíme DNA pacienta a z ní údaje o stavu hormonů anebo syntézy kolagenu v těle, což jsou důležité informace, které nám napoví, zda a v jaké míře hrozí člověku ztráta vlasů. Pokud zároveň určíme správnou rodinnou a osobní anamnézu, která zohledňuje i vnější faktory jako je např. těhotenství, stres, cukrovka anebo užívání různých léků, např. antidepresiv, můžeme zvolit efektivní léčbu.

Je ztráta vlasů hlavní problém, který v ordinaci řešíte?

Nadměrné vypadávání a řídnutí řešíme nejčastěji, ale pacienty dokáží potrápit i další problémy jako jsou mastné anebo suché vlasy, lupy, záněty vlasové pokožky anebo stavy po chemoterapii.

Které metody v péči o vlasy považujete za nejefektivnější a proč?

Na to lze jen těžko odpovědět, protože neexistuje jednotná léčba, ta musí být u každého pacienta individuální. Většinou kombinujeme tři základní přístupy: V první řadě je to dieta bohatá na bílkoviny, aminokyseliny, methionin, železo, minerály a vitaminy. Člověku, který nemá pestrou stravu bohatou na ryby, kvalitní maso, ovoce, ořechy, listovou zeleniny, brokolici apod., můžeme dodat důležité látky pomocí potravinových doplňků.

Pak je nezbytná i kosmetická péče pomocí kvalitních šamponů a sér. Mnohé značky se věnují serióznímu výzkumu a na jeho základě přidávají do vlasové kosmetiky aktivní látky, které pomáhají bránit nadměrnému vypadávání vlasů a zlepšují jejich kvalitu. Třetím přístupem je lékařská intervence.

Jaká například?

Jedná se například o mezoterapii, při níž pomocí tenké jehly aplikujeme koktejl účinných látek přímo mezi vlasové cibulky, kde pak dojde k množení vlasových buněk, a celkově k revitalizaci vlasového váčku. Plazmaterapie zase používá k léčbě padání vlasů vlastní krevní plazmu obohacenou o růstové faktory a proteiny, izolované z krevních destiček. Laserová terapie pomocí červeného světla zlepšuje prokrvení vlasové folikuly a zvyšuje syntézu kolagenu.

Mezi nejnovější technologie patří například laser zabudovaný ve speciální čepici, kterou si pacient odnese domů a každý den ji deset minut používá. Nebo použití vlastních kmenových buněk pro obnovu růstu vlasů. Nejradikálnější metodou je transplantace, kterou ovšem vidím jako poslední možnost a doporučuji jen v případech, kdy neinvazivní metody selhaly.

Může kvalitu vlasů ovlivnit životní styl?

Může, a proto doporučuji pacientům pravidlo 4S: strava, stres, sport, spánek. Znamená to kvalitně se stravovat, pokud možno eliminovat stres, k čemuž pomáhá pohyb a spát 7 až 8 hodin denně. Určitě je také dobré nekouřit a nepít alkohol.

Jak by podle vašeho názoru měla vypadat běžná péče o vlasy?

Vlasy by měly být vždy čisté. Mýt bychom si je tedy měli třikrát týdně kvalitním šamponem. Do ordinace mi přicházejí pacienti, kteří si je myjí málo nebo dokonce vůbec, protože se domnívají, že právě častá péče přispívá k jejich vypadávání. Ale to je chyba.

Ty, které vypadnou ve sprše, by vypadly stejně. Navíc nečistoty, které na vlasech a na vlasové pokožce ulpívají, nepřispívají k jejich zdraví, ale naopak můžou jejich stav zhoršovat. Nedoporučuji také časté fénování horkým vzduchem a pokud je to možné, omezit i barvení. Pokud se ženy barvení vlasů nechtějí vzdát, radím jim, aby používaly barvy přírodní, nikoliv chemické.

Kdy je vhodné řešit případné problémy s vlasy anebo s vlasovou pokožkou?

Jak říkáte vy, Češi: Čím dřív, tím líp. Čím dříve pacient navštíví lékaře, tím rychlejší a lepší jsou výsledky léčby. Pokud má muž genetické dispozice ke ztrátě vlasů, pozná se to většinou velice brzy. Začneme-li ho léčit hned na začátku, to znamená ve věku dvaceti až třiceti let, můžeme být velice úspěšní, tento proces zastavit a zachovat mu kvalitní vlasy na zbytek života. Přijde-li ale padesátiletý muž bez vlasů, bývá obtížné tento stav zvrátit. Týká se to samozřejmě i žen. Prevence je zkrátka nejlepší léčba.

Čím vás vlasy zaujaly, že se jim věnujete?

Asi tím, že se nejedná o jednoduchý obor. Je to oblast v medicíně, kde se potkávají vnitřní i vnější problémy pacienta a lékař je musí odhalit a také propojit, což bývá častokrát obtížné. Jedná se o komplexní oblast medicíny, v níž ne všechno je úplně jasné. Vlasy jsou v mnoha ohledech neprobádané území, v němž musíme ještě hodně pátrat.

Pocházíte z Portugalska, ale rozhodl jste se studovat a žít v Česku. Proč?

Česká republika je srdcem Evropy, její centrální lokalizace má pro lékaře svůj význam: dnes mám pacienty nejen z odsud, ale i ze Slovenska, Slovinska, Polska nebo Švýcarska. Ovšem ještě důležitější pro mě byl fakt, že vaše medicína, konkrétně dermatologie, má ve světě velice dobrou pověst, stejně tak jako čeští lékaři. Chtěl jsem se proto učit od nich. Toužil jsem také poznat krásnou Prahu, ochutnat výborné české pivo, famózní guláš a svíčkovou, a také se osobně přesvědčit o půvabu českých žen. Ano, je pravda, co se říká: Češky jsou opravdu nejkrásnější ženy na světě.

Už jste si vybral?

Ještě ne, ale intenzivně na tom pracuju.



MUDr. Diogo Pereira Forjaz

- narodil v Portugalsku do rodiny lékařů.

- promoval na Lékařské Fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, postgraduální studium si zvolil na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracoval v pražské Fakultní Nemocnici Královské Vinohrady. Před Evropskou komisí obdržel Diplom se specializací na dermatovenereologii.

- od letošního května pracuje jako estetický dermatolog v pražské Klinice rodinného zdraví a krásy Esthesia.

- specializuje se na diagnostiku a terapii širokého spektra poruch vypadávání vlasů a pravidelně se zúčastňuje mezinárodních kongresů na toto téma. Věnuje se také výzkumu a publikuje v evropských časopisech.

ZDENA LIKAŘOVÁ