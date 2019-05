Vběhnout rovnou do posilovny a dát si do těla není zdravé. Hodně totiž záleží na tom, jak jste na tom celkově s fyzičkou, jinak riskujete zranění. „Pokud to s vaší kondičkou není žádná sláva, doporučila bych ji před návštěvou fitness centra zlepšovat pravidelnou chůzí. Stačí každý den ujít trochu svižněji doporučených deset tisíc kroků. Plynule na to navažte nějakým cvičením, ale vybírejte si takové, které vás láká a bude vás bavit. Pokud se k němu budete nutit, stejně u něj dlouho nevydržíte,“ radí, jak na postupné zvyšování pohybových dávek, výživová poradkyně z Prahy Štěpánka Čápová.

Navíc prodlužující se den by mohl více vybízet k venkovním aktivitám, takže procházky proložené pozvolným během či joggingem se mohou stát vaší každodenní zdravou drogou.

Postupně, jak se bude vaše fyzička zlepšovat, už nic nebrání tomu, abyste ve fitness centru začali pracovat na formování postavy. Osobní trenér vás provede alespoň základy silového tréninku a správné výživy. „Najmout si trenéra se rozhodně vyplatí. Dokáže uzpůsobit cvičení vašim potřebám, a tím ho i zefektivnit. Už nebudete ztrácet čas pátráním po tom, který cvik či nářadí zvolit. Velmi důležitý je i nácvik správné techniky, který nejen eliminuje riziko zranění. Jen se správnou technikou dosáhnete výsledků,“ radí jak na začátky v posilovně Martin Šetelík, trenér Aquapalace Praha.

V neposlední řadě by nebylo špatné zpětně zjistit, v jaké oblasti jste se odchýlili od původního režimu a co tedy mělo za následek nárůst hmotnosti. Začněte proto hledat strategii, jak se naučit neřesti úspěšně kompenzovat.

Problém na talíři

Rozhodně neplatí, že při zdravém pohybu můžete sníst cokoliv. I na jídelníček je třeba dávat pozor, na druhou stranu není nutné se hned trápit náročnou dietou. „Pokud nám jde skutečně o zdraví a ne jen přechodnou štíhlou postavu, je strava motorem pro naše tělo. Platí, že osmdesát procent výsledku dělá strava a dvacet procent pohyb, který zpevní a zkrášlí výsledek. Bez pohybu zhubnutí zkrátka nevypadá hezky,“ vysvětluje Štěpánka Čápová.

Zdravé stravování rovná se výběr správných a čerstvých potravin, které jsou plné živin, jež pak tělo dokáže maximálně využít ve svůj prospěch. Týká se to jak zdroje bílkovin, jako jsou například maso, ryby, sýry, tak i zeleniny, která vás zasytí a pomůže vám vyhnout se neplánovaným návštěvám lednice. Dále vybírejte správně tuky. Zaměřte se na potraviny s komplexními sacharidy jako jsou brambory, batáty nebo rýže. Pokud chcete jako zdroj sacharidů vybírat pečivo a stravu z mouky, jako jsou např. těstoviny, zvolte jejich celozrnnou variantu. Lepší je však tyto potraviny omezit nebo najít jejich náhrady ve formě špaldy či žita.

Úspěch hubnutí je tak často v rukou správného stravovacího režimu. Ale rozhodně se všech neřestí nemusíte vzdávat. „Pro někoho by život mohl být velmi smutný a kvůli tomu se změnou ani nezačne. Je třeba ale najít určitou míru v konzumaci a rozumný časový interval, kdy si dopřejeme něco navíc,“ říká výživová poradkyně z Brna Monika Tělupilová. Neadekvátní příjem energie často může zhatit hubnoucí snahy i při dostatečné pohybové aktivitě.

Nezapomínejte na vodu

Pitný režim k hubnutí prostě neodbytně patří. Když začnete se zdravým stravováním, obvykle přijímáte také významně větší množství vlákniny, která v těle potřebuje bobtnat. Vláknina bez vody zůstane v hrubém stavu, což je také jednou z příčin zažívacích potíží, nepříjemných pocitů v břiše a obtížného vyprazdňování.

„Pokud má tělo nedostatek tekutin, snaží se jich co největší množství zadržovat. Voda má na starost i ředění poměrů množství některých minerálů a vitaminů v těle, takže pokud je jejich koncentrace moc velká nebo moc malá, může docházet k narušení tělesných procesů, které jsou potřebné při hubnutí,“ uvádí význam životodárné tekutiny Martin Šetelík.

Základem pitného režimu by měla tedy být čistá voda, protože je to nejpřirozenější zdroj a také jediný, který naše tělo skutečně potřebuje. Doplňkem může být čaj. Vyhýbejte se ale rafinovanému cukru. Pokud si už musíte nápoj osladit, je lepší použít med nebo jiné přírodní sladidlo. „Průměrný dospělý by měl v horkých dnech, při vysoké nadváze a velké fyzické zátěži vypít více než dva litry. Zejména mnoho žen má s pitným režimem potíže, ale opravdu se to dá naučit, je to jen o budování zvyku,“ říká Čápová.

Co doplnit?

Někdy je ale dobré vyváženou stravu a pestrý jídelníček podpořit i doplňky stravy. „Doporučoval bych určitě magnesium v chelátové formě, kterou dokáže tělo využít lépe než základní formu citrátu. Magnesium je totiž nejvíce deficitním minerálem vůbec. Dále je to multiminerální komplex obsahující základní vitaminy a minerály. Vhodnou volbou je suplementace omega 3 mastných kyselin. K základu pro každého, kdo chce zlepšit svoji postavu, patří i proteinový nápoj, který je možné využít ke zvýšení příjmu bílkovin. Stejně tak důležitý je i pro podporu anabolických procesů bezprostředně po tréninku,“ radí jak na doplnění potřebných minerálů a látek Šetelík.

Nemusíte nutně spoléhat na umělé doplňky či nápoje, i příroda nám totiž nabízí zázračná řešení. „Velmi ráda využívám úžasné vlastnosti rostliny Moringa, která je velmi bohatá na obsah vlákniny, která pomáhá čistit obsah našich střev, ale také v sobě skrývá i velké množství vitaminů a minerálních látek. Můžeme ji používat v rámci dochucování jakýchkoliv vařených jídel nebo i pro pitný režim v kombinaci s dalšími bylinami v čajích,“ radí Čápová.

A kdo by rád sáhl po neotřelých novinkách, ať vyzkouší ajurvédské kafe. Jedná se o instantní kávovinovou směs ryze přírodních bylin, jež je většinou založena na směsi čekanky a doplněna o typické himalájské byliny. Pro štíhlou linii je nejvhodnější směs založená na bylině Garcinia, která pomáhá se spalováním tuků a která tak zabraňuje jejich usazování, snižuje hladinu cholesterolu a potlačuje i pocity hladu a takzvaných chutí.

Zdravé tělo - zdravý duch

Ne nadarmo se říká, že všechno začíná v naší hlavě. Psychika může být totiž silným hybatelem. Hubnutí je běh na delší trať, a pokud do boje nezapojíte i duševní pohodou a víru v úspěšný konec, cvičení půjde ztuha a bez výrazných výsledků. Ať už je váha na začátku jakákoliv, ať už začínáte chůzí či rovnou na běžícím páse v posilovně, měli byste se mít rádi, věřit si, že to zvládnete a těšit se i z malých úbytků.

„Osvědčilo se mi dát psychice prostor a na začátku odhalit prapříčinu toho, proč kila navíc máme. Mají totiž svůj důvod. Když jsme v naprosté psychické kondici, nedělá nám potíže mít svůj jídelníček pod kontrolou a dbát na to, co by měl obsahovat. Jakmile jsme ale v nepohodě, vede to ke sklouzávání zpět k tomu, co už známe, byť víme, že nám to nevyhovuje a škodí,“ poukazuje na velkou provázanost psychiky a hubnutí Čápová.

To, že si tělo přibalí tuk navíc, bývá často ochranou bariérou před okolním světem, neuspokojivým osobním životem, špatným vztahem k sobě, zraněnou duší, nevhodně nastavenými stravovacími návyky nebo přehnanými nároky. Přemírou stresu navíc dochází k vyplavování kortizolu, což je hormon zodpovědný za jejich ukládání. Vykolejená psychika tak může zpomalit spalování tuků a všechna práce může přijít vniveč. Když bloky rozpustíme, bude hubnutí mnohem radostnějším procesem. Takže v naší hlavě to všechno začíná.

Které potraviny podporují hubnutí?

Ananas – nízkokalorická potravina s velkým obsahem vody. Obsahuje enzym bromelin, který pomáhá odbourávat tuky.

Avokádo – je zdrojem omega 3 mastných kyselin a má protizánětlivé účinky.

Brokolice – jedna z mála potravin, kterou můžeme jíst bez omezení, aniž bychom přibrali. Obsahuje spoustu prospěšných látek, jako jsou vitaminy, hlavně C, minerály užitečné při destrukci tukových buněk.

Citron – působí detoxikačně, takže pomáhá ke správné funkci všech orgánů. Díky vysokému obsahu vitamínu C posiluje imunitu.

Červená řepa – obsahuje velké množství železa a kyseliny listové i vlákninu, která podporuje činnost střev. Navíc čistí krev a podporuje imunitu.

Grapefruit – obsahuje velké množství vlákniny. Navíc je zdrojem velkého množství vitaminů a minerálních látek, proto snižuje tlak, cholesterol a spaluje tuky

Fazole – díky velkému množství vlákniny navodí pocit sytosti a jsou také nenahraditelným zdrojem bílkovin.

Jahody – obsahují velké množství vitaminu C a enzymu pektinu. Dovedou na delší dobu zasytit a jsou výborným spalovačem tuků.

Kyselé zelí – zbavuje organismus přebytečné vody. Spolu s tekutinami odchází i odpadní látky a bříško tak rázem splaskne.

Mrkev – je skvělým zdrojem vlákniny a urychluje trávení.