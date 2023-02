Za hustotu vlasů může jednoznačně genetika. Počet vlasových cibulek se totiž nezvyšuje – neexistuje zázrak, který by jejich počet třeba zdvojnásobil. Záleží také na síle vlasů: ty silnější samozřejmě vytvoří větší objem než jemné a slabé. Cílená péče o vlasy však dokáže ovlivnit jejich zdraví, lesk i optickou bujnost. Existuje také pár triků, které umí s vlasy udělat doslova divy.

Zlatá stará trojice. Tu už nechceme

Ještě před pár lety si u nás ženy pomáhaly k objemu účesu „svatou trojicí" - tedy tužidlo na vlasy – tupírování – lak na vlasy. Výsledkem byly takzvané helmy: vlasy drsně a hutně natupírované od hlavy i v délkách a zaváté megadávkou silného laku, který dílo zafixoval na celý den. Tyto kreace nezlomil ani vítr, ale s přirozeností, kterou chceme dnes my, neměly naprosto nic společného.

Dnešní kadeřníci sázejí na objemové pěny a keratinové spreje, které vlas obalí a tím pádem zmohutní, a na speciální techniky fénování nebo sušení. Potvrzuje to například německá topmodelka Heidi Klumová, jejíž dřívější účes neúčes, rozcuchané bohaté polodlouhé vlasy, patří na internetu k nejhledanějším účesům. „Když se ráno probudím, nečešu se,“ svěřila se webu Byrdie. „Můj trik je v noci si umýt hlavu a usnout s mokrými vlasy. Pak se povaluju na polštáři a probudím se s dokonalým rozcuchem,“ prozrazuje slavná modelka.

Heidi Klum má nyní dlouhé vlasy:

Textura a objem jednoduše přes noc

Stejný trik používá i stylista další hvězdy přehlídkových mol Gisele Bündchenová Harry Josh. „Říkám jí, aby si umyla vlasy večer před akcí místo ráno," prozrazuje. „Tímto způsobem získá dobrou texturu a objem,“ svěřil Harry Josh webu Glamour.

Spaní s mokrými vlasy nicméně ne všichni kadeřníci doporučují (podle některých se mokré, tedy zranitelné vlasy, třením o polštář ničí). Podobného efektu lze ovšem dosáhnout správným fénováním umytých vlasů. Kadeřnice hvězd Helena Faccenda to pro web Byrdie popsala následovně: „Vyfénujte vlasy bez kartáče. Stačí foukat horký vzduch do všech směrů, včetně zespoda nahoru nahoru. Tento divoký způsob dodá kořínkům extra objem,“ říká ze zkušenosti.

Na fénování vlasů s předkloněnou hlavou přísahá i americká kadeřnice Mara Roszaková, jejímiž klienty jsou například Emma Stoneová, Nicole Kidmanová a Elle Fanningová. „A na temeno dejte každé ráno pár natáček, které dají jakémukoliv účesu objem i tvar,“ dodává s tím, že jejím oblíbeným pomocníkem při vytváření účesů je solný sprej. Ten obalí vlasy směsí mořské soli a fixačních složek, a promačkáváním a cucháním od kořínků nechává vzniknout takzvanému plážovému účesu, se kterým se ale dá elegantě procházet nejen podél moře, ale i po takzvaném červeném koberci.

Pár triků, bez kterých se při foukání bohatého účesu neobejdete, ukazuje kadeřnice Tereza Vlasáková:

Zdroj: Youtube

V podstatě jde o jedno: jakýmkoliv způsobem nadzvednout vlasy od kořínků – to způsobí, že hříva vypadá bohatší a objemnější. Pokud vám to délka vlasů dovolí, pak skvělým trikem na krásný objem je smotat večer vlhké a ošetřené vlasy do drdolu na temeni hlavy. Ráno ho rozmotáte a zlehka rozcucháte od kořínků. A máte krásné vzdušné a bohaté vlny.

Precizní střih a dobrá péče

Fénovat, cuchat a motat do drdolu je ovšem až konec práce s vlasy na cestě k objemu. Předchází mu dobrý a precizní střih a samozřejmě péče, protože jen ze zdravých a lesklých vlasů lze kouzlit.

„Obecně nejvhodnější střihy pro jemné vlasy bez velkého objemu začínají jejich zkrácením,“ radí web rodinného kadeřnictví . „Čím častěji totiž jemné vlasy vidí nůžky, tím zdravější budou mít konečky, což se odrazí i na jejich celkovém vzhledu. Ke kadeřnici byste se tedy měli podívat přibližně jednou za čtyři až šest týdnů. Pokud se ovšem ke kadeřnici ze spousty různých důvodů tak často nedostanete, bude dobré vymyslet takový střih pro jemné vlasy, se kterým vaše vlasy budou vypadat stále krásné a šik. Vhodnými střihy můžete totiž i s jemnými vlásky dosáhnout vzdušného a bohatého účesu. Budete však muset zapomenout na dlouhé vlasy, ideální je délka zhruba po ramena. Vyzkoušejte jednoduchý a nesmrtelný střih o délce zhruba 15 centimetrů, delší jemné vlasy totiž neudrží vlastní váhu a velmi rychle ztrácí objem,“ radí kadeřnictví s tím, že krásně funguje i drobná změna v umístění pěšinky: „Pokud chcete, aby vaše jemné vlasy vypadaly stále krásně a neztrácely na objemu, zkuste nosit pěšinku na straně a každý den pak stranu vystřídejte. Vlasové kořínky si díky každodenním změnám nezvyknou na stálou polohu. Budou vzpřímenější a tudíž i nadýchanější.“

Na proměnu u Martiny se stojí fronta. Z ženy vytvoří o dvacet let mladší bohyni

Důležitá je také výživa: kondicionéry, masky a séra. U jemných vlasů bez objemu však platí zlaté pravidlo „méně je více“: předávkování zmíněnými preparáty má vždy za následek těžké vlasy bez rozletu, které leží na hlavě jako deka.

Pivovarské kvasnice jako výživová bomba

Za zkoušku pak stojí i kvalitní strava: výživu vlasů podporují především potraviny s obsahem proteinů, selenu, chromu, zinku, jódu a celého spektra vitaminů, tedy hlavně ryby, libové maso, ořechy, vejce, vlašské ořechy, avokádo a dýňová semínka.

Zkuste si přidat do jídelníčku i pivovarské kvasnice. Jsou v prášku, mají zajímavou trpko – slanou chuť a jsou opravdu výživovou bombou (když po nich kočky a kocouři mají nádhernou lesklou srst, proč bychom nemohly my). Obsahují proteiny, chrom, selen, železo, zinek a komplex vitamínu B. Vzhledem k tomu, že tělo všechny tyto živiny potřebuje pro zajištění energie a další procesy (například růst buněk), má jejich konzumace pozitivní dopady na vzhled vaší kštice.

Triky našich babiček stojí za vyzkoušení

Vzhledu vlasů můžete docela dobře pomoci i doma – bez velkých investic. Staré známé triky stále platí. Některé ženy nedaly v minulosti dopustit na vlasové masky a zábaly s vajíčky. Je ale potřeba dávat pozor, aby se neumývaly horkou vodou. Sražená vejce ve vlasech mít nechcete.

Vlasy a charakter aneb co o nás vlasy řeknou

Odvar z kopřiv naše babičky používaly velmi často – věřily, že pomáhá při padání vlasů. Velmi dobrý efekt na vlasech dělají i zábaly z olivového oleje. Opět ho naneste na pokožku hlavy a do délek a nechte ho působit pod ručníkem, pak vlasy umyjte. Modernější rady pak zahrnují masku na vlasy z avokáda.

Nesrovnávejte se s lesklými obálkami

Pokud žádná z předchozích rad nepomůže k dokonalým vlasům podle vašich představ, zkuste si vzít za svou radu slavného kadeřníka Massima Morella, který češe finalistky světové soutěže Elite Model Look. „Nesrovnávejte se se všemi těmi dívkami na přehlídkových molech a obálkách časopisů – jejich úchvatné vlasy jsou často jenom paruka,“ vysvětluje.