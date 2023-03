Kamila byla od dětství nadšená sportovkyně. Pak ji ale potkalo to, co se stává spoustě z nás, když nastoupíme do zaměstnání, a to je převážně sedavé. S aktivním sportem navíc skončila. Tělo, které bylo zvyklé na pohybovou zátěž, ji najednou zradilo, a to bylo špatné. Kila šla pomalu, ale jistě nahoru, dokud se Kamila nerozhodla, že to už stačí. A vyhledala odbornou pomoc, protože s tou jde hubnutí nejlépe.

Kamila před hubnutím a po něm | Foto: Se svolení Kamily

„Tenis jsem hrála denně od svých pěti let, zhruba do dvaceti. Ve 25 letech jsem přestala cvičit úplně, tehdy jsem začala mít sedavé zaměstnání a měla pocit, že už jsem se nasportovala dost. Nic jsem pořádně nedělala pár let,“ vzpomíná čtyřiatřicetiletá Kamila, jak to bylo, když nastoupila k firmě zabývající se interiérovým desingem.

Navrhovala a realizovala krásné interiéry, ale sama sebe zanedbávala. Sem tam si sice dopřála nějaký pohyb, ale pravidelně to určitě nebylo. Tělo zvyklé na zátěž najednou přestalo mít výdej, na který bylo zvyklé.

Kamila do toho doma vyvářela, chodila na večírky, a pak už jen seděla v práci u PC. „Přibírala jsem takto pomalu, ale kontinuálně. Za 7 let 15 kilo,“ říká žena, která nikdy nebyla obézní, ale váha 75 kilo jí při její výšce 167 cm prostě vůbec nevyhovovala.

Rozešla se a začala na sobě pracovat

Co bylo pro Kamilu tím momentem, kdy se rozhodla vyhledat osobní trenérku a změnit životní styl?

„Stačilo konečně odejít z dlouholetého vztahu, ve kterém jsem nebyla šťastná. Dlouho jsem sbírala odvahu, ale když jsem se rozešla, tak jsem najednou našla sílu se sebou něco udělat. Konečně jsem měla čas sama na sebe a netrápila se. Cítila jsem potom strašnou úlevu a sílu zároveň,“ popsuje Kamila.

Spousta lidí hubne kvůli zdravotním potížím. Pro Kamilu bylo primární právě to, aby zhubla. Podle svých slov se sama sobě hnusila a věděla, že když to nechá zajít ještě dál, že už bude zle. Navíc díky hypermobilitě, rokům stráveným na tenisovém kurtu a špatnému postoji dostaly její záda dost zabrat.

Jednoho dne ženu začala brnět ruka. Prošla si několika vyšetřeními, až se ukázalo, že má vychýlenou krční páteř s výrůstkem, který utlačuje míchu a způsobuje nepříjemné brnění. „Díky cvičení a fyzioterapii se nám to ale povedlo rozcvičit. A musím zaťukat, že jsem půl roku bez jakéhokoliv brnění, tudíž operace není zatím nutná,“ raduje se Kamila.

„Jím téměř vše a nehlídala jsem se skoro vůbec. Moje strava obsahovala mnohem více sacharidů a alkoholu. K mým oblíbeným potravinám patřilo bílé pečivo. Na večírcích, které jsem navštěvovala, jsem si dávala ráda bílé víno, z tvrdého alkoholu pak Jagermeistra, což je kalorická bomba.

Bez kalorických bomb a s pohybem

Kamila se obrátila na fitness trenérku a odbornici na výživu Marcelu Blechtovou. Ta jí pomohla změnit jídelníček tak, aby ho šlo dodržovat. Tedy žádné drastické změny.

„Vynechala jsem pečivo a večer jsem jedla jen pokrmy bez sacharidů. Z mého jídelníčku úplně zmizela smažená jídla. Sladké limonády jsem pila opravdu výjimečně. Alkohol jsem na půl roku vyřadila úplně,“ popisuje Kamila. A pod vedením trenérky k tomu začala s pravidelnými tréninky.

Foto před hubnutím a po něm má Kamila ze svého mobilu a ten ji bohužel v minulosti při focení moc nezaostřilZdroj: se svolením Kamily

Změny pěkně pomalu

Nejtěžší na tom všem bylo podle Kamily odhodlat se začít hubnout. A pak také samozřejmě vydržet. Říká se, že člověk je konzervativní a nemůže udělat spoustu změn najednou, protože u nich nevydrží.

To trenérka Marcela Blechtová dobře ví, proto i změny Kamilina životního stylu byly pod jejím vedením postupné. Podle Kamily její odříkání během hubnutí nebylo tak hrozné. Věděla, že bez toho žádná změna nenastane a také byla zvyklá na vrcholový spor. Takže, když už to bylo potřeba, uměla máknout. Rodina a přátelé ji navíc hodně podporovali.

Češka v Itálii zhubla mezi těstovinami a pizzou. Pomohl on-line kurz

Alkohol je velké téma a spoustě lidí diety kazí. Jak se ho Kamila tak snadno dokázala vzdát? „Bylo to právě během covidu, kdy bylo vše zavřené, takže to šlo o to snáz. Po otevření podniků jsem občas na nějakou sešlost zašla jen na chvíli, protože mě to lákalo, a vždy jsem jela autem, aby byla jistota, že nemůžu pít,“ radí mladá žena. Příležitostně si dnes dá prosecco nebo bílé víno, ale tvrdý alkohol pije opravdu výjimečně.

Nechci už tolik přibrat

Po ročním hubnutí pod vedením trenérky zhubla Kamila 15 kilo a z původních 75 kilogramů ukazovala osobní váha 60 kilo. „Myslím, že bych dokázala zhubnout i bez podpory odbornice, ale určitě ne tak efektivně a zdravě,“ hodnotí Kamila svůj úspěch.

Její současný režim je méně přísný. „Ale člověk nesmí usnout na vavřínech. Navíc už bych nikdy nechtěla hubnout tolik kilo, takže motivace je veliká,“ dodává.

Makrobiotická strava doznala řady změn. Nejde už o dietu, ale o životní styl

Pomocí ve chvíli, když člověk dostane nezdolnou chuť na něco hodně kalorického, je podle Kamily mít vždy v lednici okurku nebo mrkev. A pokud si už opravdu dopřeje více jídla, vždy to vykompenzuje pohybem, který nadbytečnou energii vydá a nedovolí ji uložit do tukových zásob.

„Musíte to opravdu chtít a vytrvat. Jen cvičit nestačí, musíte tomu uzpůsobit také jídelníček. Nechtějte hubnout závratně rychle. Není to zdravé pro tělo a taky jojo efekt je pak častým problémem,“ radí Kamila těm, kdo by chtěli její příklad následovat.

Hubnutí bez striktního jídelníčku

- Kamila neměla od své trenérky rozepsaný žádný konkrétní jídelníček.

- Odbornice jí jen hlídala stravu a vyřadila vše co by jí ublížilo: vybrané pečivo, smažená jídla, sladké limonády, a omezila alkohol.

- Přidala naopak více ovoce a zeleniny. K večeři doporučila saláty. Upravila pitný režim, aby v něm bylo více vody. Obědy Kamile ponechala, u svačin vyměnila bagety za ovoce a jogurt.

- „Kamila by se nedržela nějakého kusu papíru. Vím, jaká je, a toto by na ni nefungovalo. Někdy je potřeba lidem dobře vysvětlit, že se nemusí trápit podle nějakých daných jídel, ale že se dá zhubnout i jiným způsobem,“ dodává Marcela Blechotvá.

Tip Kamily na lehké jídlo

Zapečený lilek

Na jeho přípravu je potřeba:

lilek

rajčatový protlak

mozzarella

šunka

česnek

bazalka

parmazán

Postup:

Na dno zapékací misky pokládáme orestovaný lilek, potom česnek, šunku, protlak a vše dáme zapéct.

Na konci přidáme mozzarellu s parmazánem a bazalkou.

Samozřejmě osolíme a opepříme podle chuti.

Proč se to povedlo?

Vysvětluje Marcela Blechtová, fitness trenérka a odbornice na zdravou výživu:

Obecně razím, že je lepší postupný proces hubnutí. Učím klienty přemýšlet nad tím, co jedí. Nevyžaduji po nich žádné držení drastických diet, nebo konzumaci jídel výhradně z mých surovin. Snažím se vždy o sestavení takového jídelníčku, na který sama u klientů dohlížím, a podle možností postupně upravuji.

S mojí klientkou Kamilou jsme zvolily pomalejší cestu redukce váhy. Je to mladá žena, která si ráda užívá života a ráda si dopřeje dobré jídlo. Proto vím, že držení přísné 100% diety by u ní neuspělo. Pouze jsme tedy upravily jídelníček, který jsem důsledně kontrolovala.

Výživová poradkyně Marcela BlechtováZdroj: se svolením Marcely Blechtové

Pomalejší hubnutí bylo u klientky ovlivněno také její hypermobilitou, a tak jsme se v první fázi redukce váhy zaměřily na zpevňování těla. Vybrala jsem cvičení na správné držení těla, které jsem přizpůsobila jejím pracovním možnostem. Cvičily jsme společně 3x, někdy 2x v týdnu. Ale také se stalo, že trénink byl pouze jednou v týdnu, protože Kamila byla velmi pracovně vytížená.

Proto jsem jí také některé tréninky připravovala na domácí cvičení, které musela - a i sama chtěla - cvičit doma za využití domácí cvičící sady - tedy malých domácích činek, gumiček a cvičením s vlastní vahou těla.

Diety nezabraly, tak lékařka zkusila hubnutí on-line. Už shodila 12 kilo

Tréninky jsem přizpůsobila možnostem, které klientka zvládne, a prostoru, který její domov nabízí. Z její konečné proměny mám radost. Nebyla to jednoduchá cesta, ale vytrvalost a píle přinesly své ovoce a tréninky a odříkání stály za to. Z Kamily je nádherná, sebevědomá žena.

