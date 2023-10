Košíky plné hřibů lidé z lesů nosili i letos. A ačkoliv na některých místech v Česku nebyl letošní rok na houby tolik plodný jako ten loňský, opět se v paměti mnohých vyrojila pověra: když roste hodně hub, bude válka. Které pověry mohou lidem pomáhat a kdy je třeba brát je s rezervou?

Rostou houby ve velkém. Znamená to, že bude válka? | Foto: Deník/Karel Rozehnal

Pátek třináctého je den plný neštěstí. Přeběhla vám přes cestu černá kočka? Potká vás něco tragického. A když rozbijete zrcadlo, budete mít sedm let smůlu.

I v české kultuře se setkáváme s řadou pověr. A tak ani není velkým překvapením, že když se někde objeví video s krásnými hřiby, ihned někdo přispěchá s varováním, že bude válka. Vzhledem k válce na Ukrajině a válce, kterou vede Izrael s teroristickým hnutím Hamás, může zrovna tato pověra zvyšovat úzkost a strach z budoucnosti. Které pověry lidem mohou pomáhat a kdy nám naopak škodí?

Podívejte se na krásné hřiby - i v komentářích pod videem se objevuje připomínka pověry o houbách a válce:

Zdroj: Youtube

Pověru o houbách a válce tak trochu pomohl rozšířit i spisovatel Ota Pavel, když ji připomněl ve své knize Jak jsem potkal ryby. Tato pověra zřejmě vznikla během 1. světové války, rozhodně však není ryze česká, rozšířená je například i v Rusku.

Podle webu Vitavera, který se zabývá psychologií, jsou pověrčivější národy s velkým podílem věřících. Z Evropy to jsou například Italové nebo Španělé.



Nahrává se anketa …

Rituály - pomoc, nebo přítěž?

Škodí lidem, když pověrám věří nebo dokonce v případě pověr typu „musíš vykročit pravou nohou“, důsledně trvají na dodržování rituálů?

„Podle studie italských psychiatrů se ukazuje, že pověrčiví lidé, kteří si díky nejrůznějším rituálům rádoby nešlapou po štěstí, mohou v budoucnu více pravděpodobně trpět úzkostmi a depresemi. Urputné dodržování většího množství malých rituálů nás může nejen obrat o spoustu času, ale hlavně nás v konečném důsledku mohou stresovat natolik, že při nedodržení byť jen jednoho jediného z nich ani nevyjdeme z domu, případně večer neusneme,“ říká k tomu web Vitavera.

Už nyní se vaše tělo rozhoduje, zda bude trpět demencí. Vědci dali 7 rad

Psycholog Paul Foxman, odborník na léčbu úzkosti, uvádí, že pověrčivost může přinášet pozitivní placebo efekt - pokud si myslíte, že vám něco pomůže, může to událost pozitivně ovlivnit. „Ve víře je obrovské množství síly,“ říká doktor Foxman.

Pokud je výsledek otázkou čistého štěstí, vaše pozitivní přesvědčení nemá na situaci žádný dopad. Ale pokud situaci ovlivňuje vaše sebevědomí, soustředěnost či výkon, pověrčivé myšlení vám může dodat další podporu. „Může dojít ke skutečnému psychologickému účinku pověrčivých myšlenek,“ souhlasí i psycholog Stuart Vyse, autor knihy Believing in Magic: The Psychology of Superstition (Víra v magii: Psychologie pověr).

Pověra o růstu hub a válce však patří mezi takzvané fobické (bojácné) pověry. „Takové pověry mohou zasahovat negativně do našich životů a způsobit spoustu úzkosti,“ varuje doktor Stuart Vyse. Tyto typy pověr podle něj nepřinášejí vůbec žádný prospěch.

Z nálezu krásných hřibů je lepší se radovat:

Pověry, které nám pomáhají udržovat si uklidňující rituály, mohou mít pozitivní vliv na naši psychiku, protože nás zbavují stresu. „Pokud nám však pověrčivost a s ní spojené naše chování negativně zasahuje do života, pak to náš život spíše ničí, než posiluje. I zde tedy platí, že všeho moc škodí,“ varují psychologové na webu Vitavera.