Nese název BAZE-X1. Nejprve byl vyzkoušen na laboratorních potkanech, posléze i na zdravých dobrovolnících. Nyní probíhá druhá fáze klinických hodnocení, do kterého už mohou vstoupit lidé s vážnějším průběhem covidu.

Do testování je zapojena pražská Thomayerova nemocnice. „Vybraným pacientům bude lék podáván pod dohledem lékaře,“ řekl Deníku Jan Brábek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Jelikož covid je dnes rozšířen hlavně v jihovýchodní Asii, klinické testování by mohlo probíhat i tam,“ dodal pro Deník Milan Jakubek z Laboratoře medicínské chemie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Přelom v odhalení covidu: Vědci vyvinuli masku, která ho rozpozná za 10 minut

Trojice vědců, do níž patří i Karel Smetana z Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, proto jedná i se zahraničními kolegy. Pokud se lék osvědčí, během měsíců nebo jednotek let bude podle Brábka k dostání i v lékárnách.

Inhalace do plic

Jeho účinnou látkou je bazedoxifen, který reguluje přehnanou reakci imunitního systému a blokuje prozánětlivý cytokin interleukin-6. Rozpustnou formu této látky jako první vědec na světě vytvořil právě Jakubek. Do té doby totiž existoval jen v pevné lékové formě.

Kapalina je pomocí aplikace do rozprašovače schopna vytvořit sprejovou inhalační formu. „Tu pak pacient v podstatě vdechuje do plicního systému,“ popsal Brábek. U covidových pacientů by díky tomu nemělo dojít k nejzávažnějším komplikacím. „Jako třeba akutnímu syndromu dechové tísně, se kterým souvisí většina úmrtí,“ upřesnil vědec.

Lékařka: Lidé, kteří prodělali covid, mohou být náchylnější k jiným infekcím

Lék v budoucnu může být využit i při léčbě jiných silných virových infekcí způsobujících nepřiměřenou imunitní reakci v plicích. „Inhalační forma je výhodná i pro další zánětlivá plicní onemocnění jako třeba sarkoidózu, chronickou obstrukční plicní nemoc nebo plicní fibrózu,“ řekl Jakubek.

Unikátní lék může být využit i při léčbě některých typů nádorů, roztroušené skleróze, Parkinsonově nemoci či Alzheimerově chorobě. „Zároveň objevujeme možnosti využití pro léčbu postcovidového syndromu,” uvedl Jiří Nižňanský, který je spoluzakladatelem společnosti Oxygen Biotech mající na starosti financování klinického hodnocení.

Současná léčba

Při horším průběhu covidu mají v současné době čeští pacienti k dispozici antivirotika Paxlovid a Lagevrio, které jim už mohou lékaři předepisovat i na e-recept. Jak pro Deník uvedl klinický imunolog Vojtěch Thon, pro lidi, kteří nejsou alergičtí na jód, je vhodné kloktadlo Jox. „Virová nálož je vysoká ve slinách, přičemž lokální léčba tímto kloktadlem ji významně snižuje,“ řekl. Za důležitou považuje i celkovou včasnou protizánětlivou imunoregulační léčbu v domácím ošetřování či lékem montelukast ve formě tablet. Tím se podle něj preventivně předchází postcovidovým komplikacím, přičemž lékař může léčbu dle vývoje stavu upravovat, v případě potřeby zesílit, včetně použití dalších imunoregulačních, protisrážlivých a protivirových léků. Pro podporu léčby jsou podle Thona vhodné i volně dostupný N-acetylcystein a vitamin D3.