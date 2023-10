Proč po smrkání kontrolovat obsah kapesníku? Barva hlenu vám může napovědět, zda bojujete s virovou či bakteriální rýmou a zda je vhodné nasazení antibiotik. Na virovou infekci totiž žádná antibiotika nezabírají, proto byste ji měli umět odlišit od té bakteriální. O čem tedy vypovídá barva hlenu, jak dlouho trvá rýma a je takzvaná zelená rýma opravdu bakteriální?

Barva hlenu může při rýmě pomoci odhalit, zda se jedná o bakteriální či virovou infekci | Foto: Shutterstock

Akutní rýmou - odborně respirační virózou - trpí řada z nás několikrát do roka. I proto u sebe někteří nosíme pro jistotu balíček kapesníčků 365 dní v roce. A právě kapesník je předmětem, který nám může do jisté míry pomoci určit, jak se rýma vyvíjí a zda není potřeba začít ji léčit antibiotiky.

Barva hlenu může být někdy doprovodným indikátorem, který napoví, zda se jedná o bakteriální či virovou rýmu, nebo zda bojujete jen s běžným nachlazením či alergií.

Co znamenají čiré hleny

Hleny, které jsou tekuté a nemají žádnou barvu, většinou nenaznačují přítomnost virů či bakterií. Mohou poukazovat na alergickou rýmu, která není způsobena viry. To i přesto, že se při ní můžete cítit nemocní a vyčerpaní.

„Když někdo přijde a stěžuje si na produkci hlenu, který je čirý nebo bílý, není důvod léčit rýmu antibiotiky,“ říká doktor Neil Hampson, profesor z Virginia Mason Medical Center v Seattlu, pro agenturu Reuters. Čirý nebo bílý, a někdy dokonce i rezavě zbarvený hlen totiž s největší pravděpodobností bakteriální infekci nenaznačuje.

„Důležitým důsledkem našich výsledků je, že čiré či bílé sputum (hlen, pozn. red.) je dobrým ukazatelem, že v něm nejsou škodlivé bakterie, a může pomoci zabránit použití antibiotik u těch pacientů, u kterých pravděpodobně nebude takováto léčba přínosná,“ tvrdí autoři této studie.

Co naznačují bílé husté hleny

Jak již bylo naznačeno, ani bílé hleny nejsou většinou tím, co by vás mělo více znepokojovat. Pokud se cítíte přetížení nebo ve stresu, můžete si všimnout, že obsah vašeho kapesníku místo vodnatých a průhledných hlenů skrývá hustší bílé soply. To může být způsobeno ztrátou vody v hlenech, nebo být doprovodným příznakem lehkého nachlazení.

„Pokud je hlen nejen hustý, ale stává se i zakaleným, může to být příznakem nastupujícího nachlazení. To bývá častou příčinou ucpaného nosu a bíle zbarvených hlenů. Příznaky se většinou objeví a rozvinou do tři dnů po vystavení se viru,“ zmiňuje otolaryngoložka Nicole Leigh AAronson na známém zdravotnickém webu Healthline. Bakterie tedy bílý hlen neobsahuje, na druhou stranu může být plný virů.

Je zelená rýma bakteriální?

Ač se říká, že zelený hlen vždy poukazuje na bakteriální rýmu, nemusí tomu vždy tak být. Podle špičkové americké nemocnice Mayo Clinic je toto častým mýtem, který stále panuje dokonce i mezi odborníky.

Během běžného nachlazení se totiž barva hlenu může měnit z počáteční průzračné až bělavé barvy, přes žlutou až po temně zelenou, přičemž současně dochází ke zhušťování hlenu. Zelený nádech však neznačí bakteriální infekci, ale narůstající počet buněk imunitního systému a enzymů, které produkují. Ovšem to platí jak pro virovou, tak bakteriální rýmu.



„Hustý, zeleně zbarvený nosní hlen se častěji vyskytuje na začátku bakteriálního onemocnění, spíše než několik dní po něm, jako je tomu u virové infekce. Kromě toho příznaky způsobené bakteriální infekcí často trvají déle než deset dní, aniž by došlo k citelnému zlepšení,“ tvrdí odborník na infekční onemocnění doktor James Steckelberg.

Proto zdůrazňuje, že je vždy potřeba udělat kultivaci hlenu a nesnažit se léčit rýmu antibiotiky, jelikož ta na virová onemocnění nezabírají. Posoudit nutnost antibiotik pouze z barvy hlenu proto neshledává jako vhodné.

Na totéž poukazuje i zdravotnický magazín Health: „Když smrkáte a všimnete si v kapesníku zelených hlenů, možná vás napadne, že potřebujete antibiotickou léčbu. Antibiotika však léčí pouze bakteriální infekci. Podle samotné barvy hlenu však bohužel nedokážeme stoprocentně určit, zda je infekce bakteriálního nebo virového původu.“

O čem vypovídají žluté hleny

I žlutě zbarvený hlen naznačuje, že vaše tělo bojuje s infekcí, jak tvrdí zdravotnický magazín Healthline. I v tomto případě však nelze podle barvy soplu jednoznačně určit, zda se jedná o virovou či bakteriální rýmu. Ideální je vždy navštívit lékaře a nechat udělat laboratorní rozbor hlenu.

„Žlutá barva je však signálem, že se vaše tělo snaží vypořádat s probíhající infekcí. Zbarvení způsobují bílé krvinky, které pospíchají zneškodnit škodlivé viry či bakterie. Jakmile odvedou svou práci, stávají se součástí hlenu, což mu dává jeho nažloutlý nádech,“ tvrdí otolaryngoložka Nicole Leigh AAronson.

S jakou rýmou jít k lékaři

Jak se říká, léčená rýma trvá týden, zatímco neléčená rýma sedm dní. Pokud se však i po týdnu nemůžete rýmy zbavit, nebo pociťujete některý z následujících příznaků, s návštěvou lékaře byste neměli váhat, jak naznačuje například i Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.