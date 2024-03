Inkontinenční pomůcky vám může předepsat lékař, a pak si přesně dané zboží vyzvednete na poukaz. Druhou možností je, že si pomůcky kupujete sami. Různých jednorázových plenek, vložek, či inkontinenčních kalhotek existuje řada druhů a při jejich nákupu leckdy vznikají v lékárně humorné situace. Jaké inkontinenční pomůcky může pacient sám vybírat? A jaké chyby u toho nedělat?

Pokud jdete inkontinenční pomůcku koupit poprvé, nejdříve požádejte o vzoreček | Foto: Shutterstock

„Když si lidé sami přijdou koupit inkontinenční pomůcky, je to obvykle úplně stejné, jako když si přijdou třeba pro obvaz, o němž také nemají žádnou konkrétní představu,“ popisuje typické klienty lékárny farmaceutická asistentka Martina Lachnittová. A ještě lepší to podle ní je, když inkontinenční pomůcky kupují své kamarádce. Tady je jeden z typických rozhovorů.

Jaké vložky Maruna potřebuje

Pacientka, starší dáma: „Prosím vás, potřebuji jedny vložky.“

Lékárnice: „Inkontinenční? Jakou savost?“

Lékárnice: „Inkontinenční? Jakou savost?“ Pacientka: „Jo, ona to chce koupit Maruna, co bydlí vedle v paneláku. Říkala, že jí mám nějaký vzít, když jedu do města, protože jí to došlo a nechce se jí. Víte, ona je špatná na nohy, ale to je tím, jak moc je tlustá. Já jí říkám pořád, ať nežere.“

Lékárnice: „Dobře a říkala vám jakou savost, značku nebo jak velký ten únik má?“

Lékárnice: „Dobře a říkala vám jakou savost, značku nebo jak velký ten únik má?“ Pacientka. „Cože?“

Lékárnice: „Jak silné ty vložky? Jak velký je únik moči?“

Lékárnice: „Jak silné ty vložky? Jak velký je únik moči?“ Pacientka: „Já špatně slyším. Musíte nahlas. Silné, silné, ona je hodně tlustá, ale já jí furt říkám, že se musí víc hýbat. Vidíte, ani do toho města si nedojde, baba jedna.“

Jak Martina Lachnittová dodává, zpravidla to končí tím, že nějaké „normální“ vložky lékárníci nabídnou, protože by hovor nemusel nikdy skončit. Pacientka by bez vložek neodešla, Maruně volat nebude, protože ta stejně neví, kde má telefon, a když neřekla jaké, tak je to přece asi jedno, ne?

I takto to chodí v lékárně:

Jdu si pro svou Týnku

Časté jsou i situace, kdy pacientka sice přesně ví, jaké vložky potřebuje, jejich popis, poskytnutý danou paní, ale lékárníkům moc nepomůže.



Pacientka: „Máte tady moji Týnku?“

Lékárnice: „Týnku? Týnku tady žádnou nemáme.“

Lékárnice: „Týnku? Týnku tady žádnou nemáme.“ Pacientka: „Ne, zase nepřišla?“

Lékárnice: „A nepletete se? Jaká Týnka?“

Lékárnice: „A nepletete se? Jaká Týnka?“ Pacientka: „Ta moje, jak ji beru vždycky, se třema slzičkama.“

Lékárnice: „Jo tahle Týnka!“ Pochopila právě, že jde o jeden produkt z řady Tena.

Jak to dělat správně

„Svým pacientům říkám, že si mají schovat obal od inkontinenčních pomůcek. Název může být, zejména pro seniory, těžko zapamatovatelný, a když přijdou s obalem, přesně víme, po čem sáhnout,“ uvádí Martina Lachnittová.



Nahrává se anketa ...

„Vždycky zdůrazňuji všem a znovu opakuji, ať nosí opravdu jen obal – použitá plenka, vložka, nebo v lepším případě odlepený proužek z vložky nám jsou k ničemu.“

Inko pomůcek je nepřeberné množství. Pokud jdete inkontinenční pomůcku koupit poprvé, nejdříve požádejte o vzoreček – vzorečky dostane v lékárně, nebo si o ně můžete napsat přímo na stránkách výrobce.

Pro správné vybrání pomůcky slouží označení v podobně kapiček. Nejslabší je půl kapičky, které slouží na občasný únik moči. Při silném úniku je v nabídce až osm kapiček – v tomto případě doporučuje Martina Lachnittová sáhnout po plenkách nebo kalhotkách. Než na nákup nebo pro vzorek vyrazíte, nezapomeňte si změřit obvod boků, který je důležitý právě pro výběr kalhotek a plenek.

V lékárně řekněte, komu pomůcku kupujete-mohou se totiž lišit ty pro dámy a pro pány. Jistě víte, že inkontinence se netýká pouze žen…

Farmaceutická asistentka Martina LachnittováZdroj: se svolením Martiny LachnittovéMartina Lachnittová je farmaceutická asistentka s obrovským smyslem pro humor, která už pár let baví své sledující na facebookovém blogu Deník holky z lékárny. Je autorkou stejnojmenné knihy, kterou vydal Albatros, a právě píše knihu druhou. Vtipnými postřehy z rozhovorů s pacienty v lékárně nás chce rozesmát, ale také poučit. Během roku s ní v seriálu projdeme nejžhavější témata samoléčby tak, jak je sama popsala.