„Zmatenost je neschopnost myslet tak jasně a rychle jako obvykle. Člověk se může cítit dezorientován a mít potíže s pozorností, pamětí a rozhodováním,“ píše se na webu Národního informačního zdravotnického portálu.

V mnoha případech zmatenost trvá jen krátce a brzy odezní. To je právě i případ horkých dní, kdy se hlava doslova vaří. A totéž platí i o únavě, která pomíjí tak rychle, jako klesá teplota na venkovním teploměru. Opravdu ale není třeba horké dny protrpět až k večernímu ochlazení.

Stačí se jen dostatečně a správně napít.

Voda a pitný režim:

Doporučené množství vody, kterou je potřeba denně vypít, lze stanovit na základě hmotnosti. | Video: Jiří Štraub

Většinu našeho těla tvoří voda

„Průměrné mužské tělo, vážící 80 kilogramů, se ze 60 procent skládá z vody. Ženské tělo, tedy orientačně šedesátikilogramové, tvoří voda zhruba z 55 procent. Voda má v těle funkci rozpouštědla, transportního média, zásadní roli hraje při vylučování, výměně látek. Proto je důležité pečovat o rovnováhu příjmů a výdajů vody, aby všechny procesy, kterých se účastní, probíhaly správně,“ říká lékařka Jana Ježková, vedoucí oddělení Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.

A tady je právě zakopaný pes, tedy důvod únavy a zmatenosti v horku. Bez dostatku tekutin totiž začne strádat kompletně celé tělo, včetně mozku.



Nahrává se anketa ...

Bez vody se zhoršuje nálada

Například studie univerzity v Cambridge prokázala, že už mírná dehydratace zhoršuje kognitivní výkon (rozpoznávací, týkající se myšlení a vnímání; pozn. redakce) a náladu u mladých mužů.

Podobnou studii provedenou u žen, s přibližně stejnou úrovní dehydratace jako byla u zmíněných mužů, publikovala Federace amerických společností pro experimentální biologii. Vědci prokázali, že nedostatek tekutin způsobil ženám sice malé změny v kognitivní výkonnosti, ale podstatně nepříznivé změny nálady.

Jak se projeví dehydratace

close info Zdroj: se svolením OZP zoom_in MUDr. Jana Ježková

„Dehydratace se může ohlásit poměrně mírnými projevy. Patří mezi ně suchá kůže, oschlý jazyk, zhoršená koncentrace, neklid, bolest hlavy, únava či vyšší koncentrace moči,“ přibližuje Jana Ježková.

„Může to ale dojít tak daleko, že nastanou závažnější symptomy, například křeče, zmatenost, mdloby, nízký tlak, zrychlený tep i dýchání. V krajním případě může člověk na dehydrataci zemřít,“ dodává doktorka.

Jen o trochu méně vody a výkon jde dolů

Pokud v těle klesne objem tekutin o pouhé dvě desetiny procenta, může se výkon snížit i o dvacet procent. Když objem tekutin klesne o pět procent, může to už představovat zdravotní riziko i pro jinak zdravého jedince, zejména u malých dětí. „Je tedy nutné věnovat pozornost dostatečnému příjmu tekutin a při jejich zvýšené potřebě je včas hradit, tedy ještě v době, než se objeví žízeň jako varující signál,“ připomíná článek v odborném časopise PharmaNEWS.

close info Zdroj: Se svolením OZP zoom_in Nápojová pyramida ukazuje, v jakém množství pít jaké druhy nápojů

Pít je třeba po troškách a stále

„Tekutiny bychom se měli snažit přijímat rovnoměrně v průběhu celého dne. Ideální je pít po menších dávkách. Tedy ne více než 150 mililitrů najednou, abychom organismus nepřetížili,“ doporučuje Adéla Skoupá, která působí jako konzultantka zdravého životního stylu.

close info Zdroj: se svolením OZP zoom_in Mgr. Adéla Skoupá, konzultant zdravého životního stylu

A protože tekutiny nedoplňujeme jenom v nápojích, optimálně bychom si jejich příjem měli rozdělit mezi nápoje a mezi potraviny bohaté na tekutiny. Ve formě nápojů by človek měl přijmout asi dvě třetiny celkového objemu tekutin. Potravinami je pak dobré doplnit zbylou třetinu.

„Určitě bychom měli také zohlednit svůj aktuální zdravotní stav, míru zatížení i okolní klima. A pokud se v letních měsících více potíme, zaměřme se také na příjem minerálů ve formě slabě a středně mineralizovaných vod,“ zdůrazňuje odbornice.

Stačí vypít osm sklenic denně?

Pravděpodobně jste už někdy v životě slyšeli radu spočívající ve vypití osmi sklenic vody denně. „To se snadno pamatuje a je to rozumný cíl,“ radí lékaři z americké Mayo Clinic. Některým lidem může stačit méně než osm sklenic denně. Ale jiní možná potřebují víc.

Jak dále lékaři doporučují, je třeba upravit svůj příjem tekutin podle několika faktorů. Mezi ně patří:

Cvičení: Pokud děláte jakoukoli činnost, při které se potíte, musíte pít vodu navíc, abyste pokryli ztrátu tekutin. Je důležité pít vodu před, během i po tréninku.

Pokud děláte jakoukoli činnost, při které se potíte, musíte pít vodu navíc, abyste pokryli ztrátu tekutin. Je důležité pít vodu před, během i po tréninku. Životní prostředí: Horké nebo vlhké počasí zůsobuje silné pocení a vyžaduje dodat další tekutiny. K dehydrataci může dojít i ve vysokých nadmořských výškách.

Horké nebo vlhké počasí zůsobuje silné pocení a vyžaduje dodat další tekutiny. K dehydrataci může dojít i ve vysokých nadmořských výškách. Celkové zdraví: Vaše tělo ztrácí tekutiny, když máte horečku, průjem nebo zvracíte. V těchto případech pijte více vody nebo se řiďte doporučením lékaře pít rehydratační roztoky. Mezi další stavy, které mohou vyžadovat zvýšený příjem tekutin, patří infekce močového měchýře a kameny v močových cestách.

Vaše tělo ztrácí tekutiny, když máte horečku, průjem nebo zvracíte. V těchto případech pijte více vody nebo se řiďte doporučením lékaře pít rehydratační roztoky. Mezi další stavy, které mohou vyžadovat zvýšený příjem tekutin, patří infekce močového měchýře a kameny v močových cestách. Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, možná budete potřebovat další tekutiny, abyste zůstala hydratovaná.

Jakými tekutinami své tělo nejlépe hydratovat? O tom, zda je voda nejlepším nápojem, nebo jestli existují lepší způsoby dodávání tekutin do těla jsme psali v článku Voda dobře nehydratuje, šíří se ve velkém na internetu.

Spočítejte si svou potřebu tekutin

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nic takového jako jediné správné množství přijatých tekutin neexistuje. U každého člověka je individuální a ovlivňuje ho hned několik faktorů, mezi které patří mimo jiné váha a věk.

„V závislosti na věku by měli dospívající a dospělí denně přijmout 30 až 40 mililitrů vody na kilogram tělesné hmotnosti,“ stanovuje Národní zdravotnický informační portál. Orientační rozmezí ukazuje následující tabulka.

Tabulka: Příjem tekutin podle váhy

close info Zdroj: Karolína Šulíková zoom_in Kolik vody byste měli přijmout v závislosti na tělesné hmotnosti.

Kdo by si chtěl spočítat, kolik tekutin za den by měl vypít o něco přesněji, může vyzkoušet Kalkulačku pitného režimu na stránkách AquaLife institutu. Do kalkulačky se zadává věk, pohlaví, výška i váha. A také to, zda žena kojí, nebo zda člověk sportuje. Obojí totiž potřebu příjmu tekutin navýší.

Jídlo a pití jsou důležitým klíčem ke zdraví obecně. Přečtěte si naše další články a načerpejte inspiraci, co si dát dobrého: