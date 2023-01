Čokoláda i ryby. Některá jídla zatočí s bolestivou menstruací lépe než pilulka

Nikdo se mne na menstruaci neptal

„Teď si představ, že jsi na Wimbledonu a prohraješ proti někomu, proti komu jsi měla vyhrát,“ říká maminka ročního chlapečka Barbora Strýcová v rozhovoru. Mluví nejen o bolesti, ale i o ztracené menstruaci na čtvrt roku. „Nikdy se mě nikdo z novinářů na menstruaci nezeptal. Nemělo by to být tabu,“ prohlašuje rezolutně o periodě, která je nedílnou součástí výkonů každé sportovkyně, ale veřejně se o ní nemluví.

Po desáté jamce řekla dost

„Na nějaké deváté, desáté jamce jsem řekla, že to stačí a šla jsem z turnaje,“ vypráví nejúspěšnější česká golfistka Klára Spilková a prozrazuje, že při menstruaci má opravdu silné krvácení. „V té nejhorší fázi nemůžu skoro nic. Nemůžu ani chodit. Je těžké se na ten turnaj připravovat a pak odstoupit,“ přiznává golfistka.

Zdroj: Youtube

Obrovský vliv na psychiku

Také běžkyně a tuzemská rekordmanka na tratích 1500, 2000, 3000 a 5000 metrů Kristiina Mäki odkrývá ve dvacetiminutovém rozhovoru zákulisí vrcholového sportu a často nevyzpytatelné a nenaplánovatelné potíže s menstruací.

Sdílí i to, že pravidelné měsíční krvácení významně ovlivňuje psychiku a emoční balanc závodnice. To se pak projevuje třeba tak, že někdy víc brečí, jindy ji to naopak „nakopává“ k větším výkonům. „Začala jsem pociťovat jisté změny na psychice, hlavně na dravosti v tréninku a závodech. Na samotný výkon to má velkej vliv,“ říká Mäki a zároveň popisuje, že některé závodnice nemohou třeba otěhotnět a že menstruace může působit jako stigma. „Taky se bojím nějakýho odsouzení,“ dodává.

Rozhovory jeden po druhém

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Sportovkyně opravdu trpí

Téma menstruace ve sportu se zatím nikomu moc nechtělo otevírat. Každopádně nejen naše sportovkyně, ale i jejich zahraniční kolegyně tuto situaci určitě brzy změní.

„Kdyby menstruace byla mužskou záležitostí, měli bychom milion způsobů, jak s ní bojovat. Ale protože se týká žen, potřebujeme více prostředků na výzkum, prohlásila britská sprinterka Dina Asher-Smith, která volá po tom, aby vliv menstruace na sportovní výkon získal jako téma větší vědeckou pozornost,“ informoval v létě Zdravotnickydenik.cz s odvoláním na BBC Sport.

Menstruační křeče sprinterky byly důvodem, proč vzdala obhajobu titulu mistryně Evropy v běhu na 100 metrů. „Myslím, že je to něco, co si zaslouží více výzkumu z pohledu sportovní vědy,“ dodala Dina Asher-Smith. Podle ní je u dívek někdy navenek vidět náhodný výkyv ve výkonu, ale při pohledu do zákulisí je zřejmé, že opravdu trpí.