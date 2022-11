Co se týče homeopatie, záleží především na osobním nastavení a zaměření konkrétního jedince, zda tento způsob léčby akceptuje, či nikoliv. V České republice je homeopatie spíš trpěna, ovšem v některých západních státech je možné získat na homeopatika příspěvek z prostředků veřejného zdravotního pojištění. A stejně jako jsou rozdíly v přístupu k alternativnímu způsobu léčby mezi lidmi, názory se liší i doktor od doktora.

Někteří lékaři homeopatika striktně odmítají a drží se pevně medicíny, jiní jsou otevřenější a ochotní přijímat i alternativní metody, a to především ve chvílích, kdy některé postupy klasické medicíny nepomáhají a mají více nežádoucích účinků. My jsme se na homeopatika zeptali dvou odborníků, kteří mají s homeopatií letité zkušenosti, a to jak profesní, tak osobní.

Kdy mohou být jediným lékem

Podle MUDr. Tomáše Rady existují zdravotní potíže, ve kterých mohou být homeopatika hlavní léčbou, jako například ve chvílích, kdy vám lékař řekne, abyste zůstali doma a vzali si Ibalgin, budete-li mít teplotu. Dále se často používají u různých funkčních obtíží, často z oblasti zažívání, mohou pomoci u migrén, poruch menstruačního cyklu apod. Kožní potíže jako ekzém či bradavice lze touto cestou také dobře léčit. Lze jimi pomoci lépe zvládat stres, úzkosti a trému. Toto je jen malý a neúplný výčet zdravotních neduhů, se kterými může homeopatie pomoci. Pro bližší informace je nezbytné konzultovat zkušeného homeopata.

Homeopatika jsou navíc bezpečná a šetrná v jakémkoliv věku, lze je tedy podat i během těhotenství (například u těhotenského zvracení), u kojících žen a u dětí již od novorozeneckého věku.

Totéž si myslí i PharmDr. Helena Matoušková: „Homeopatika lze použít v rámci prevence, ale skvělé účinky vykazují i při akutních stavech, jako je chřipka, nachlazení, úrazy či stres. V zásadě, pokud je člověk rozumný a má o tom přehled, nebo se dokáže poradit s lékárníkem či lékařem, který homeopatikům rozumí, může být použití pouze homeopatik dostatečné.“

Prevence před chřipkou a nachlazením

Na prevenci by se měl klást vždy velký důraz, a i zde má homeopatie co nabídnout. „Nejčastěji lze homeopatika využít v sezónně akutních respiračních onemocnění, dále je možné provést přípravu před pylovým obdobím u alergiků, obecně jimi můžeme posílit či vyladit naši imunitu. Vždy je však potřeba mít na paměti, že žádné homeopatikum není všespasitelné. Bez zdravého životního stylu, kvalitní výživy a podobně nebude sebelepší preventivní opatření dlouhodobě účinné,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Rada.

Tento způsob léčby vidí jako vhodnou prevenci pro děti, těhotné či kojící ženy, ale i pro ostatní lidi také PharmDr. Helena Matoušková: „Homeopatika mají tu výhodu, že se mohou kombinovat s běžnými léky, čímž lze docílit lepšího účinku proti neblahým vlivům. Většina homeopatik je navíc přístupná bez lékařského předpisu, může výrazně vylepšit akutní stav a v podstatě nemá vedlejší účinky. Dle mé osobní zkušenosti jsou skvělou alternativou pro děti, ale i zvířata, na kterých to funguje skutečně velmi dobře.“

Kdy se obrátit na klasickou léčbu

Ovšem i odborníci na homeopatii tvrdí, že ne vždy je vhodné spoléhat pouze na homeopatika. „Samozřejmě vždy platí, že základem dobré léčby je správná diagnóza. Pokud má například pacient týdny úporné bolesti hlavy, je nezbytné podstoupit potřebná vyšetření a na základě jejich výsledků zvolí lékař adekvátní léčebný postup,“ doplňuje pediatr.

PharmDr. Helena Matoušková rovněž souhlasí s tím, že některé stavy vyžadují návštěvu lékaře a nastolení klasické léčby. „Pokud je například pacient těžce depresivní, má zlomeninu nebo jinou náhlou příhodu, může homeopatika použít, ale doporučuji stav zkonzultovat s lékařem, aby nedošlo k jakémukoliv neblahému stavu,“ zdůrazňuje.

Někdy však může jít homeopatická léčba ruku v ruce s klasickou a léky se mohou vzájemně kombinovat a doplňovat.

„Kombinace homeopatik a klasické terapie není ničím neobvyklým, a to u jakéhokoliv onemocnění. Při užívání antibiotik například vedou k jejich lepší snášenlivosti, v zahraničí se využívají dokonce jako podpůrný prostředek při onkologické léčbě. Dále se mohou velmi dobře uplatnit jako doplňková léčba u široké škály úrazů a pooperačních stavů vysvětluje MUDr. Rada.

U akutních onemocnění, pokud je homeopatický lék správně vybrán, je dle MUDr. Tomáše Rady uzdravení i rekonvalescence plnější a rychlejší: „Homeopatií jsme schopni zacílit i na příčinu obtíží vzniklých v minulosti. Typickými případy jsou obtíže po prodělaném akutním infekčním onemocnění nebo po očkování, které mohou trvat týdny a měsíce a klasická medicína nenabízí mnohdy účinné řešení. U chronických nemocí může homeopatie pomoci zmírnit potíže, někdy je možné zredukovat léčbu klasickými léky.“

Při dobře vedené homeopatické léčbě, dobrých regeneračních silách organismu a změně životního stylu pacienta je dle pediatra a specialisty na homeopatii možné u některých diagnóz i úplné vyléčení.

Důvod letitých sporů

Každý jsme jiný, máme jinou životní zkušenost a celkově jiný pohled na život. Na jedné straně jsou ti, co alternativní medicínu přijímají ochotně, na druhé tací, kteří nechtějí homeopatika ani vyzkoušet.

„Někteří lidé jsou vyloženě exaktní a patří do skupiny skeptiků, kteří alternativní medicínu nejen v podobě homeopatik, ale i například akupresury, odmítají už z principu. Pak jsou tu ale ženy i muži, kteří mají mnohem blíž k přírodě a hledají něco alternativního, co je pro jejich tělo příznivější,“ je přesvědčená PharmDr. Helena Matoušková.

Nejčastějším důvodem konfliktů mezi těmi, kteří homeopatii uznávají a těmi, kteří jsou zastánci klasické léčby, bývá dle MUDr. Tomáše Rady samotný způsob přípravy homeopatik.

„Podstatou sporu je proces výroby homeopatického léku, který od určitého ředění neobsahuje ani stopu původní látky a dle odpůrců homeopatie nemůže tedy v těle kromě placeba nic podstatného vykonat,“ uvádí pediatr MUDr. Tomáš Rada, který má s homeopatickou léčbou letité zkušenosti.

„Homeopatie funguje více než 200 let, po celém světě ji využívají k péči o své pacienty tisíce lékařů. Tvrdit tedy, že jde jen o působení placeba, je dle mého názoru poněkud povrchním argumentem, který kritici homeopatie často používají. Spíš tím ale skrývají svou neochotu se o homeopatii a jejich výsledcích něco více dozvědět,“ myslí si pediatr.

Navíc podotýká, že léčba homeopatiky vykazuje dobré výsledky, jak už bylo zmíněno výše, u velmi malých děti a také u zvířat, kdy na efekt placeba nelze příliš spoléhat.