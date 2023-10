Maminka dvou malých dětí Hana Čechová nedávno sebrala odvahu a vystoupila před novináři se svým příběhem. Vyprávěla o tom, kolik snahy ji vždy stálo zhubnutí pár kilogramů. Jak už téměř hladověla, a přesto stále přibírala. Jak dlouho nenacházela pochopení od lékařů. Nakonec ji k odhalení příčiny jejího trápení, kterou je málo známá, ale přesto poměrně častá nemoc, přivedla její kamarádka. Hana Čechová má nemoc s názvem lipedém.

Základem léčby lipedému jsou liposukční metody. Hanka Čechová už absolvovala liposukci nohou i rukou. Na fotce je její hojící se ruka po operaci. | Foto: Se svolením Hany Čechové

Jak rozpoznat a léčit lipedém:

Zdroj: Youtube

První problémy se u Hany Čechové objevily v pubertě, začaly s první menstruací: „To mi bylo necelých 11 let. Nechápala jsem, proč se moje tělo mění tak velkým způsobem oproti mým spolužačkám a kamarádkám. Mám skvělou maminku, ta mi byla velkou oporou a vysvětlovala mi, že se stávám ženou a s tím souvisí i tvarování určitých partií tukem.“

Paní Hana vzpomíná, že tehdy začala víc sportovat, jezdit na kole, míň jedla. Navzdory snaze pořád měla velký zadek, silná stehna, ruce zápasnice, jak to prý popsala její babička.

„Dospívala jsem v 90. letech, kdy ještě nebyl internet a v každé domácnosti počítač, takže jsem s dětmi běhala od rána do večera venku. Přesto jsem pořád byla baculaté děvče. Celý život mne to trápilo a trápí mne to dodnes,“ říká dnes čtyřicetiletá žena.

Jídlo už jen jednou denně

„To, že mám nemoc s názvem lipedém, jsem se dozvěděla hodně pozdě, až v listopadu 2021, to mi bylo 38 let. Neřekl mi to lékař, ale moje kamarádka, která do mne dlouho hučela, že není můj problém to, že špatně jím,“ vypráví paní Hana.

Injekce na hubnutí by se hodily pro každého čtvrtého Čecha. Jak je získat?

„Tehdy jsem opravdu jedla čím dál méně, až tak, že moje jídlo bylo už pak jen jednou denně – zelenina, ovoce, maso. A hubnoucí výsledek nebyl žádný, i když na každém jiném by to dávno bylo vidět. Samozřejmě jsem nějaká ta kila zhubla, ale mé nohy, kolena byly pořád silné. Nechápala jsem to,“ dodává mladá žena.

Cvičení stav ještě zhoršilo

Paní Hana vzpomíná na své tehdejší pocity: chtěla být hezká žena a líbit se, kupovat si krásné oblečení, a prostě to nešlo. To bylo deprimující, když pro zhubnutí všechno děláte, sportujete, jíte málo a není to vidět. „Dokonce jsem si koupila i permanentku do fitka, a začala tam cvičit. Což v důsledku bylo ještě horší, protože jsem dostávala velké křeče do nohou. Bolesti vznikaly, protože mi nohy ještě víc otékaly,“ popisuje paní Hana.

Křeče byly stále častější

Postupně na tom mladá maminka byla tak, že už ani nemohla chodit pro dceru do školy a pro syna do školky. Jakmile šla rychle, přicházely křeče, musela se zastavovat.

Neznámá nemoc dívku z Pardubic málem zabila. Myslela, že se z toho vypotí

A křeče byly stále častější. „Mně bylo v té době 35 let a říkala jsem si – co se děje? Jsem mladá, přece nemám nějaké žilní problémy? Když jsem to řešila s lékaři, pouze mi bylo řečeno, že jsem silná a musím zhubnout a doporučovali mi podvázání žaludku.“

Přibíráme, i když držíme diety

„Moje kamarádka Martinka shodou okolností už znala ženu s lipedémem a upozornila mne, že bych to mohla mít také. Já jsem začala hledat veškeré informace na internetu a nacházela jsem na instagramu příběhy žen, které mají tento problém. A viděla jsem se v nich,“ říká paní Hana.

První problémy s lipedémem se u paní Hany objevily už v pubertě.Zdroj: Se svolením prim. Šilhánkové

Klinický obraz žen s lipedémem je vždy stejný: stále přibírají na váze, i když drží diety. K tomu křeče, bolesti, modřiny, otoky nohou. To všechno způsobuje psychické problémy a narušuje spánek. Lipedém je strašně omezující.

Konečně stanovená diagnóza

Když mladá žena zjistila, že lipedém by mohl být její problém, našla na facebooku skupinu Lipedém a jiné otoky nohou, kde si ženy radí. Tady přes diskusi našla lékařku, za kterou dojela do Prahy. Ta paní Haně stanovila diagnózu lipedému a poradila, co dělat.



Nahrává se anketa …

Téměř 16 litrů tuku pryč

„Ono to bylo pro mne pořád složité, ale už jsem věděla, s čím bojuji. Opět jsem začala hledat informace. Zjistila jsem, že pokud si chci pomoci, nezbývá, než jít na chirurgickou léčbu – na velkoobjemovou liposukci,“ říká paní Hana.

Simona opakovaně hubla a přibírala. Nakonec se zbavila 72 kil a váhu si už drží

Žena podstoupila nejprve liposukci nohou, z nichž jí lékaři odsáli deset litrů tuku. Za tři měsíce nato šla na liposukci rukou, z nich se povedlo dohromady odsát 5,5 litru tuku.

Na léčbu si vzala půjčku

Problém je v tom, že operace nejsou hrazené, takže si paní Hana vše musela platit sama. „Mám skvělého manžela, hodně mne podporuje. Vzala jsem si na léčbu půjčku, kterou splácím a jsem ráda, že ji mám šanci splácet. Vím, že mnohé ženy s lipedémem na tuto léčbu prostě peníze nemají,“ popisuje mladá žena.

Z velikosti XXXL umazal tři X. Chci zpět svoje tělo, řekl si muž a zhubl 56 kilo

Ale bohužel už z finančních důvodů nemůže paní Hana podstoupit další plastickou operaci, při níž by jí lékaři odstranili velké nadbytky kůže, která jí na těle zůstala volná po odstranění spousty tuku.

Lékaři i pacienti se musí o lipedému dozvědět

„Svůj příběh vyprávím proto, aby se co nejvíce informací dostalo k ženám i k lékařům. Aby se o diagnóze začalo více mluvit a aby pacientky dostaly včas šance na vyléčení. Aby spolu spolupracovali praktičtí lékaři, nutriční terapeuti, chirurgové a fyzioterapeuti. Tak by mohl být život všech děvčat a žen s lipedémem jednodušší. Jelikož lipedém může být dědičný, bojujeme všechny za to, aby pro naše dcery a vnučky, pokud nemoc zdědí, už byla léčba běžně přístupná,“ dodává paní Hana.

Při lipedému pomáhá kompresní terapie

Použitím kompresních, tedy stahovacích oděvů se vytváří tlak na končetiny, což podporuje žilní a lymfatický tok a správnou cirkulaci krve. Díky správnému fungování žilního a lymfatického systému dochází ke snížení otoků, bolestivosti a hromadění tekutin v těle. Kompresní prádlo a oděvy také napomáhají zpevnit nerovnoměrné nebo deformované končetiny a podporují tak zlepšení mobility pacientek. Kolekci kompresního prádla, navrženou speciálně pro lipedémické pacientky na běžné denní nošení, nabízí česká společnost Lipoelastic. Je vhodné nosit ho také po liposukčních zákrocích prováděných při redukci tukové tkáně.

Jak se lipedém léčí

Vysvětluje MUDr. Jiřina Šilhánková, plastický chirurg, Klinika plastické a estetické chirurgie GIA clinic v Prostějově Primářka MUDr. Jiřina Šilhánková z Kliniky plastické a estetické chirurgie GIA clinic v Prostějově.Zdroj: Se svolením prim. Šilhánkové

• Lipedém je chronické, neustále postupující onemocnění tukové tkáně na dolních končetinách a pažích. Ačkoliv lipedém postihuje po celém světě každou desátou ženu, příčina tohoto onemocnění dosud není známá. O nemoci navíc neví ani mnoho lékařů. Předpokládá se, že hlavní roli při rozvoji lipedému hrají hormonální změny. První menstruace, puberta, hormonální antikoncepce, těhotenství či menopauza bývají jedny z hlavních spouštěčů tohoto onemocnění. V některých případech může svoji roli sehrát i dědičnost, o čemž svědčí příběhy žen, u kterých se lipedém „předává“ z generace na generaci.

• Léčba lipedému je multidisciplinární. Základem je redukce tukové tkáně liposukčními metodami. Pomáhá také nošení kompresních oděvů, které ženám v běžném denním životě ulevují od bolestivosti a otoků nohou. Vhodná je i úprava jídelníčku, který by měl obsahovat co nejvíce protizánětlivých potravin. Avšak jedinou možnou terapií v současné době, která okamžitě výrazně ulevuje od nežádoucích průvodních symptomů onemocnění je redukce tukové tkáně. Nejedná se o klasickou estetickou liposukci, ale o zdravotní výkon z medicínské indikace. Cílem je zbavit pacienta příznaků – otok, bolestivost, pnutí, tvorba spontánních modřin – a tak zlepšit jeho kvalitu života a zabránit progresi onemocnění do vyšších stádií.

• Naše pojišťovny v současné době bohužel diagnózu lipedém neuznávají, a tak ani není žádná šance na úhradu potřebné liposukce. Z hlediska pojišťoven je liposukce vždy považována za pouhý estetický zákrok, který není nezbytný. V okolních zemích je přístup pojišťoven často obdobný. Přesto, například v Německu, se již několik let za určitých podmínek pojišťovny podílí na platbách za liposukci u pacientů s vysokým stupněm lipedému. To nám dává naději, že i zde se jednou ledy pohnou a my lékaři, kteří se s lipedémem setkáváme denně, dokážeme přesvědčit zúčastněné strany, aby se pacientkám s touto diagnózou dostalo pomoci.