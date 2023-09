Kristina je chodící důkaz obrovské vůle. Zažila období s nadváhou, i ta, kdy byla štíhlá. Ta první zákonitě přicházela ve chvílích, kdy se nesměla ani hnout, nebo když bojovala o zdraví syna. Hubené, a v případě Kristiny i výkonné časy, nastávaly, když na sebe měla čas. Momentálně ji sportovní výkony vynesly na stupně vítězů a se svým tělem je moc spokojená.

Kristina chtěla vyhrát Spartan Race, a tak přidávala další a další tréninky | Foto: se svolením Kristiny Jacekové

„Problémy s váhou jsem si začala uvědomovat na základní škole, když mi bylo asi 13 roků,“ vypráví 31letá Kristina, maminka dvou chlapců. Na nedělní oběd tehdy Kristina dokázala sníst dva až tři talíře polévky a dvě hlavní jídla, což je opravdu obrovské množství přijaté energie.

Rodina Kristiny není sportovně založená a také dospívající dívka tehdy skoro veškerý čas trávila zavřená v pokoji, hodně jedla, ale neměla žádný pohyb.

V ČLÁNKU SI O KRISTINĚ PŘEČTETE

* Všichni ji chválili, ona ale spokojená nebyla

* Čokoládu i pečené koleno si odpracovala

* Výzva ukrojit si půl hodinku pro sebe

* Shodila 10 kilo a byla šťastná

* Začala cvičit jako divá a medaili vybojovala

* Největší motivací je pro ni její tělo

* Lehký recept na špagety od Kristiny

Všichni ji chválili takovou, jaká byla

„Změna nastala na střední škole, když mi bylo 15 nebo 16 let. Rozhodla jsem se, že musím něco změnit a nemínila jsem couvnout. Každý den po škole jsem si šla zaběhat okolo dědiny a doma cvičila pár cviků, které jsem znala,“ vypráví Kristina, která od svého okolí žádné narážky na váhu nikdy neslyšela, naopak každý jí říkal, jak je krásná.

Kristina se svým tělem nebyla nikdy spokojená, teď si ale splnila sen a je vysportovanou rekordmankouZdroj: se svolením Kristiny Jacekové

Proč tedy přišla touha zhubnout? „Protože doma jsem měla zrcadlo a také mám realistický pohled, k tomu jsem měla velikost L, takže zdravou postavu jsem zkrátka rozhodně neměla. A samozřejmě jsem se chtěla líbit i klukům,“ usmívá se mladá žena.

Čokoládu i pečené koleno si odpracovala

Diety Kristina nikdy nedržela. Jednak na ně moc nevěřila, ale ani nevěděla, jak na to. Prostě zmenšila své porce a snažila se jíst obědy i večeře bez příloh, jen se zeleninou. Příliš mastným jídlům se snažila vyhýbat. „Doma jsme sice vařili tradiční, tučnější jídla, ale já jsem si je vždy nějak upravila podle sebe,“ říká.

Po čase se začaly objevovat výsledky Kristinina hubnoucího úsilí a ona sama se sebou začala být konečně spokojená. „Zhubla jsem necelých 10 kilo, což při mé výšce bylo opravdu dost,“ vzpomíná.

Pavlína Lubojatzky zhubla 25 kilo. Dieta rozhodně nebyla to hlavní, co pomohlo

Po střední škole si našla práci, kde byla neustále na nohou, a do toho s rodinou rekonstruovali celý dům. Na stravu si v tu dobu nedávala pozor už vůbec. Za den snědla Kristina spoustu čokolády, k obědu v práci neměla problém dát si pečené koleno, ale díky vysokému pracovnímu tempu vůbec nepřibírala.

Výzva ukrojit si půl hodinku

„Problém nastal až za několik let, kdy jsem otěhotněla a skončila doma na rizikovém těhotenství. Neměla jsem povolené ani vycházky, měla jsem stále chuť na čokoládu, protože tělo bylo zvyklé stále jíst, a tak se lepilo kilo na kilo, přičemž pohyb byl na nule,“ říká mladá žena.

„Před porodem jsem měla asi o dvacet kilo navíc. Po porodu jsem pak v porodnici strávila ještě měsíc a 15 kilo mi zůstalo. Štvalo mě to, tehdy jsem měla svou nejvyšší váhu – 67 kilo, ale neměla jsem čas ani sílu to řešit.“

Simona opakovaně hubla a přibírala. Nakonec se zbavila 72 kil a váhu si už drží

Po nějaké době, když už Kristina zase měla i o něco více času pro sebe, se opět dostavila chuť na změnu: „Objevila jsem domácí online cvičení s Fitshaker , kde zrovna probíhala i cvičební výzva, a tak jsem se hned zapojila. Výzva obnáší hlavně to, abyste si dokázali ukrojit pro sebe z celého dne půl hodinku. To je první velký krok k úspěchu, i když nezvládnete odcvičit všechny cviky. Důležitá je pravidelnost a motivace.“

Shodila 10 kilo a byla šťastná

Začátky byly velmi těžké: „Cvičilo se mi velmi těžko, protože jsem byla celá ztuhlá. Nedokázala jsem udělat ani klik nebo výpad, všecko mě bolelo.“

Mladá žena ale věděla, že nemůže přestat. Když se o něco později zapojila do další výzvy, cvičila už poctivě každý den, upravila si i stravu a kila šla zase pěkně dolů. Podařilo se jí shodit 10 kilo a byla šťastná, že to znovu dokázala.



„Když pak zanedlouho přišlo druhé těhotenství, už jsem věděla, že se nemůžu dopracovat k takové nadváze jako předtím. Nakonec jsem přibrala jen asi 8 kilo, ale miminko se muselo narodit o dva měsíce dříve. A opět přišlo velmi náročné období, které trvalo asi rok,“ vypráví Kristina.

Začala cvičit jako divá

V tu dobu necvičila se sebou, ale s nemocným miminkem. Na sebe mladá maminka neměla vůbec čas, dítě bylo na prvním místě. „Snažila jsem se druhorozeného syna dostat z nejhoršího, aby z něj vyrostl zdravý chlap. To se mi i podařilo, a potom jsem se opět mohla začít věnovat i sama sobě,“ říká Kristina. „Znovu jsem začala cvičit s Fitshaker. Letní výzva, pak novoroční výzva a dostala jsem se do koloběhu téměř každodenního cvičení. Slíbila jsem si, že příští rok se zúčastním závodu Spartan Race.“

Vysněná medaile ze závodu Spartan Race letos v červnuZdroj: se svolením Kristiny

A tak žena začala makat, aby si splnila svůj sen. Mezi její nejoblíbenější cvičení patřila zprvu hlavně tabata, nyní u ní vítězí spíše dynamičtější nebo HIIT cvičení, při kterých z ní doslova leje. Uběhl rok a Kristina zhubla opět asi 10 kilo. A přidala další tréninky navíc.

Své pocity popisuje takto: „Hnala mne hlavně vidina medaile ze Spartanu, a tak jsem cvičila jako divá. Cítila jsem se jako žena, kterou už žádný trénink nezlomí, jako nezastavitelný stroj. Nakonec jsem se letos v červnu postavila na start mého vysněného závodu a tu medaili si vybojovala. Byla jsem na sebe tak hrdá!“

Největší motivací je moje tělo

O týden později se Kristina přihlásila i na 9,5km náročný běh lesem, přes kopce. Běh sice není její doména, ale cítila se nezastavitelná a věděla, že to dá. Blízcí jí to vymlouvali s tím, že to nemůže zvládnout, že prý ji odveze sanitka.

„A já? Vyběhla jsem si krásné 15. místo a další medaili. Byla jsem ráda, že jsem okolí neposlechla a dala na sebe,“ usmívá se mladá žena.

Ubrala alkohol a smažené, přidala pohyb. Kamila zhubla a vypadá jako modelka

V současné chvíli váží Kristina 56 kg a chce ještě trochu ubrat a vyrýsovat svaly. A co je její největší motivací? „Moje tělo. Baví mě sledovat, co všechno dokáže. A také vím, že s tím nemůžu přestat, protože jinak bych musela začínat zase od nuly. A čtyři roky těžké práce nemůžu jen tak zahodit, když jsem dokázala pro mne nepředstavitelné. Nečekala jsem pochvaly, uznaní, ale soustředila jsem se jen na sebe,“ dodává.

Jak vaří Kristina sobě a třem chlapům

„Co se týče stravy, nehlídám se na 100 %. Doma mám tři chlapy, kterým vařím hlavně klasická česká jídla. Akorát se snažím zařadit do všeho i zeleninu, případně si připravím zvlášť zdravější přílohu. Základem je pro mne snídaně, kdy musím mít pestrý talíř,“ říká Kristina.

Lehký recept od Kristiny

Špagety s rajčatovo-čočkovou omáčkouSuroviny:

1 cibule

1-2 mrkve

1 petržel

1 stroužek česneku

cca 150 g červené čočky

vývar

250g pasírovaných rajčat

bobkový list

černé koření

špetka oregana

špagety

sýr na posypání

Postup:

Cibuli orestujeme na oleji, přidáme na menší kousky nakrájenou zeleninu a chvilku restujeme. Přidáme červenou čočku a lisovaný česnek, vše promícháme a zalijeme vývarem tak, aby vše bylo ponořené. Přidáme černé koření, bobkový list a oregano. Když je všechno měkké, můžeme část omáčky rozmixovat. Přidáme pasírovaná rajčata a necháme povařit.

Podle hustoty ještě přiléváme vývar, nebo naopak redukujeme. Nakonec dle chuti dokořeníme a podáváme se špagetami, posypané strouhaným sýrem.

Lucia Švaral Lucia Švaral, trenérka a spoluzakladatelka FitshakerZdroj: se svolením Fitshaker

trenérka a spoluzakladatelka Fitshaker.cz



Líbí se mi Kristinky drive a vnitřní sila, která jí hnala stále vpřed. Naše těla mají skutečně obrovský potenciál a dokážou cokoliv, když si to zvolíme jako jednu ze svých priorit. A právě zdravé tělo by mělo být naším cílem, pokud se v něm chceme cítit dobře.



U soutěživých lidí jako je Kristinka funguje dobře mít jasný cíl, třeba právě zmíněné závody Spartan Race. U každého to však může být něco jiného – vejít se do svatebních šatů, vypadat dobře v plavkách, zapnout kalhoty z doby před těhotenstvím a podobně. Takovýto cíl nás může dobře nastartovat a ukázat nám správný směr. Zdravý životní styl totiž nemá cílovou rovinku, ale je to celoživotní cesta.



V příběhu Kristinky je také pěkně vidět, jak moc nás dokážou pohltit stres a náročné životní situace. A velmi často potom máme tendenci odložit sebe stranou a věnovat se jiným prioritám. Je však důležité si uvědomit, že právě JÁ jsem priorita. A když si namísto pojídání čokolády zacvičím, budou se i náročné životní situace řešit lépe.



Cvičení je úžasná psychohygiena. Fyzicky aktivní lidé dokážou lépe zvládat stresové situace a mají menší riziko vzniku depresí či úzkosti. Naopak nedostatek pohybu zvyšuje i naši agresivitu a pocity hněvu či strachu. Proto je pravidelný pohyb tolik důležitý. Nejen abychom se cítily dobře fyzicky, ale i psychicky. Pohyb a zdravá strava jsou totiž úžasné léky dostupné úplně všem. Stačí se pro ně jen rozhodnout.

