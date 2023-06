Máte pocit, že jste už vyzkoušeli všechno? Zkusili jste diety, půsty, menší porce, hladovění, detoxikaci, žádné přílohy, dělenou stravu a další extrémy, a přesto zůstává vaše snaha bez výsledku a vysněná postava je v nedohlednu? Chcete-li totiž skutečně a přesto rychle zhubnout, pomůže vám jedině správný jídelníček. Takže co jíst a nejíst, co nejvíc pomáhá na hubnutí a jak zhubnout i čtyři kila za týden?

Se správně zvoleným jídelníčkem hubnou ženy i muži všech věkových kategorií | Foto: se svolením Michala Josefa Tótha

Možná vám už vaše kamarádky či kamarádi dali rady, jak zaručeně rychle zhubnout. Stačí nesnídat, ráno si dát nalačno kávu, pár kapek citronu do vody před jídlem, držet drastickou dietu, odepřít si přílohy, začít s dělenou stravou či jiné metody, z nichž některé mohou fungovat, jiné jsou vyložený nesmysl.

Jak to ale poznat, když vaše kamarádka si dá ráno citron do vody, a i po čtyřicítce má postavu jako lusk? Důležité je uvědomit si, že to, co funguje jí, nemusí fungovat vám.

Podívejte se na ukázku jídelníčku na hubnutí:

Výživový poradce a autor bestsellerů o zdravé výživě Michal Josef Tóth, kterého na instagramovém profilu @michaljoseftoth sledují desítky tisíc lidí, tvrdí: „Jakékoliv speciální jídelníčky rozhodně nejsou vhodné pro každého. Každý člověk má jiné preference, každému funguje něco jiného.“

Hlavně ale všem doporučuje, aby se nepokoušeli hubnoucí proces jakkoliv obejít, protože jak říká: „nejlepší zkratkou ke zdravému a krásnému tělu je přestat hledat zkratky,“ sdílí svůj životní poznatek muž, který už má na svém kontě více jak tisíc spokojeních klientů.

Láska k sobě samému je v životě velice důležitá. Abyste se měli rádi, nebo aby vás měli rádi ostatní, nemusíte vypadat zrovna jako filmová hvězda, mít dokonalou postavu a tvář modelky či modela. Pokud se však ve svém těle necítíte dobře, cítíte se nafouknutí, chybí vám energie a s přebytečnými kily bojujete od nepaměti, je to jasné znamení, že děláte celou dobu něco špatně.

Na začátku je správný jídelníček

Co potřebujete, je jídelníček sestavený na míru. Jídelníček, který vás zasytí, zachutná vám, a přesto nestojí majlant. Takový vám totiž umožní zhubnout až kilogram za týden, a to i bez cvičení a bez hladovění. Jídelníček musí být sestavený z takového jídla, které si můžete dovolit a máte ho rádi. A právě na toto téma jsme vyzpovídali výživového poradce a správce největší skupiny sportovně zaměřených lidí Fitness Motivation v ČR Michala Josefa Tótha.

Jsou vaše jídelníčky vhodné pro každého? Pro lidi cvičící, necvičící, obézní, při těle, ale i pro ty, kteří chtějí zhubnout jen pár posledních kilogramů? Pro začátečníky i zkušené?

Obecně řečeno, jakékoliv jídelníčky na míru rozhodně nejsou vhodné pro každého. Různí lidé mají různé preference a každý poradce či terapeut zastává trošku jiné postoje v systematizaci stravování.

Představte si to jako s výběrem automobilu. Pokud je automobil kvalitní, dokáže naplnit má očekávání a dostane mě z bodu A do bodu B. Ovšem pokud bydlím v horách, asi nebude úplně ideální koupit si supersport, se kterým nevyjedu ani před dům. To z daného supersportu nedělá nutně špatný produkt, jen produkt nevhodný pro mé potřeby.

S jídelníčky je to úplně stejně. Z pozice klienta je důležité nastudovat názory poradce, u kterého službu poptávám a podle toho se rozhodnout, jestli jsou tyto postoje shodné s mými preferencemi.

Jak by měl fungovat správný jídelníček?

Ať už sáhnu po poradci, který se specializuje na různé metody stravování (keto dieta, veganství, low carb), vždy by měl jídelníček fungovat na stejném principu – tedy CICO model (poměr příjmu a výdeje kalorií) a měl by obsahovat dostatek všech živin, aby tělo nestrádalo. Ne každý jídelníček však bude stejně koncipovaný, což je právě otázka preferencí.

A bohužel, ne každý jídelníček naplní základní potřeby organismu. To už není otázkou preferencí, ale špatně odvedené práce a ohrožení zdraví klienta.

Musím s vaším jídelníčkem současně sportovat a tvrdě dřít, nebo je to jen o změně stravy?

Není to nutnost. Hubnout se dá i bez cílené sportovní aktivity. A je pravda, že většina mých klientů jsou nesportovci. Nicméně pokud je to jen trochu možné, určitě doporučuji aspoň nějakou sportovní aktivitu zařadit, protože dokáže celý proces značně urychlit a dostat tělo na úroveň, kam se bez sportu nedostane.

Pokud tedy člověk chce lepší a celkově rychlejší výsledky, fyzická aktivita hraje poměrně důležitou roli a současně má skvělý zdravotní dopad.

S vaším jídelníčkem dojde k úbytku svalové hmoty, nebo se tělo i formuje? Nebo na to je skutečně potřeba cvičit?

To je otázkou individuální spolupráce a nastavení každého klienta. Cíle a podmínky jsou různé.



Skládá se váš jídelníček z běžných surovin, nebo se musím ještě naučit vařit nové věci?

Ke každému jídelníčku dávám pěti set stránkovou kuchařku, tudíž výběr je opravdu široký. Některé pokrmy jsou ,,rychlovky“, jiné jsou složitější na přípravu. Důležité je, aby si klient vždy mohl vybrat, na co má chuť. Pestrost a široký výběr je základ úspěchu.

Jídelníček je složený z běžných surovin, ale samozřejmě se tam dají najít také dražší a exotičtější suroviny, případně i doplňky stravy. Tyto varianty jsou však vždy pouze jednou z mnoha možností a klienti, kteří nemají zájem, je ani vyzkoušet nemusí.

Jak dlouho je potřeba jídelníček dodržovat? A lze se pak vrátit ke starým zvyklostem, jen se začít omezovat, nebo váš jídelníček je startem k novému životnímu stylu?

Trvalé výsledky přinesou pouze trvalé změny. Pokud budu půl roku jíst ukázkově a následně se začnu stravovat špatně, bude se podle toho chovat i mé zdraví a postava. Jsme to, co jíme – naše postava a zdraví jsou odrazem toho, jakou máme životosprávu a stravování.

Cílem spolupráce není ,,nutit“ klienty neustále dodržovat jídelníček do puntíku, ale pochopit základní principy a s těmito principy svépomocí pracovat tak, aby každý mohl jíst ,,automaticky“ správně bez jakýchkoliv omezení. Důležité je vybudovat správné stravovací návyky.

Je to o trápení a odříkání si věcí, které mám ráda? Nebo budu jíst s vaším jídelníčkem více, lépe a chutněji?

Tohle je složitá otázka… Záleží na tom, jak se stravuji a na co jsem zvyklý. Pro většinu lidí platí, že si na jídlech opravdu pochutnají, a naopak zvyšujeme množství potravin.

Není to však pravidlem. Pokud mám rád cukrovou vatu, fast-foody a pivo, opravdu je z hlediska zdraví rozumné změnit své preference a můžu to nazvat odříkáním a trápením. Na druhou stranu je lepší trápit se pár týdnů v kuchyni s tím, že musím začít jíst kvalitní a čerstvé suroviny, než zničit si vlastní zdraví a pak se trápit do konce života v nemocnici.

Co musím absolvovat, když chci jídelníček od vás?

V základu stačí vyplnit krátký dotazník, odeslat fotografie postavy a vyčkat na vypracování první verze režimu. Poté následuje pomalá změna stávajícího režimu na režim, který jsem vypracoval. Je důležité zmínit, že první jídelníček je teorie a následně díky konzultacím zjišťujeme, jak tělo reaguje na tento ,,tabulkově ideální“ režim. Poté dojde k přepracování jídelníčku z hlediska poměrů a množství živin. Vše je již v ceně služby a nic se nedoplácí. Klient má tedy v ceně jídelníček, kuchařku, průvodce, konzultace a vyhodnocení reportů na základě aktualizace jídelníčku.

Představme si ženu, které je kolem pětatřiceti, měří 166 cm, váží 70 kilogramů a má sedavé zaměstnání. Vejde se do velikosti 40 a její postava není zpevněná. Za jak dlouho může s vaším jídelníčkem čekat, že bude vážit šedesát kilo, bude mít více energie a celkově ze sebe lepší pocit?

Byť si touhle odpovědí hodím sám sobě klacky pod nohy, já nevím… Záleží opravdu na hrozně moc parametrech. Mnohdy v průběhu spolupráce narazíme na stagnaci, která je způsobena hormonálními potížemi a jejich řešení trvá týdny či měsíce. Stejně tak může proces komplikovat třeba spánková deprivace, nadměrné množství stresu a další faktory. Strava je zásadní parametr, ale není jediný. Platí tzv. zákon minima. Mé výsledky budou jen tak dobré, jako nejslabší článek mé životosprávy.

,,Neodpustil bych si tuhle informaci, na které si zakládám. Mnoho lidí sáhne bezhlavě po jídelníčku na míru a čeká na zázrak – jídelníčkem to ale nekončí, jídelníčkem to všechno naopak začíná."

Běžně u klientů jdeme za ideálních podmínek dolů rychlostí do jednoho kilogramu za týden. Rychlejší redukce je zbytečně riziková a často končí jojo-efektem, selháním, nadměrnou únavou, striemi a mnoha dalšími potížemi, kterým se určitě každý rád vyhne.

Nemyslím tuto větu nijak urážlivě, ale přeci jen, jsem jenom výživový poradce a nemám křišťálovou kouli abych člověku, o kterém vůbec nic nevím, přesně řekl, jak rychle bude hubnout nebo mu slíbil výsledky. To prostě nejde. Je třeba nejprve detailně poznat podmínky spolupráce, a to nějakou dobu trvá. Pak je možné dělat odhady.

Abych však odpověděl konkrétně: Pokud vše půjde jako po másle, bude to za deset týdnů. Pokud bude klient naléhat a na vlastní přání bude chtít zvýšit deficit, stihneme to i rychleji. Pokud narazíme na nějakou překážku, může to trvat naopak déle.

Když si objednám váš jídelníček za 2450 korun, na jak dlouho ho mám? Nebo za tuto cenu dostanu komplet vše, co potřebuji a už je jen na mě, abych dodržovala to, co mi radíte? A jde vše přes internet, nebo se budeme v průběhu hubnutí osobně setkávat?

V ceně služby je jídelníček, kuchařka s 500 stránkami, průvodce se 130 stránkami, jeden měsíc konzultací, 11 měsíců vyhodnocování reportů a jedna aktualizace jídelníčku (přepočet gramáží). V rámci této služby je vše online.

Osobně však doporučím všem, ještě předtím, než podobné služby využijí, zkuste to nejprve sami, svépomocí. Nastudujte si základy zdravého stravování, a pak tyto základy pomalu aplikujte do běžného života. Možná budete překvapení a zjistíte, že služby poradce nebo terapeuta vůbec nepotřebujete.

,,Neodpustil bych si tuhle informaci, na které si zakládám. Mnoho lidí sáhne bezhlavě po jídelníčku na míru a čeká na zázrak – jídelníčkem to ale nekončí, jídelníčkem to všechno naopak začíná."

