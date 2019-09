Nic horšího jsem nikdy nezažila. Během jediné noci jsem zestárla o několik let, přiznává osmatřicetiletá Alena z Prahy. Lékaři u ní totiž loni odhalili infarkt.

„Šla jsem z nákupu domů, a najednou mě přepadly obří návaly horka a chladu. Pálilo mě i na hrudi,“ vzpomíná. Přičítala to prý úzkosti, s níž se už dříve potýkala. „Nebo tomu, že jsem něco špatného snědla,“ pokračuje. Až v nemocnici přišlo překvapení: lékaři jí řekli, že šlo o selhání srdce.

Kuřačky s antikoncepcí

Infarkt myokardu postihne každoročně v Česku asi dvacet tisíc lidí. Stále častěji jde přitom o třicátníky. Mladší ročníky už podle lékařů tvoří dokonce pětinu všech pacientů.

„Nejohroženější skupinou jsou obézní kuřáci, kteří se potýkají s cukrovkou,“ přibližuje předseda České kardiologické společnosti Miloš Táborský. Na nemocniční lůžka stále častěji uléhají i ženy, které kromě cigaret užívají také hormonální antikoncepci. Právě kvůli této kombinaci jsou vystaveny obrovskému riziku žilní trombózy. Pozor by si měli dát i lidé, v jejichž rodině se už choroba vyskytla.

Stále většímu procentu pacientů ale umí lékaři pomoci. „Úmrtnost po přijetí do nemocnice se díky pokrokům v medicíně snížila v posledních pětadvaceti letech o třináct procent,“ uvádí Táborský.

Zapomínají na léky

Mohou za to třeba moderní protidestičkové léky, které zabraňují tvorbě krevních sraženin. „Užívají se dlouhodobě a úmrtnost díky nim klesá až o 29 procent,“ přibližuje některé z důvodů, proč se pacienty daří zachraňovat, profesor Táborský.

Přesto by mohly být výsledky ještě lepší. Stačilo by, aby se lidé po propuštění z nemocni-ce drželi pokynů lékařů. Jenomže to řada z nich nedělá. Podle nedávného průzkumu agentury STEM/MARK zapomíná užívat své léky dokonce 43 procent pacientů. Pětina nemocných přitom paradoxně spoléhá jen na jejich účinky. Část lidí navíc nepřestane kouřit a nezhubne.