Žena zhubla ze 138 na 72 kilo. Radí recept, jak to zvládnout sama doma

Bylo jí necelých třicet let a už nedokázala vyjít ani do třetího patra. Veronika, maminka čtyř dětí, se po posledním porodu dopracovala až k váze 138 kilo. Dodnes si přesně pamatuje datum, kdy si řekla: „Dost!“ Ve chvíli, kdy se rozhodla, se začaly dít věci. Neudělala už stejné chyby, jako při mnoha předešlých neúspěšných hubnutích. Vydala se na cestu, díky níž dnes váží téměř o polovinu méně, než byla její nejvyšší váha. O svůj recept, jak to dokázala, se s námi podělila.

